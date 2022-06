Conference League: Rapid muss nach Polen oder Nordmazedonien

Der SK Rapid kennt sein erstes Los in der UEFA Europa Conference League Qualifikation. Die Wiener treffen auf den Sieger aus der Partie Lechia...

Der SK Rapid kennt sein erstes Los in der UEFA Europa Conference League Qualifikation. Die Wiener treffen auf den Sieger aus der Partie Lechia Gdansk gegen Akademija Pandev. Für die Hütteldorfer geht es am 21. Juli mit dem Hinspiel in Wien los, am 28. Juli ist das Rückspiel, entweder in Danzig oder in (voraussichtlich) Skopje.

Im Erstrundenspiel zwischen Gdansk und der Akademie des nordmazedonischen Nationalhelden Goran Pandev sind die Polen Favorit, die Nordmazedonier aber keineswegs zu unterschätzen. Die Akademija Pandev wurde in der vergangenen Saison erstmals und überraschend nordmazedonischer Vizemeister. Allerdings hatte das Team erst einen einzigen Europacup-Auftritt: Im Sommer 2019 verlor man zweimal mit 0:3 gegen den bosnischen Vertreter Zrinjski Mostar.

Wahrscheinlicher ist ein Duell mit Lechia Gdansk aus Polen. Der Vierte der abgelaufenen Saison spielt in der topmodernen Polsat Plus Arena, die Platz für über 41.000 Zuschauer bietet. Im Team gibt es einige durchaus bekannte Namen, wie etwa den ehemaligen St.Pölten- und Hartberg-Verteidiger David Stec oder den einstigen Österreich-Legionär Ilkay Durmus. Im Mittelfeld spielt der mittlerweile 33-jährige Marco Terrazzino (ehemals Freiburg, Bochum, Hoffenheim) und der Star des Teams ist der 37-jährige Portugiese Flavio Paixao, der in den letzten 6 ½ Jahren 85 Tore für den Klub erzielte.

Lechia Gdansk wäre ein durchaus solider Gegner für die Grün-Weißen, die sich allerdings mit Lilleström aus Norwegen knapp das schwerste Los sparten. Die Akademija Pandev kann nur überraschen, wird nach ihrer guten Saison in der ersten Qualifikationsrunde gegen die Polen sicher topmotiviert zu Werke gehen. Die beiden Teams treffen am 7. und 14. Juli aufeinander.