Das sagen Markus Katzer und Robert Klauß zur Gruppenauslosung

Die Auslosung der UEFA Conference League, bei der den SK Rapid u.a. Geschäftsführer Steffen Hofmann in Monaco repräsentierte, brachte bekanntlich folgende Gegner (der genaue Spielplan wird vom Europäischen Fußballverband erst fixiert):

Heimspiele: FC Kopenhagen (DEN), Shamrock Rovers (IRL), Noah (ARM)

Auswärtsspiele: Istanbul Başakşehir (TUR), Omonoia Nikosia (CYP), Petrocub (MDA)

Hier einige Reaktionen von der sportlichen Leitung und stellvertretend für die Mannschaft vom Kapitän:

Geschäftsführer Sport Markus Katzer sagte am Freitag in einem ersten Statement: „Es ist natürlich auf die Schnelle nicht möglich, zu allen Konkurrenten etwas Fundiertes zu sagen. Kopenhagen ist auf alle Fälle ein sehr attraktiver und starker Gegner für ein Heimspiel und da wir zuletzt im Europacup bewiesen haben, dass wir gegen starke Gegner bestehen können, freue ich mich auf diese Partie vor eigenem Publikum ganz besonders. Mit einem türkischen Klub haben wir im August gute Erfahrungen gemacht, aber Basaksehir ist mit Trabzonspor nicht ganz vergleichbar. Ein eher neuer Klub mit weniger Tradition, aber trotzdem eine Spitzenmannschaft in ihrer Heimat und mit viel Erfahrung auf europäischer Bühne in den letzten sieben Jahren. In der Gruppe kann für uns viel möglich sein und wir möchten in den sechs Spielen möglichst viele Punkte einfahren.“

Cheftrainer Robert Klauß meinte in einer ersten Reaktion auf die Auslosung: „Eine spannende Auslosung, wir werden uns mit allen Gegnern intensiv beschäftigen. Jetzt gilt es auch noch abzuwarten, wann wir gegen wen spielen, das wird für die Planung wichtig sein. Wir freuen uns auf jeden Gegner und wollen gegen jeden top vorbereitet sein. Kopenhagen ist eine super Mannschaft, die letztes Jahr ins Champions League Achtelfinale gekommen ist. Über die beiden anderen Heimspielgegner bedarf es noch genauerer Informationen, bei Noah aus Armenien habe ich schon die starken Ergebnisse in der Qualifikation verfolgt“, so der 39-jährige Deutsche, dessen Fokus wie gewohnt aktuell ganz am nächsten Gegner (RB Salzburg im Heimspiel am Sonntag ab 17:00 Uhr im Allianz Stadion, Anm.) liegt.

Kapitän Matthias Seidl sagte unmittelbar nach dem Draw: „Ich finde, dass wir sehr spannende Gegner erhalten haben. Von einigen Mannschaften weiß ich ehrlich gesagt nicht allzu viel, auch wenn ich sie vom Namen her kenne. Wir werden uns auf die Teams sicher gut einstellen und alle Gegner genau analysieren. Auf uns warten wie in der Qualifikation richtig geile Spiele und ich freue mich schon brutal darauf. Auf uns warten gute Gegner, allen voran Kopenhagen. Aber auch wir haben Qualität und brauchen uns auf keinen Fall verstecken. Ich denke, dass wir in dieser Gruppe richtig gute Chancen haben und es kann für uns eine wirklich lässige Conference-Saison werden.“

Folgende Spieltage sind angesetzt:

3. Oktober

24. Oktober

7. November

28. November

12. Dezember

19. Dezember