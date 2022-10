Austrias ECL-Gegner: Villarreal im Baskenland chancenlos

Die Gegner der Wiener Austria in der Gruppenphase der UEFA Europa Conference League präsentierten sich am vergangenen Wochenende wechselhaft. Es gab einen Sieg, ein...

Die Gegner der Wiener Austria in der Gruppenphase der UEFA Europa Conference League präsentierten sich am vergangenen Wochenende wechselhaft. Es gab einen Sieg, ein Remis und eine Niederlage. Wir sehen uns im wöchentlichen Gegnercheck die Spieler genauer an.

Villarreal stürzt in der Tabelle der spanischen LaLiga weiter ab. Nach der 0:1-Niederlage bei Real Sociedad San Sebastián ist das „gelbe U-Boot“ nur noch Neunter – und das obwohl man in acht Spielen nur drei Gegentore einstecken musste.

Real Sociedad – Villarreal CF 1:0 (1:0) – xG 1.08 : 0.18

Wie jedoch die Live-Statistiken von Overlyzer zeigen, war Villarreal auswärts im Baskenland die klar unterlegene Mannschaft. Aber auch die Expected Goals sprechen Bände: Villarreal kam nur auf 0.18 xG, was ein äußerst niedriger Wert ist. Real Sociedad hatte das Spiel durchgehend im Griff und der morgige Austria-Gegner fand keinerlei Zugriff.

Das entscheidende Tor erzielte Mittelfeldspieler Brais Méndez nach 33 Minuten. Inklusive einer gelben Karte für Villarreal-Coach Unai Emery wegen Schiedsrichterkritik gab es in dieser Partie neun Verwarnungen.

Lech Posen konnte gegen den Nachzügler Radomiak Radom seine (minimalistische) Erfolgsserie prolongieren und als 1:0-Sieger vom Platz gehen.

Lech Posen – Radomiak Radom 1:0 (1:0) – xG 1.43 : 0.75

Lech ist nun seit sieben Ligaspielen unbesiegt. Kurioserweise beträgt die Tordifferenz der letzten drei Spiele in der Ekstraklasa aber nur 2:0. Gegen Radom sorgte der georgische Rechtsaußen Georgiy Tsitaishvili schon nach zwölf Minuten für den entscheidenden Treffer.

Lech, das in einem klassischen 4-2-3-1 auflief, machte damit drei Tabellenplätze gut und ist aktuell Siebter. Nach Verlustpunkten läge das Team bereits auf dem fünften Platz. Bei einem Spiel weniger beträgt der Rückstand auf Tabellenführer Rakow Czestochowa acht Punkte.

Hapoel Beer Sheva verabsäumte es als klar bessere Mannschaft einen Heimsieg gegen Hapoel Haifa einzufahren. Mitverantwortlich dafür war auch ein Ex-Austrianer.

Hapoel Beer Sheva – Hapoel Haifa 2:2 (1:1) – xG 2.46 : 0.84

Beer Sheva, das nun seit vier Ligaspielen ungeschlagen ist, lief gegen Hapoel Haifa im 4-2-3-1 auf und musste nach 26 Minuten das 0:1 hinnehmen, ehe Linksverteidiger Hélder Lopes vom Elfmeterpunkt für den Ausgleich sorgte (37.).

In der zweiten Mannschaft besorgte Haifas Solospitze Alon Turgeman, der in 31 Spielen elf Tore für die Austria erzielte, das 1:2 (55.). Erst in der Schlussviertelstunde glich Beer Sheva durch den eingewechselten Rotem Hatuel erneut aus (76.). Eine Schlussoffensive der Gastgeber war aber nicht mehr von Erfolg gekrönt.

Beer Sheva liegt in der israelischen 14er-Liga weiterhin auf Rang 4. Der Rückstand auf den neuen Tabellenführer Maccabi Tel Aviv beträgt aktuell drei Punkte. Weiterhin hat das Team Probleme in Heimspielen, wo man nach vier Partien eine Bilanz von 1-1-2 aufweist. Die bisherigen drei Auswärtsspiele in der Liga wurden hingegen allesamt gewonnen.