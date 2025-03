Das sagen die Rapid-Fans vor dem Rückspiel gegen Borac Banja Luka

Der SK Rapid will nach dem 1:1-Unentschieden im Hinspiel gegen den FK Banja Luka heute mit einem Sieg den Aufstieg ins Europacup-Viertelfinale bewerkstelligen. Wir...

Der SK Rapid will nach dem 1:1-Unentschieden im Hinspiel gegen den FK Banja Luka heute mit einem Sieg den Aufstieg ins Europacup-Viertelfinale bewerkstelligen. Wir wollen uns ansehen was die Fans nach der unrühmlichen Niederlage in Hartberg sich heute von ihrer Mannschaft erwarten. Alle Kommentare stammen aus dem Austrian Soccer Board, Österreichs größtem Fußball-Diskussionsforum.

LiamG: „Warum auch immer sehe ich dieser Woche positiv entgegen. Borac wird wohl das schwerere Spiel, aber man kommt drüber und dann geht’s nach Schweden (hoffe ich). Gegen den GAK musst daheim einfach gewinnen und das wird auch passieren. Dann sind’s zwei Punkte auf Platz drei und maximal sechs nach ganz oben. Im Grunde noch alles machbar, auch wenn’s natürlich aus heutiger Sicht nicht danach aussieht.“

Robbe81: „Ich will gar nicht wissen, wie die Reaktionen sind, wenn wir das versemmeln. Hoffnung gibt die Mannschaft wenig. Keine von außen erkennbare Einsatzbereitschaft, kein Spielwitz. Aber es wäre typisch Rapid, wenn’s die auf einmal wegschießen. Umgekehrt traue ich ihnen auch eine fette Blamage zu. Ach Rapid, du machst mich fertig.“

Starostyak: „Wurscht, was gegen Hartberg war, egal, was die letzten sechs Monate war, Donnerstag ist Europacup. Erwarte ein komplett entfesselndes Stadion und eine Rapid-Mannschaft, die mit der von Hartberg hinsichtlich Einsatz nichts gemein hat. Wer sich auf das Spiel nicht freut, tut mir wirklich leid.“

motzmf7: „Also ich freue mich extrem. Egal, ob’s ein Schmankerl wird oder nicht. Achtelfinale im Europacup mit unserer geliebten Rapid. Ganz egal, ob gut, ob schlecht, die Liebe ist echt.“

Hugo_Maradona: „Nach jeder depressiven Phase kommt unweigerlich die manische. Ich habe einfach mal kurz geschaut, wie es mit den freien Plätzen im Stadion am Donnerstag aussieht, und es riecht verdammt nach ausverkauft. Mehr hat es nicht gebraucht, und ich bin wieder voll in Fahrt.“

Fredl1979: „Wenn wir am Donnerstag gewinnen, buchen wir wieder alle unsere Zimmer in London und Wroclaw. Wenn wir am Sonntag gewinnen, reden wir wieder über die Trendwende und das Ziel 33. So samma hoit, himmelhochjauchzend und zu Tode betrübt. Am Ende werden wir schon sehen, wo wir stehen, und bis dahin nehmen wir alle unsere Herzpulverln und hoffen das Beste für unsere große Liebe.“

rabbitmountain: „Bin zwar nach dem Hartberg-Spiel noch ordentlich bedient, gehe aber davon aus, dass wir da am Donnerstag relativ souverän drüberkommen. Detto am Sonntag gegen den GAK. Das einzig Positive: Wir haben jetzt zwei Endspiele, bedeutet Spannung pur und viele (hoffentlich positive) Emotionen am Feld und den Rängen.“

mike380: „Normal müssten wir weiterkommen: Aber bei uns ist nichts mehr normal. Weil wir uns pausenlos selbst schaden. Das ist eine Häufigkeit, wie wir uns immer selbst schlagen, das ist einzigartig: Wir verlieren gegen Gegner, die nicht vorhanden sind. Ich befürchte, eines der nächsten zwei Spiele geht schief. Ich hoffe, ich täusche mich.“

miffy23: „So wie es aktuell läuft, erwarte ich entweder gegen Borac oder den GAK mehrere typische Spielverläufe: Man kontrolliert das Spielgeschehen weitgehend, trifft aber das Tor nicht, fängt sich dann am Ende eines, und Robert Klauß schimpft dann wieder über Schiris. Oder einige unserer Spieler haben wieder einen Genieblitz zu Beginn des Spiels und holen sich einen Platzverweis ab, und dann krampft man sich zu einem knappen Ergebnis – positiv wie negativ. Ich bin bedient. Dieses Heimspiel sollte ein Highlight sein, es geht um den Einzug in ein EC-Viertelfinale. Es sollte ein positiver, gehypter Hexenkessel sein. Stattdessen habe ich aufgrund von konstant schlechten Leistungen, vorhersagbaren Szene-Ausrastern und Peinlichkeiten kaum noch Lust auf diese Saison. Unter normalen Umständen sollte das ein sicherer Aufstieg werden. Es ist aber dermaßen aufgelegt, dass es die nächste Peinlichkeit wird.“

bruno_conte: „Der gegnerische Trainer wird uns inzwischen in- und auswendig kennen, detto der GAK-Trainer. Wenn wir da nicht mit zwei Toren Vorsprung in die Pause gehen, sehe ich schwarz für beide Spiele. Sich jetzt in einer Woche eine umgekrempelte Mannschaft mit super Selbstvertrauen und neuem Tempospiel zu erwarten, ist sehr gewagt. Wir werden in beiden Spielen die spielerische Mannschaft sein, mit Ballbesitz, und werden den Ton angeben. Hauptsächlich, weil die Gegner es so planen. In unserer Situation kann man nur auf Glück setzen. Ein Tor wird jedenfalls zu wenig sein.“

Crüehead: „Ich würde mich grundlegend über ein Weiterkommen freuen, Viertelfinale Europacup ist ja doch was Besonderes, dennoch überwiegen bei mir aber schon wieder die negativen Gefühle ob dem Saisonverlauf. Also, Europacup bleibt der aktuelle Lichtblick. Wenn ich aber an die Auftritte gegen Nikosia oder Shamrock denke, bekomme ich eine Gänsehaut – aber nicht die leiwande Art. Denke, wir werden 0:1 in Rückstand geraten, dann ist es mal mucksmäuschenstill, bis die Fassungslosigkeit durch ein glückliches Ausgleichstor vertrieben wird. Und kurz vor Schluss schießen wir das 2:1. Hütteldorf bebt, und die Mannschaft sind wieder unser aller Liebkinder.“

