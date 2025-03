Borac-Trainer Žižović: „Können stolz auf unsere Leistung sein“

Nach der 1:2-Niederlage im Achtelfinal-Rückspiel der UEFA Conference League gegen den SK Rapid stellte sich Trainer Mladen Žižović im Rahmen einer Pressekonferenz den Fragen...

Nach der 1:2-Niederlage im Achtelfinal-Rückspiel der UEFA Conference League gegen den SK Rapid stellte sich Trainer Mladen Žižović im Rahmen einer Pressekonferenz den Fragen der Journalisten und zog eine umfassende Bilanz. Trotz des Ausscheidens zeigte er sich stolz auf sein Team und betonte die starken Leistungen seiner Mannschaf in der UEFA Conference League.

Verdienter Sieg des SK Rapid

Zu Beginn der Pressekonferenz gratulierte Mladen Žižović den Spielern von FK Borac Banja Luka zu ihrer Leistung und sprach gleichzeitig von einem verdienten Sieg der Grün-Weißen: „Wir müssen den Spielern von FK Borac gratulieren, die Geschichte im Europacup ist heute Abend aber beendet. Rapid hat verdient gewonnen, sie haben sich mehr Chancen erspielen können. Wir wissen, dass Fußball gespielt wird um Tore zu erzielen.“

Er räumte ein, dass Rapid viele Chancen nicht verwerten konnte, Borac aber auch Glück hatte: „Rapid hat sehr, sehr viele Chancen verschossen. Wir haben in einigen Situationen auch viel Glück gehabt.“

Das fünfzehnfache Budget

Ein wichtiger Punkt war für Trainer Mladen Žižović das finanzielle Ungleichgewicht zwischen den beiden Teams, das sich aus seiner Sicht jedoch nicht in der Spielweise widerspiegelte: „Was wir auch erwähnen müssen, ist, dass Rapid in den 90 Minuten nicht gewinnen konnte, obwohl sie 15-mal mehr Budget haben als wir. Sie mussten sogar verteidigen in der zweiten Hälfte der Verlängerung.“

Er wünschte Rapid Wien viel Erfolg für den weiteren Wettbewerb: „Ich wünsche Rapid viel Glück für die Zukunft.“

Lautstarke Unterstützung

Besonders hob Mladen Žižović die Rolle der Fans hervor, die seine Mannschaft lautstark unterstützten: „Ich möchte mich bei allen Leute bedanken, die gekommen sind. Unsere Fans haben uns unterstützt, wir haben sie gehört, sie waren in ein paar Momenten sogar lauter als die Rapid-Fans. Das ist sehr wichtig für uns.“

Er betonte, dass die Mannschaft aber auch den Fans etwas zurückgab: „Unsere Fans, die hinter Borac stehen, können stolz sein auf die Art und Weise, wie diese Mannschaft spielt. Trotz der Niederlage heute Abend können wir viel daraus lernen.“

Stolz überwiegt trotz des Ausscheidens

Mladen Žižović zeigte sich trotz des Ausscheidens positiv gestimmt und betonte, wie viel das Team erreicht habe: „Wir können stolz sein auf unsere Leistung. Danke an die Jungs, die uns sehr, sehr gut vertreten haben.“

Mit Blick auf die Zukunft sieht Mladen Žižović die diesjährige Europacup-Saison als wertvolle Erfahrung und will darauf aufbauen: „Natürlich sind sich viele Menschen unserer Leistung nicht bewusst. Wir haben sehr hart gearbeitet, sehr fleißig gearbeitet. Wir werden versuchen, in der nächsten Saison mindestens die Gruppenphase zu erreichen.“

Das Ziel des Vereins ist es in jeder Saison in Europa vertreten zu sein: „Es sind fast 40 Jahre vergangen seit der letzten Europacup-Teilnahme, und deswegen wollen wir den Klub stabilisieren. Wir wollen alles daran setzen, dass wir in jeder Saison am Europacup teilnehmen.“