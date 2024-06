Das sind die möglichen Gegner der Austria in ECLQ2!

Für die Wiener Austria wird es heute in Nyon erstmalig ernst. Die Veilchen erfahren heute ihren ersten Gegner in der UEFA Europa Conference League....

Für die Wiener Austria wird es heute in Nyon erstmalig ernst. Die Veilchen erfahren heute ihren ersten Gegner in der UEFA Europa Conference League. Der Playoffsieger der abgelaufenen Saison steigt in der 2. Qualifikationsrunde ein.

Die Topfeinteilung für die Austria wurde von der UEFA erst heute bekanntgegeben. Zuletzt war nur klar, dass die Austria gesetzt ist und auf etwa 50 ungesetzte Gegner treffen könnte.

Nun wurde dies auf fünf bzw. sechs Gegner eingegrenzt, die wie folgt lauten:

FC Drita (Kosovo)

HB Tórshavn (Färöer)

Caernarfon Town (Wales) / Crusaders (Nordirland)

Ilves Tampere (Finnland)

FK Transinvest (Litauen)

Es wären demnach alles machbare Lose für die Favoritner, die nur in einem Fall noch nicht sicher sein könnten, wo es hingeht. Die beiden Klubs aus Wales und Nordirland, Caernarfon und Crusaders, bestreiten zuvor noch die erste Qualifikationsrunde.

Der schwerste der sechs möglichen Gegner wäre wohl Ilves Tampere aus Finnland, das gut in die neue Saison gestartet ist und aktuell Vierter in der Veikkausliiga, vier Punkte hinter Kuopio ist. Zudem ist HB Tórshavn von den Färöer Inseln, derzeit ex aequo mit Tabellenführer Vikingur Zweiter und gewann 12 von 13 Spielen.

Das wahrscheinlich leichteste der ohnehin nicht namhaften Lose wäre der FK Transinvest aus Litauen, der nach 17 Spielen Letzter in der litauischen Liga ist.

Die Auslosung findet heute um 14 Uhr statt!