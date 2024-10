Das sagen die Rapid-Fans zum 1:0-Heimsieg gegen den FC Noah

Der SK Rapid gewann gestern das Conference-League-Heimspiel gegen den FC Noah mit 1:0 und hat nach zwei Partien in der Gruppenphase nun acht Punkte...

Der SK Rapid gewann gestern das Conference-League-Heimspiel gegen den FC Noah mit 1:0 und hat nach zwei Partien in der Gruppenphase nun acht Punkte auf dem Konto. Wir wollen uns ansehen was die Fans zur Leistung ihrer Mannschaft sagen. Alle Kommentare stammen aus dem Austrian Soccer Board, Österreichs größtem Fußball-Diskussionsforum.

lionelmue: „Klar war das heute eine ausbaufähige Leistung. Trotzdem kann man sagen, dass uns die Mannschaft in den vergangenen Wochen und Monaten wirklich viel Spaß gemacht hat, und man sollte nicht allzu hart ins Gericht gehen. Wir haben einen Trainer, dem wir vertrauen können, und einen Kader, der mit der Aufgabe wachsen kann und in mäßigen Spielen schon öfter 3 Punkte mitgenommen hat. Ich glaube, man darf heute trotzdem zufrieden sein und positiv in die Zukunft blicken.“

Fox Mulder: „Noah ist auch ohne Arche des Öfteren geschwommen, trotzdem konnten wir leider nur einen Treffer erzielen. Aber am Ende hat es gereicht.“

servasoida: „Schade, dass wir vor dem Tor zu ungefährlich waren, aber trotzdem, Sieg ist Sieg, extrem wichtig.“

chris843: „Keine Offenbarung, aber es zählt der Sieg. Ich muss aber hier ganz klar vier Spieler lobend erwähnen.

1. Cvetkovic: Ein Krieger, wie wir ihn gesucht und gebraucht haben. Ein Anführer wie aus dem Lehrbuch.

2. Raux-Yao: Was ist das für ein Henker mit der Samtpfote. Räumt ab, wirkt nie gestresst und spielt Pässe, dass man sich fragt, wie man so einen Spieler bekommen konnte.

3. Dion Beljo. Er hat eine Nase, Ruhe, Körper, Tempo, Technik – ich hab garantiert was vergessen. Aber ja, wow. Und da ist so viel, was nicht passt, dass man eigentlich Angst haben muss, wie der werkt, wenn er wirklich durch die Decke geht. Ich sehe ihn bei unter 70 %, und das ist schon geil, was er liefert.

4. Noah Bischof: Ja, das war keine Glanzleistung und ja, da geht viel mehr. Was der aber ist, kann man schwer lernen. Eine Arschwarze, Krätze und lästig wie ein Schwarm Wespen beim Grillen im Garten. Was der provoziert, leichte Fouls begeht, anläuft und den Gegner narrisch macht. Den willst nicht als Gegner. Und wenn das läuft wie heute, ist der sein Gewicht in Gold wert. Danke dafür. Special Award geht dann übrigens an Grgic. Glatze speciale. Mein Liebling. Immer da, immer abspielbar und vorne wie hinten einfach präsent.“

pkr1728: „Positiv: Sechs Punkte nach zwei Spielen. Man könnte sich das Leben halt selbst viel einfacher machen. Negativ: Die Mannschaft kommt mir sehr müde vor.“

scorponok: „3 Punkte. Passt. Viel mehr war’s nicht. Ich würde mir dann doch schön langsam wieder so einen Auftritt wie gegen Sturm wünschen. 90 Minuten Dominanz. Weil können tun sie es.“

Silva: „Souverän runtergespielt war es leider nicht. Das war dann schon sehr fahrig und dann leider Fortsetzung von der zweiten Hälfte gegen Hartberg. Wäre schade, wenn man nach gutem Saisonstart nun wieder die Konsequenz verliert.“

Wolti: „Es war zwar nicht das beste Spiel, aber es wurde gewonnen. Zweites Spiel, zweiter Sieg, ich versteh die negativen Kommentare teilweise überhaupt nicht. In Wahrheit war der Sieg nicht wirklich gefährdet, wir hätten auch locker drei Tore machen können. Es Raunzer, freut euch mal.“

Waldratte: „Noah hat das vorne zeitweise recht souverän gespielt. Die waren wesentlich stärker als (von mir) erwartet. Ich glaub, dass wir diese Saison einfach verwöhnt sind. Das war eine absolut solide Leistung – dennoch fühlt es sich eher wie eine durchschnittliche Leistung an. Ich finde auch, dass man den Schiri hervorheben kann, der das Spiel komplett fehlerfrei geleitet hat.“

Adversus: „Sehr wichtig das man gewonnen hat, aber man macht es sich oft selber schwer, so auch heute wieder. Die Chancenauswertung ist halt weiterhin bescheiden, da muss man endlich mal den Hebel ansetzen, weil irgendwann wird uns mal das Torverhältnis das Genick brechen.“

_UndertakeR_: „Berühmt war es nicht, aber drei Punkte, 400.000 Euro und 1,5 Punkte für den Teamkoeffizienten wert. Also eigentlich perfekt.“

b3n0$: „Cvetkovic wieder der unumstrittene Boss hinten. Wie er sich gegen Ende zum Block dreht und zwei Mal energisch und fast schon pissed die Kurve fordert, weil sie für seinen Geschmack zu leise ist.“

Chaostheorie: „Alles in allem eine sehr solide Leistung und ein verdienter Sieg. Lang hat mir heute gut gefallen, war immer giftig und im Spiel gut eingebunden. Freut mich für ihn, wäre wichtig, dass Jansson und Schaub wieder fit werden, damit man rotieren kann. Lang hat jedenfalls aufsteigende Tendenz, wir würden ihn in guter Form brauchen bei den vielen Spielen.“

Im Austrian Soccer Board findet ihr weitere Fanmeinungen nach dem 1:0-Heimsieg gegen den FC Noah!