Der SK Rapid gewann gestern in der Verlängerung gegen den FK Borac Banja Luka mit 2:1 und steht damit im UEFA Conference League Viertelfinale. Wir wollen uns ansehen was die Fans zur Leistung ihrer Mannschaft sagen. Alle Kommentare stammen aus dem Austrian Soccer Board, Österreichs größtem Fußball-Diskussionsforum.

Fox Mulder: „Bravo Jungs, hochverdienter Sieg trotz mangelhafter Chancenverwertung. Ich möchte gar keinen Spieler einzeln hervorheben, das war mannschaftlich geschlossen stark und es wurde vieles gezeigt, was man aus irgendwelchen Gründen in den letzten Wochen vermissen ließ. Kampf, Intensität, Laufstärke, Spielfreude – so gewinnt man Spiele. Bitte weiter so!“

Rene1987: „Keine Mannschaft macht sich dieses Jahr das Leben so extrem selbst schwer wie wir. Aber hey, Viertelfinale!“

TwoPointFifty: „Hätte weitaus schneller gehen können. Mit so vielen Chancen gewinnst normal fünf Partien. Sonderlob gibt’s von mir für Bolla und Beljo, der ja durchaus ein Mentalitätsmonster sein kann – wenn er will. Nun alles geben für die Meistergruppe!“

RapidWien07: „Das hätte man so viel einfacher haben können. Hoffentlich macht es etwas mit der Mannschaft.“

Stehplatzschwein: „Eines der besten Spiele (gegen Kleine) seit langem! Umso bemerkenswerter nach der andauernden zermürbenden Chancenverwertung, wo echt viel Pech und ein unglaublicher Goalie dabei war diesmal. Nach dem 0:1 genau in der gleichen Tonart unbeirrt weiterzumachen, ist echt unglaublich. Rapid ist der geilste (und mühsamste) Klub der Welt!“

Gulaschfredl: „Wenn ich ehrlich bin, habe ich nach dem 0:1 nicht mehr dran geglaubt… Gott sei Dank hat Beljo so schnell ausgeglichen. Die Leistung heute war schwer in Ordnung.“

fußball123oö123: „Muss sagen, die mentale Willensleistung war heute alles andere als hinnig. So österreichisch vielleicht die Chancenverwertung war, so unösterreichisch und stark war dann das Drehen und Rüberbiegen nach 120 Minuten.“

Starostyak: „Die Partie muss regulär 5:0 ausgehen, wie eine FIFA-Simulation, wenn nix geht und die KI mit einem Schuss ein Tor macht. Egal, völlig verdienter Aufstieg, und praktisch alle haben gute Leistungen gebracht.“

b3n0$: „Beljo Man of the Match. Der postwendende Ausgleich war absolut notwendig fürs Selbstvertrauen und den Glauben an den Aufstieg bei allen, in der Verlängerung wie ein Viech gekämpft, und wie er am Ende den Schuss zum Outeinwurf abblockt und fäusteballend ‚Yes!‘ schreit, weil es (in ~5 Sek.) vollbracht ist.“

gw1100: „Ein unfassbar starkes Spiel, Charaktertest fürs Erste bestanden. Bolla – ich glaub, das war das beste Spiel seiner Karriere. Jansson, Beljo, Sangare endlich wieder stark, Grgic heute endlich das erwartete Mentalitätsmonster – and last but not least: Du magst Schaub aus dem Europacup bekommen, den Europacup aber nicht aus Schaub.“

ESC0BAR: „Also, die Spieler haben, denke ich, kein Problem mit Klauß. Derzeit für mich zu viel Krampf und Kampf, mehr Abgeklärtheit und spielerische Freude wie beim Schaub-Tor, das muss wieder kommen. Das obere Playoff muss erreicht werden, dort ist dann Platz 3 mit einem Halbfinale gegen Chelsea ein schöner Fortschritt, wovon die Vereinskasse und die Spieler profitieren. Aktuell würde ich mit Klauß weitergehen, mehr Rapid als heute geht nicht.“

Batigol_7: „Brav auch Radulovic, der sich da in der Verlängerung defensiv reingeworfen und Bolla gut unterstützt hat – das ist der Wille, den wir brauchen. Dann werden wir aus der Scheißgasse rauskommen, weil wir ja durchaus gute Kicker haben.“

Guardiola16: „Unter den letzten acht eines Europapokalbewerbs – was soll man da noch sagen? Die Chancenverwertung war räudig, wobei heute auch einiges an Pech dabei war und jeder bis zum Ende marschiert ist und nie aufgegeben/nachgelassen hat. Das war schon ganz großes Kino, bravo Rapid.“

buffalo66: „Also gegen den Trainer spielen sie nicht, so viel steht für mich fest. Sehr gute Leistung abseits der Chancenauswertung und der grottenschlechten Standards. Sangaré wieder deutlich verbessert, gute Dribblings dabei. Schaub und Beljo mit großem Einsatz. Cvetkovic Antreiber von hinten. Beljo sehr stark. Meine Nerven.“

Waldratte: „Das Positive an dieser umkämpften Zitterpartie: Verglichen zu einem lockeren 3:0 glaub ich schon, dass so ein Spiel neue Kräfte und Zusammenhalt im Team auslösen kann. Ich hoffe es zumindest, dass uns das zurück in die Spur bringt.“

Fußball_liebhaber: „Schaub will ich da nochmal gesondert erwähnen. Auch wenn die Mannschaft momentan schwächelt und wenig daraus macht, ich finde, Schaub spielt seit dem Winter extrem stark und bemüht, haut sich in Zweikämpfe, ist unglaublich bemüht und auch unfassbar stark am Ball. Es gelingt natürlich nicht alles, aber sowohl seine Einstellung als auch sein Talent sind mehr als augenscheinlich, und er versucht echt alles für Rapid.“

Silva: „Ich habe selten eine so surreale Partie gesehen. Wenn wir gegen diese biedere Truppe ausgeschieden wären, weil wir zu unfähig vor dem Tor sind, wäre das die größte Ungerechtigkeit der letzten Jahrzehnte im Fußball gewesen. Die haben in zwei Spielen keine einzige hochkarätige Chance gehabt.“

