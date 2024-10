Başakşehir-Trainer: „Rapid Wien gehört zu den Top 8 in der Conference League“

Heute empfängt Istanbul Başakşehir dem SK Rapid im ersten Gruppenspiel der UEFA Conference League. Wie sieht Başakşehir-Trainer Çağdaş Atan die Partie? Und was sagt...

Heute empfängt Istanbul Başakşehir dem SK Rapid im ersten Gruppenspiel der UEFA Conference League. Wie sieht Başakşehir-Trainer Çağdaş Atan die Partie? Und was sagt er über den österreichischen Kontrahenten? Bei der Pressekonferenz im Vorfeld gab Atan spannende Einblicke in die Spielvorbereitung und zollte Rapid großen Respekt. Wir empfehlen euch zudem unsere ausführliche Spielerinfo, die alle Facetten des heutigen Rapid-Gegners detailliert beleuchtet.

Başakşehir-Coach Atan betonte die Bedeutung dieses Spiels nicht nur für den Verein, sondern auch für den türkischen Fußball. Başakşehir hat sich mit einer starken Leistung in der Vorsaison für den europäischen Wettbewerb qualifiziert und will diese Chance nutzen, um sich auf internationaler Ebene zu beweisen. „Wir wollen unsere Spielstärke in Europa zeigen“, sagte Atan bei der Pressekonferenz. Die bisherige Bilanz von fünf Siegen und einem Unentschieden in den Qualifikationsspielen lässt auf eine vielversprechende Partie hoffen.

Starke Gegner und hoher Anspruch

Rapid Wien wird von Atan als ein starkes Team mit einem klaren Spielplan eingeschätzt. „Sie gehören zu den Top 8 in der Conference League und spielen in ihrer heimischen Liga eine beeindruckende Rolle“, lobte er die Österreicher. Besonders hob er die Variabilität der Spielweise von Rapid hervor: „Sie spielen je nach Spielsituation unterschiedlich. Mal lassen sie den Gegner den Ball, mal agieren sie selbst dominant.“ Başakşehir habe sich aber gut vorbereitet und verschiedene Taktiken entwickelt, um auf die Spielweise von Rapid flexibel reagieren zu können.

Das Ziel von Başakşehir ist klar: Der Aufstieg in die nächste Runde. „Wir wollen die Gruppenphase überstehen und mindestens in die Play-offs kommen“, erklärte Atan. Trotz der Ausfälle von wichtigen Spielern wie Duarte und Ömer Ali gibt sich der Trainer zuversichtlich, diese Lücken füllen zu können.

Ein eingespieltes Team als größter Vorteil

Einen besonderen Vorteil sieht Atan in der Eingespieltheit seiner Mannschaft. „Wir haben nicht viele Transfers gemacht, das war eine bewusste Entscheidung. Wir sind ein Team, das eingespielt ist und sich aufeinander verlassen kann“, erklärte der Trainer. Zwar habe es kurz vor Ende des Transferfensters Gespräche über Verstärkungen gegeben, aber diese seien nicht zustande gekommen. „Das wäre ein zusätzlicher Bonus gewesen, aber wir sind auch so stark genug.“

Für das Spiel gegen Rapid Wien hat Atan eine klare Strategie: „Unser größter Vorteil ist, dass wir eine Einheit sind. Wir haben eine starke Chemie im Team, und das werden wir auf dem Platz zeigen.“ Auch auf das Rotationsprinzip setzt der Coach: „Ich will alle 22 Spieler einbeziehen. Es ist nicht wichtig, wer das Spiel startet, sondern wer es beendet.“

„Vielleicht sogar ins Finale“

Den Fans verspricht er ein spannendes Duell. Atan erwartet ein intensives und unterhaltsames Spiel: „Wir spielen gegen einen starken Gegner, und genau das macht es spannend. Ich hoffe, dass alle Freude an dem Spiel haben werden.“ Er wies zudem auch darauf hin, dass die türkische Nationalmannschaft bei der EURO 2024 Österreich im Achtelfinale aus dem Turnier warf und dass seine Mannschaft sich dies zum Vorbild nehmen kann.

Ein Sieg gegen Rapid Wien wäre für Başakşehir ein großer Schritt in Bezug auf das Erreichen der Saisonziele, die Atan klar formuliert hat: „Unser Traum ist es, in Europa weit voranzukommen und vielleicht sogar das Finale zu erreichen.“