Das sagen die Rapid-Fans vor dem EC-Heimspiel gegen den FC Noah

Der SK Rapid trifft heute in der Champions League auf den FC Noah und hofft nach dem Auswärtssieg gegen Istanbul Basaksehir heute auf weitere drei Punkte. Wir wollen uns ansehen was sich die Rapid-Fans vom Spiel ihrer Mannschaft erwarten. Alle Kommentare stammen aus dem Austrian Soccer Board, Österreichs größtem Fußball-Diskussionsforum. Hier findet ihr übrigens eine ausgezeichnete Analyse über den armenischen Klub, der AEK Athen in der Qualifikation aus dem Bewerb warf.

hyks: „FC Noah, ein No-Name im europäischen Fußball. Allerdings haben die Armenier eine starke Qualifikation gespielt. Sie haben ihr erstes Bewerbspiel mit 2:0 gewonnen in der Conference League. Rapid wird gewarnt sein, dieses Spiel nicht leichtfertig angehen zu lassen. Sie haben nichts zu verlieren und können überraschen. Dennoch denke ich, dass wir qualitativ über dem Gegner stehen werden und einen Heimsieg und 3 Punkte mitnehmen werden.“

Schwemmlandla3: „Erneut eine sehr wichtige Partie. Mit zwei Siegen in die Ligaphase zu starten, wäre super. Aufstellung bitte wie gegen Hartberg.“

schleicha: „Nach dem Hartberg-Spiel ist die Vorfreude massiv. Das war mental so wichtig, dass wir da gestern irgendwie gewinnen. Auch wichtig, dass unsere Festung zu Hause einmal mehr gehalten hat. Dieses Selbstverständnis hat man in der ersten Halbzeit gesehen, wo wir aber den Sack nicht zumachen konnten. Noah wird meiner Meinung nach brandgefährlich mit den flinken und trickreichen Offensivspielern. Unsere Ausfälle tun da schon sehr weh. Nichtsdestotrotz haben wir eine Mannschaft, die – wenn sie eine gute Leistung abliefert – als Sieger vom Platz gehen wird.“

h_lime: „Befürchte einen sehr starken Gegner. Ausgefuchstes portugiesisches Trainerteam, gut ausgebildete Legionäre aus Portugal/Brasilien/Frankreich. Befinden sich gerade im Flow. Der Headcoach von Noah ist ehemaliger Co-Trainer von Braga. Der wird – versorgt mit allen notwendigen Informationen aus seiner Heimat – „voll aufmagaziniert“ in die Begegnung gehen. Wird eine Taktik-Schlacht gegen Robert Klauß.“

Woody: „Die Position neben Seidl im offensiven Mittelfeld könnte doch in den nächsten Spielen eine Baustelle werden, da mich Lang (insbesondere auch im Spiel gegen den Ball) hier nicht restlos überzeugt hat. Eine theoretische Option könnte es auch sein, Sangare eine Etappe offensiver neben Seidl aufzustellen. Die offensivere Rolle hat er immer wieder bei vorherigen Vereinen, aber auch bei Mali im Nationalteam ganz gut ausgefüllt, und im defensiven Mittelfeld hätten wir definitiv mit Kaygin oder dem in dieser Saison stark verbesserten Bajlicz auch andere Optionen. So könnten wir im Pressing im letzten Drittel nochmal an Aggressivität zulegen, ohne im defensiven Mittelfeld allzu viel an Qualität einzubüßen. Alternativ könnte auch Gale bald mal eine Option werden. Fürchte jedoch, die nächsten ein bis zwei Spiele kommen für diesen wohl noch zu früh. Generell bin ich gespannt, wie er ins neue Konzept passt. Kann ihn mir im offensiven Mittelfeld mit der zentraleren Staffelung nicht so gut vorstellen!“

Sektion LE: „Noahmalerweise Pflichtsieg. Die gibt es aber im Europacup nicht immer. Voller Einsatz und 100 % Konzentration sind gefragt. Die darf man nicht unterschätzen.“

Manfredo75: „Robert Klauss wird sein Team schon richtig einstellen. Und hoffentlich springt der Funke auf die Fans über. Dann kann es wieder eine magische Europacupnacht werden. FC Noah hat Qualitäten, aber Rapid hat diese auch. Und ich denke, Noah wird Respekt vor Rapid haben. Zwei starke Hälften spielen, dann bleiben die Punkte in Hütteldorf.“

ImmerWiederRapidWien: „Alle ins Stadion, unsere wiedererlangte Heimstärke zeigen, mit der Topelf starten und mit drei Punkten einen Riesenschritt in Richtung europäisches Frühjahr gehen!“

Starostyak: „Freue mich schon extrem auf heute Abend, Flutlicht-Europacup ist einfach das Geilste, da wartet man das ganze Jahr drauf.“

Phil96: „Absoluter Pflichtsieg, wenn man europäisch überwintern will (und vor allem, wenn man direkt ins Achtelfinale will). Sicher keine einfache Partie, aber Noah hat sich international in den Auswärtspartien bisher deutlich schwächer präsentiert als daheim (Unentschieden auf Malta, Niederlagen gegen AEK Athen & Ruzomberok), die langen Anreisen dürften für die auch ein gewisses Problem sein. Erwarte eigentlich die gleiche Aufstellung wie gegen Hartberg, wenn sich am Verletztenstatus von Schaub oder Jansson nicht völlig überraschend etwas ändert. Wurmbrand könnte als Joker sehr wertvoll werden, die armenische Verteidigung ist nämlich ausgesprochen alt (gegen Mlada Boleslav war aus der Viererkette nur ein Spieler unter 30), die sollten mit seinem Tempo gerade in der Schlussphase normalerweise ordentlich Probleme bekommen.“

Steffen GOATmann: „Erstes Europacup-Heimspiel in einem Hauptbewerb seit Jahren. Abnoahmale Vorfreude auf einen geilen Europacup-Abend.“

motzmf7: „Bischof hat jetzt wahrscheinlich Selbstvertrauen getankt und wäre vielleicht sogar eine Option statt Lang auf der Seite.“

Im Austrian Soccer Board findet ihr weitere Fanmeinungen der Rapid-Fans vor dem Spiel gegen den FC Noah.