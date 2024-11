Das sagen die Rapid-Fans vor dem Auswärtsspiel gegen Petrocub

Der SK Rapid trifft heute in der dritten Runde der UEFA Conference League auswärts auf den FC Petrocub Hîncești aus Moldawien. Nachdem die ersten...

Der SK Rapid trifft heute in der dritten Runde der UEFA Conference League auswärts auf den FC Petrocub Hîncești aus Moldawien. Nachdem die ersten beiden Runden gewonnen wurden, wollen wir uns nun anschauen, ob die Rapid-Fans auch heute an einen Sieg ihrer Mannschaft glauben. Alle Kommentare stammen aus dem Austrian Soccer Board, Österreichs größtem Fußball-Diskussionsforum.

schleicha:„Ich freue mich auf die Partie und hoffe, dass wir dort eine gute Leistung abrufen. Es geht um Punkte und Geld. Mit dem dritten Sieg im dritten Spiel wäre man ziemlich fix eine Runde weiter und man hätte in den verbleibenden Partien eine gute Ausgangsposition, die kommende Runde zu überspringen. Unterschätzen würde ich den Gegner trotzdem nicht. Denn wie man im Cup gesehen hat, kann es auch ein Problem werden, wenn man selber nicht konsequent genug ist und dann eventuell den ein oder anderen Fehler einbaut. Und gegen Sturm und Braga haben wir uns beispielsweise selbst ein wenig das Leben schwer gemacht, trotz guter Leistung. Sowas passiert schneller, als einem lieb ist. Von daher am besten möglichst früh alles klar machen, dann braucht man auch nicht zittern.“

Mecki: „Wir haben ja diesmal Samstag gespielt, da sollte es nicht notwendig sein, irgendwen zu schonen, vor allem weil unsere besten Ersatzspieler fast alle verletzt sind. Bischof statt Burgstaller wäre eine Überlegung, weil Burgstaller gerade einfach schwach spielt, aber ansonsten rechne ich mit dem Einer-Team.“

Boidi: „Würde mit der A-Elf starten und hoffentlich bald alles klar machen und dann durchrotieren. Eventuell Bischof für Burgi bringen.“

Homegrower: „Bei allem Respekt, das darf keine Hürde werden.“

Stehplatzschwein: „Stellt sich aufgrund der Ausfälle der jeweils ersten Einwechseloptionen eh wieder von selbst auf. Interessanter wird meiner Meinung nach eher die (erweiterte) Bankbesetzung bzw. Wechselstrategie. Ich hoffe, dass wir jetzt endlich einmal 2:0 bis 3:0 führen werden, obwohl ich mich davor hüte, Petrocub zu klein zu reden – auch wenn sie der vermeintlich schwächste Gegner unseres gesamten Herbstes sind, kann man unsere Schwächen gegen die kleinen Teams (insbesondere auswärts) nicht außer Acht lassen. Sollte es nach Wunsch verlaufen, wären kleine Pausen für Bolla, Raux-Yao und Beljo wünschenswert. Weiters noch Burgi, Seidl und Auer. Sangaré muss (sofern ganz fit) natürlich jetzt durchspielen aufgrund seiner Zwangspause in der Liga.“

damich: „Petrocub wird sich bestimmt nicht hinten reinstellen, die haben nach uns nur mehr ein Heimspiel gegen Real Betis und auswärts spielen sie gegen Basaksehir und Hearts. Wenn die noch irgendwie Chancen auf die Top 24 haben wollen, müssen sie wohl am Donnerstag punkten.“

Barnstormer: „Ich hoffe, wir gewinnen das Spiel am Donnerstag, das würde die Cup-Blamage mildern und die Türe zum Überwintern in der Conference League weit aufstoßen. Einen Heimsieg werden wir ja hoffentlich danach noch holen.“

Patrax Jesus: „Genauso wie gegen Stripfing kann sich die Mannschaft nur selber schlagen, und genau darin liegt das große Risiko. Bin aber trotzdem schon sehr optimistisch.“

FerdinandR: „Also laut Klub-Elo sind die wohl auf dem Niveau eines Zweitligisten. Denke drei Punkte sollten drinnen sein.“

Rene1987: „Das sollte gewonnen werden, wenn man den Gegner ernst genug nimmt. Ich hoffe auf mehr als nur ein bis zwei Tore für die Tordifferenz. Am Ende könnte auch diese ausschlaggebend für die Top 8 werden.“

pkr1728: „Ein Sieg würde mal recht sicher das Überwintern bedeuten. Ebenfalls würde man näher an die 12 bis 13 Punkte kommen, die vermutlich reichen würden, um in die Top 8 zu kommen. Also alles auf Sieg.“

Tobal12345: „Freu mich einfach aufs Spiel, unglaublich, wie ich die letzten Jahre mit nur Wochenendspielen überlebt hab – zwei Mal die Woche Rapid tut einfach gut! Die Aufstellung ist eh recht naheliegend, mit einer konzentrierten Leistung sollten wir danach bei neun Punkten stehen – sprich, wieder ein großer Schritt wäre, verbunden mit fixem Überwintern.“

flonaldinho10: „Ich sehe keinen Grund in der Partie großartig zu rotieren. Wurde ja eh erst letzte Woche im Cup gemacht. Wenn jemand eine Pause braucht (Cvete, Burgi), muss man in der Partie natürlich nichts riskieren, aber ansonsten müssen drei Spiele in acht Tagen mit der besten Elf schon möglich sein.“

