Das sagen die Rapid-Fans nach dem 3:0-Auswärtssieg gegen Petrocub

Der SK Rapid gewann auch das dritte Spiel in der UEFA Conference League, was ein europäisches Überwintern sehr wahrscheinlich macht. Wir wollen uns ansehen was die Fans zum gestrigen Duell gegen den moldawischen Klub zu sagen haben. Alle Kommentare stammen aus dem Austrian Soccer Board, Österreichs größtem Fußball-Diskussionsforum.

Fox Mulder: „Ordentliches Spiel, schöner und hochverdienter Sieg! Danke, Jungs! Hoffe, die verletzt ausgewechselten Spieler hat es nicht schlimmer erwischt.“

derfalke35: „Wichtiger Sieg mit einem Traumtor von Euro-Burgi.“

SandkastenRambo: „Sieg war nie wirklich in Gefahr und am Ende souverän den Sieg geholt.“

Steffen GOATmann: „Kleiner Funfact am Rande: Rapid hat heute mit sechs Österreichern in der Startelf gespielt (Hedl, Auer, Seidl, Grgic, Schaub, Burgstaller) – und damit mehr als alle anderen österreichischen Europacup-Teams in dieser Runde zusammen! Bei Salzburg stand nur Baidoo am Feld, bei Sturm Aiwu, und bei LASK Siebenhandl, Zulj und Horvath.“

Boidi: „Schlussendlich ein souveräner Sieg und endlich mal wieder Tore aus dem Spiel heraus. Ich hoffe, bei Bolla und Beljo ist es nicht zu schlimm. Klar ist, dass es am Sonntag wohl eher am Zahnfleisch gehen wird.“

Starostyak: „Schön und konzentriert war’s nicht durchgehend, aber effizienter als zuletzt (fünf bis sechs Tore hätten es trotzdem sein müssen), und im Schongang ein 3:0 – ich werde mich keinesfalls beschweren, das sind Luxusprobleme. Weitere drei Punkte, 400.000 Euro verdient, weiter auf Kurs Top 8/Achtelfinale, zwei Punkte für die Klubwertung mitgenommen – Rapid-Herz, was willst du mehr. Hoffentlich sind Bolla und Beljo nicht mehr als angeschlagen, und wir kommen mit dem Spiel gegen Klagenfurt gut in die Pause.“

schimli: „Mit wenig Aufwand klar gewonnen – wie gegen Noah trifft’s wohl „glanzloser Sieg“ am besten. Zum Anschauen war es trotzdem erneut mühsam. Petrocub würde in unserer Liga wohl gegen den Abstieg spielen.“

Sterz: „Rapid Wien, die österreichische Konstante im Europacup.“

damich: „Drei Spiele, neun Punkte, was will man mehr. Frühjahr sollte damit auch schon zu 99 % fix sein, jetzt muss das Ziel natürlich Top 8 sein!“

Gargamel_1899: „Bis zum 1:0 hat’s mir gefallen, dann stark nachgelassen, viele Schlampigkeiten, und so manchen hätte ich gerne ausgewechselt. Zweite Halbzeit dann die erhoffte Reaktion und wir haben das Spiel gezeigt, das uns gerecht wird. Burgi hat sich auch wirklich gut gefangen und zwei Tore geliefert, sehr geil. Das 3:0 war auch richtig geil, er hat nicht mal gejubelt, weil er dachte, es ist Abseits, aber VAR sei Dank, hat’s heute gezählt. Mich freut sehr, dass Gale heute wieder seine ersten Minuten in der Kampfmannschaft hatte. Und der obligatorische Aluminiumtreffer war auch wieder dabei.“

Adversus: „Souveräner Pflichtsieg, mit bitterem Beigeschmack angesichts der Verletzten. Aber was sich mittlerweile wie ein dicker roter Faden durchzieht, ist unsere schlechte Chancenverwertung.“

TomTom90: „Rapid und Europacup, das passt heuer einfach. Die Conference League heuer einfach der perfekte Bewerb. Siege, die wichtig sind für den Verein bzgl. Zukunft, die Fünfjahreswertung und das Budget. Richtig toll und jetzt noch zwei Heimspiele in der Festung Weststadion, Top 8 absolut möglich. Die bisherige Statistik im Europacup 2024/25: neun Spiele, sieben Siege, ein Remis, eine Niederlage, Torverhältnis: 20:7.“

flonaldinho10: „Der erhofft sichere Sieg. Petrocub eine gefestigte und spielerisch veranlagte Mannschaft, was für uns sicher angenehmer zu bespielen ist als eine Mauer aus Kämpfern, die offensiv nur Bälle nach vorne schlägt.“

Team_Player: „Pflicht erfüllt, stabil und trocken nach Hause gespielt, Sorgen macht mir die Verletzung von Bolla – wäre eine Katastrophe, bei Beljo würde es auch schmerzen, aber nicht so tragisch wie bei Bolla. Hoffen wir, dass es nichts Schlimmes ist.“

