Das sagen die Rapid-Fans nach dem 1:1 gegen Borac Banja Luka

Der SK Rapid hatte im gestrigen Conference-League-Achtelfinale zahlreiche Chancen das Spiel gegen den FK Borac Banja Luka zu entscheiden, scheiterte aber wieder einmal an der Chancenauswertung und kassierte dann knapp vor dem Schlusspfiff den Ausgleich durch einen Elfmeter. Wir wollen uns ansehen was die Fans zur Leistung ihrer Mannschaft sagen. Alle Kommentare stammen aus dem Austrian Soccer Board, Österreichs größtem Fußball-Diskussionsforum.

Boidi: „Tja, Sack nicht zugemacht. Im Heimspiel musst du ohne Wenn und Aber drüber.“

alex.: „Ich hoffe, die vergebenen Chancen rächen sich nicht…“

Starostyak: „Die Scheißgasse, in der wir uns befinden, hat wohl keinen Ausgang. Man führt 1:0, hat den Gegner komplett unter Kontrolle, die Bosnier zeigen Auflösungserscheinungen – man vergibt 1000%ige Chancen (Sangaré), große Chancen (Beljo 2x), kriegt einen Elfmeter nicht, weil der Pass einen Bruchteil einer Sekunde zu spät kommt, bekommt (zurecht) ein Tor aberkannt, weil es nicht die Schulter, sondern der Oberarm ist, und dann verursacht Sangaré als Krönung für seine „Leistung“ auch noch einen unfassbar stupiden Elfmeter. Auch wenn die Ausgangsposition für nächste Woche natürlich eine akzeptable ist und Borac eine Mannschaft ist, die bei allem Respekt über zwei Spiele geschlagen werden muss, ist das eine 50/50-Sache – denn unsere Experten können sich auch in Minute 2 eine rote Karte o.Ä. abholen, an Dummheiten mangelt es ja in den letzten Wochen nicht. Einfach fassungslos, wie man da nicht ZUMINDEST trocken mit einem 2:0 nach Hause fahren kann. Es ist nicht zu glauben, wie dämlich sich die Mannschaft immer und immer und immer und immer wieder verhält.“

Rene1987: „So viele Spiele in einer Saison, wo wir 3:0 oder 4:0 führen müssten und dann noch Ausgleich oder Niederlage kassieren, gab’s, glaub ich, auch noch nie.“

TheMontsch: „Spielerisch nicht schlecht, Chancenauswertung und Spielverlauf können kaum schlechter sein. Aber zu Hause fallen dann die Tore!“

Silva: „Unglaublich viele Abspielfehler. Wahnsinn, was da teilweise für Fehlpässe dabei waren. Dann führst du trotzdem 1:0 und hast deutlich mehr gute Chancen auf das Tor als der Gegner. Aber statt einfach den Ball aus wenigen Metern aufs Tor zu bringen, haust du die Bälle meterweit vorbei. Hinten raus lässt man sich dann noch reindrücken, und der heute in meinen Augen nicht gute Sangaré hüpft im Strafraum herum, als wäre er beim Handball. Wir sind einfach so eine dumme Mannschaft.“

Happelbua: „Heute kein Vorwurf an den Trainer, gute Startelf, top Wechsel, leider viele komplett außer Form, dazu eine unfassbare Abschlussschwäche, bitter.“

Varimax: „Unser Pech ist halt, dass wir neben der Abschlussschwäche auch keine Passqualität haben. Da ist man praktisch machtlos.“

flo_gw: „In der ersten Halbzeit trotz durchwachsener Performance ein sehr schönes Tor gemacht; nach Wiederbeginn trotz ansprechender Leistung und drei Hochkarätern, um nicht „Sitzer“ zu sagen, kein weiteres nachgelegt… Bitter, es wäre eine ungleich komfortablere Ausgangssituation drinnen gewesen; jetzt muss der Aufstieg eben mit einem Heimsieg nächste Woche fixiert werden, sollte mit einer seriösen und konzentrierten Leistung auf jeden Fall drinnen sein…“

hyks: „Also, wie man dieses Spiel gegen so einen limitierten und biederen Gegner nicht gewinnen kann, ist mir ein Rätsel. Unglaublich! Und warum ein (Profi-)Spieler aus 11 Metern völlig freistehend und unbedrängt nicht einmal das Tor trifft, frage ich mich auch. Banja Luka war derartig schwach und harmlos in der Offensive. Aber wenn der Gegner Rapid heißt, hast du mindestens ein Geschenk sicher pro Partie. Egal, Rückspiel in Wien werden wir aufsteigen. Davon bin ich überzeugt.“

AntiPessimist: „Das ist die beste und gleichzeitig am wenigsten clevere Rapid-Mannschaft, die es in den letzten 15 Jahren gab. Klauß kann einem leidtun.“

flonaldinho10: „Solide Leistung, dank der üblichen Abschlussschwäche und einem Zufallselfer nicht gewonnen. Schiri sehr fragwürdig bei den Gelb-Entscheidungen. Zum Glück gibt’s ein Rückspiel.“

dortmund_borussia: „Gefühlte Niederlage. Alles im Griff gehabt in Halbzeit 2 und dann das. Klauß kann einem wirklich leidtun. Wir scheitern wieder mal an einer unsäglichen Ineffizienz.“

mrneub: „Bezüglich Aufstieg mach ich mir nicht so viele Sorgen, die sind recht bieder. Auer und die eigene Chancenauswertung waren die Schwachstellen gewesen heute. Schade, dass man 2025 so viele Selbstfaller hat.“

