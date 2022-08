ECL-Vorschau: WAC nur Außenseiter in Norwegen

Wir blicken auch heute auf zwei spannende Europacup-Partien und bieten euch einen kleinen Vorgeschmack auf die Spiele. Heute blicken wir nach Norwegen, wo der...

Wir blicken auch heute auf zwei spannende Europacup-Partien und bieten euch einen kleinen Vorgeschmack auf die Spiele. Heute blicken wir nach Norwegen, wo der WAC auf den Molde FK triff.

Molde FK – Wolfsberger AC

Donnerstag, 18.08.2022, 19:00 Uhr

Der SK Rapid konnte sich im Jahr 2020 davon überzeugen, dass Molde alles andere als ein angenehmer Gegner ist, da man in der Europa League Gruppenphase auf die Norweger traf. Nach einer 0:1-Niederlage auswärts, wo man aber klar das schlechtere Team war und große Probleme mit dem Kunstrasen hatte, kam man auch im Rückspiel nicht über ein 2:2-Unentschieden hinaus, wobei Magnus Wolff Eikrem beide Treffer erzielte.

Die Norwegen sind seitdem nicht schwächer geworden, eher im Gegenteil. In der Ganzjahresmeisterschaft liegt man nach 18 Runden mit fünf Punkten Vorsprung vor Bodø/Glimt, das international ja auch zuletzt immer wieder für Schlagzeilen sorgte. Der Gegner des WAC ist seit dem ersten Mai 2022 in der Meisterschaft unbesiegt und steht bei 13 Siegen, 3 Unentschieden und 2 Niederlagen, wobei beide Niederlagen innerhalb der ersten fünf Runden zustande kamen.

In den Qualifikationsspielen der Europa Conference League setzte man sich gegen Elfsborg und Kisvarda durch.

Der WAC wiederum erwischte keinen gelungenen Saisonstart und gewann lediglich das Cup-Spiel gegen Kuchl und das Rückspiel gegen Gzira United. In der Liga verlor man gegen den LASK und RB Salzburg und holte gegen Sturm und Altach jeweils ein Unentschieden.

Eine ausführliche Vorschau und Wetttipps zum Spiel zwischen Molde und dem WAC findet ihr bei wettfreunde.net

Villarreal – Hajduk Split

Donnerstag, 18.08.2022, 20:45 Uhr

Die Hajduk Split Fans dürfen sich über ein Highlight freuen, allerdings wäre es den meisten Anhängern sicherlich lieber gewesen, wenn das Spiel gegen Villarreal erst in der Gruppenphase der ECL und nicht in der Qualifikation stattgefunden hätte. Die Kroaten erwischten ein ungemein schweres Los, da Villarreal für die starken Leistungen im Europacup bekannt ist und im vergangenen Jahr in der Champions League für Furore sorgten.

In der K.o-Phase der Königsklasse warf man nämlich sensationell Juventus und den FC Bayern München aus dem Turnier und musste sich erst im Halbfinale dem Liverpool FC geschlagen geben. Die Liga beendete man allerdings „nur“ auf dem siebten Platz, sodass man statt der Königsklasse heuer im Playoff zur Europa Conference League antreten muss. Die Spanier bestritten das erste und bislang einzige Meisterschaftsspiel ohne Probleme und gewannen gegen Valladolid mit 3:0.

Hajduk startete mit zwei Siegen in die Meisterschaft und warf anschließend Vitória Guimarães aus der ECL-Qualifikation. Am Wochenende setzte es jedoch einen Rückschlag, denn das Duell gegen Liga-Konkurrenten Dinamo Zagreb wurde auswärts mit 1:4 verloren. Besonders bitter daran war, dass man zur Halbzeit mit 1:0 in Führung lag und alle vier Treffer ab der 61. Minute kassierte. Bei Dinamo stand Robert Ljubicic übrigens in der Startelf und spielte die meisten Pässe seiner Mannschaft. Der Ex-Rapidler kam zudem auf starke 124 Ballkontakte.

Eine ausführliche Vorschau und Wetttipps zum Spiel zwischen Villarreal und Hajduk Split findet ihr bei wettbasis.com