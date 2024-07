Damir Canadi läuft gegen Andorra-Klub in ein Debakel

Die erste Runde der Conference-League-Qualifikation lief für zwei österreichische Trainer suboptimal. Besonders schlimm erwischte es Damir Canadi, der mit dem FK Velez Mostar gegen...

Die erste Runde der Conference-League-Qualifikation lief für zwei österreichische Trainer suboptimal. Besonders schlimm erwischte es Damir Canadi, der mit dem FK Velez Mostar gegen Inter Club d’Escaldes aus Andorra mit 1:5 unterging.

Ende Juni übernahm der österreichische Trainer Damir Canadi das Trainerzepter beim bosnischen Klub Velez Mostar, der in der vergangenen Saison in der heimischen Liga auf Platz 3 landete. Der Start in die neue Saison lief allerdings gar nicht nach Plan.

Im Hinspiel kam der Favorit nicht über ein 1:1-Unentschieden gegen den andorranischen Vizemeister hinaus. Das Rückspiel wurde jedoch vor rund 400 Zuschauern mit 1:5 verloren, sodass das Abenteuer Europacup für diese Saison bereits wieder abgehackt werden kann. Die fünf Gegentore musste übrigens Tormann Osman Hadzikic hinnehmen, den Fans der österreichischen Bundesliga von seiner Zeit bei der Wiener Austria kennen werden.

Dabei hatte der FK Velez Mostar in der ersten Halbzeit eine riesige Chance um in Führung zu gehen. Kapitän Nermin Haskić verschoss in der 39. Minute beim Stand von 0:0 einen Elfmeter. Es kam aber noch schlimmer, denn anstatt in Führung zu gehen, kassierte man noch vor der Halbzeit nach einem Doppelschlag von Stürmer Guillaume Lopez zwei Tore. Nach der Halbzeit gelang zwar der Anschlusstreffer, doch nur wenige Minuten später erhöhte Mittelfeldspieler Domi Berlanga auf 3:1. Berlanga erzielte in der 84. Minute einen weiteren Treffer und Teamkollege Sascha Andreu sorgte mit dem Treffer zum 5:1 endgültig für ein bosnisches Debakel.

Das war übrigens nicht die einzige Überraschung von einem Klub aus Andorra in der 1. Qualifikationsrunde der Conference League, denn die UE Santa Coloma warf den KF Ballkani nach einem Elfmeterschießen aus dem Bewerb. Die Kosovaren standen in den vergangenen beiden Jahren stets in der Conference-League-Gruppenphase.

Damir Canadi ist allerdings nicht der einzige ehemalige Rapid-Trainer, der in der ersten Qualifikationsrunde ausschied. Auch Ferdinand Feldhofer zog mit Dinamo Tiflis gegen den FC Astana den Kürzeren und schied nach einem 1:1 im Auswärtsspiel nach einer 1:2-Niederlage aus dem Bewerb. Im Gegensatz zum FK Velez Mostar war Dinamo Tiflis jedoch der Außenseiter in dieser Begegnung.