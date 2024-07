Das sagen die Austria-Fans vor dem Rückspiel gegen Ilves Tampere

Die Wiener Austria trifft heute in der 2. Runde der Conference League Qualifikation auf Ilves Tampere und benötigt nach der 1:2-Niederlage im Hinspiel heute...

Die Wiener Austria trifft heute in der 2. Runde der Conference League Qualifikation auf Ilves Tampere und benötigt nach der 1:2-Niederlage im Hinspiel heute einen Sieg. Glauben die Fans an den Aufstieg? Wir haben uns im Austrian Soccer Board, Österreichs größtem Fußball-Diskussionsforum, für euch umgehört.

violet heat: „Es wird ein stimmungsvolles und erfreuliches Flutlichtmatch werden. Die sympathischen Finnen werden sich einer konzentriert spielenden Austria letztlich klar geschlagen geben müssen, wobei ein frühes Tor natürlich hilfreich wäre.“

Nuggetface: „Das wird ein langes und zaches Spiel werden.“

Decay26: „Wir waren im Hinspiel kaum zwingend in den Zweikämpen und auch das Mittelfeld war kaum vorhanden, das hat mir im Cup deutlich besser gefallen. Meiner Meinung nach war auch Muki vorne eher ein armes Schwein und hat viele Kilometer gemacht, aber ohne Ergebnis. Von Malone habe ich mir bisher auch mehr erwartet, der wirkt mir teilweise so als wenn er nicht mehr weiß, wie er sich in einem Spiel zu verhalten hat. Ich denke er wird noch ein wenig mehr Spielpraxis brauchen um wieder an alte Leistungen anzuschließen. In der Defensive hat mir Plavotic sehr gut gefallen im Cup, war auch sehr überrascht, dass er im Hinspiel nicht gespielt hat. Alleine aufgrund seiner Ruhe und seinen Spielverlagerungen sowie die hohen Bälle ins Mittelfeld oder Sturm sind sehr stark. Das kann kein anderer Innenverteidiger so gut wie er.“

Vienna1990: „Unpopuläre Meinung, aber ich bin für Hollywood. Unsere Defensive gewinnt uns eh keine Partie.“

valentin1911: „Wir werden so dermaßen drüberfahren, dass sich hier alle fragen, ob Drago uns überhaupt noch besser machen kann.“

tosale: „Die Freude aufs erste Heimspiel ist riesig! Wir brauchen allerdings keine Sprüche „vom Fischer“, wir benötigen Männer am Platz. Es ist abgerichtet – wir sind Austria Wien!“

Blackcactus: „Bin gespannt. Im Hinspiel waren wir naiv, wenn wir so hoch stehen, darf in der Verteidigung nichts passieren. Aber dafür sind unsere Spieler nicht gut genug. Da muss alles passen. Wir sollten anfangs nicht so extrem offensiv sein, sonst rennen die in Minute 10 alleine auf unser Tor zu.“

frastei: „Wird ein glanzloses 2:0, welches für den Aufstieg reicht, dann die Finnen vergessen und nachschauen, wie man nach Djugarden kommt.“

hope and glory: „Konzentriert, mit breiter Brust, viel Leidenschaft und viel Laufarbeit ans Werke gehen, dann packen wir es. Bin guter Dinge!“

Kehnceh: „Hab grad die gestrige Pressekonferenz nachgeschaut. Also irgendwie frag ich mich schon, ob sich Helm und Fitz dem ‚Ernst der Lage bewusst sind? Die reden beide so larifari daher, im Hinspiel haben wir eh Chancen gehabt, Pech, dass nichts reingegangen ist, Kunstrasen. Aber das war eine Frechheit das Spiel, absolut oasch. Hätte mir schon gedacht, dass das klarer angesprochen wird. Aber gut, hoffentlich wurde das dann intern gemacht. Weil mit derselben ’schauma mal dann sehma schon‘-Einstellung wie beim Hinspiel und wie es die Pressekonferenz suggeriert, wird das heute nichts.“

HwG: „Wegen dem späten Tor in Tampere sieht es eh nicht so schlimm aus heute. 2:0 kannst die zu Hause schon schlagen! Hinten müssen sie halt wesentlich besser agieren und vorne treffen wäre auch nicht so schlecht.“

