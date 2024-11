Das sagen die LASK-Fans vor dem Heimspiel gegen Cercle Brügge

Der LASK hofft am dritten Spieltag auf den ersten Sieg in der UEFA Conference League. Die Oberösterreicher empfangen heute Cercle Brügge und wir wollen...

Der LASK hofft am dritten Spieltag auf den ersten Sieg in der UEFA Conference League. Die Oberösterreicher empfangen heute Cercle Brügge und wir wollen uns ansehen ob die Fans an einen Sieg ihrer Mannschaft glauben. Alle Kommentare stammen aus dem Austrian Soccer Board, Österreichs größtem Fußball-Diskussionsforum.

Bohemian Flexer: „Pflichtsieg – wenn man überwintern möchte! Unser letzter voller Erfolg auf internationaler Bühne war am 9. November 2023 gegen Saint-Gilloise! Nach 364 Tagen wäre es dann mal wieder Zeit!“

neunzehnnullacht: „Pflichtsieg? Die Truppe ist international noch nicht reif bzw. fit genug. Das sind Trainingsmatches, die man maximal für die Stabilisierung der Mannschaft im Hinblick auf das Erreichen des oberen Playoffs heranziehen kann.“

hariASK: „Die ersten 28 Jahre meines Lebens habe ich davon geträumt, meinen LASK nur einmal international spielen zu sehen. Und jetzt gehe ich nicht mal mehr zu einem internationalen Heimspiel – verzichte zum zweiten Mal darauf. Ich will endlich wieder geile Europacup-Fights und Nächte auf der Gugl erleben. Gruber, du hast uns all die Begeisterung genommen, die wir in den Europacup-Nächten auf der Gugl einst hatten. Wir wollen wieder Herzblut und Leidenschaft spüren, statt Business und sterile Spiele – das, was den LASK wirklich ausmacht!“

Nicolas_Linz: „Hab mir gerade den Saisonverlauf von Cercle Brügge angeschaut und das ist wohl die inkonstanteste Mannschaft Europas. Da ist wirklich von einem Kantersieg bis zu einem Debakel alles möglich. Sehr schade, dass unsere Vereinsführung diese Wundertüte im möglichst kleinem Kreise öffnen möchte.“

LASK1965: „7000 Tickets abgesetzt. Ist peinlich, aber hausgemacht.“

Dr med Den Rasen: „Hoffe, dass sich wieder massiv Leute vor den Stadiontoren einfinden, um die Mannschaft von draußen zu unterstützen und den Verantwortlichen zu zeigen, dass man mit den paar Euro weniger in gewissen Sektoren nichts kaschieren braucht.“

Much1: „Stell dir vor, es ist Europacup und keinen interessiert’s. Hätte ich nie gedacht, dass so ein Highlightspiel bei mir mal zu so einer Randnotiz verkommen wird.“

Eldoret: „Cercle Brügge hat einen brauchbaren Stürmer (Kevin Denkey), um den sich angeblich halb Europa reißt. Wie so oft, wenn eine gegnerische Mannschaft einen halbwegs außergewöhnlichen Spieler hat, wird uns der im Alleingang zerlegen, befürchte ich.“

Nicolas_Linz: „Klar, der Gegner ist nicht der attraktivste, und das Stadion wäre mit fairen Ticketpreisen auch nicht voll. Aber es macht trotzdem einen Riesenunterschied, ob man vor 5-6000 schlecht gelaunten Fans spielt oder vor 9-10.000 mit einer guten Stimmung auf den Rängen und im Vereinsumfeld. Die derzeitigen Gespräche mit der Vereinsführung geben mir zumindest Hoffnung, in Zukunft wieder Letzteres erleben zu dürfen.“

Stahlstadtabschaum: „Bei den gestern genannten 7.000 verkauften Karten werden wohl die Dreier-Packs mit Kaufpflicht einberechnet sein. Wenn man sich ansieht, wie viele Karten in Willhaben zu finden sind, kommen da heute keine 5.000 Leute.“

