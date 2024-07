EL-Vorschau: Austria braucht Heimsieg gegen Ilves Tampere

Wie vor jedem Spieltag blicken wir auch heute auf eine Europacup-Partie und wollen mit einer kompakten Vorschau einen Vorgeschmack auf die Spiele bieten. Heute...

Wie vor jedem Spieltag blicken wir auch heute auf eine Europacup-Partie und wollen mit einer kompakten Vorschau einen Vorgeschmack auf die Spiele bieten. Heute blicken wir nach Wien, wo die Wiener Austria einen Rückstand gegen Ilves Tampere wettmachen muss.

FK Austria Wien – Ilves Tampere

Mittwoch, 31.07. 2023, 20:30 Uhr

Im Hinspiel setzte es für die Wiener Austria gegen den finnischen Vertreter Ilves Tampere eine 1:2-Niederlage. Der torgefährlichste Spieler des Gegners, Santeri Haarala, brachte die Hausherren nach 51 Minuten mit 1:0 in Führung und der ehemalige Stürmer des SKN St. Pölten, Roope Riski, erhöhtre in der 88. Minute auf 2:0. Innenverteidiger Lucas Galvao sorgte allerdings zwei Minuten später mit dem Anschlusstreffer zum 1:2 dafür, dass die Lage doch nicht ganz so düster aussieht.

Die Wiener Austria will nun gegen den aktuellen Tabellenvierten der finnischen Liga den Rückstand vor heimischem Publikum aufholen und konnte sich beim 6:0-Cup-Sioeg gegen den FC Pinzgau Saalfelden bereits etwas Selbstvertrauen holen.

Auch im Rückspiel gegen Ilves soll die „Null szehen“ – Mittelfeld-Kreativspieler Dominik Fitz verriet in der Pressekonferenz vor dem Spiel, dass man insbesondere in der Defensive kompakt stehen will. Nach dem Hinspiel sprach Austria-Trainer Helm speziell die defensiven Umschaltsituationen an, in denen die Absicherung fehlte. Wichtig wird es vor allem sein die individuellen Fehler im ersten Drittel abzustellen und hinten schnörkellos zu agieren.

Das Hinspiel wurde auf einem Kunstrasenplatz ausgetragen, was für die Wiener Austria sicherlich etwas ungewohnt war. Heute müssen sich die Finnen an den eher ungewohnten Untregrund anpassen. Die Wiener Austria gab zudem die Verpflichtung von Abwehrchef Aleksandar Dragovic bekannt, der aber im Rückspiel natürlich noch keine Rolle spielen wird. Die Veilchen verpflichteten zudem Kante Abdoulaye, einen 19-jährigen Stürmer aus der Elfenbeinküste, der heute aber so wie die verletzten beziehungsweise rekonvaleszenten Handl, Wustinger, El Sheiwi und Raguz fehlen wird.

Ilves Tampere konnte am Wochenende die Kräfte schonen, denn die Mannschaft hatte spielfrei und konnte sich in Ruhe auf das Rückspiel vorbereiten. Am Dienstag reiste die Mannschaft in der Früh nach Wien, wo am Abend ein Training und Besuch des Spielorts stattfanden. Bei den finnischen Medien war insbesondere die Hitze in Wien ein großes Thema und die Zeitungen schrieben, dass „schreckliche Bedingungen“ in Wien herrschten, womit nicht die Qualität des Rasens sondern die große Hitze gemeint ist, die für die finnischen Spieler eher ungewohnt ist. Trainer Joonas Rantanen betonte, dass eine ausreichende Flüssigkeitszufuhr wichtig sei. Er spricht außerdem davon, dass seine Mannschaft eine noch bessere Leistung als im Hinspiel zeigen muss. Das gilt insbesondere für die Defensive, da hier einiges auf die Gäste zukommen wird, als auch für das Ballbesitzspiel. Hier kritisierte der Coach, dass die Ballbesitzzeiten seiner Mannschaft zu gering waren und dass sich das im Rückspiel ändern soll.

Ob Ilves Tampere ausgerechnet im Rückspiel mehr Ballbesitz haben wir als vor heimischem Publikum darf bezweifelt werden, denn die Wiener Austria muss heute sehr dominant auftreten. Es geht sowohl in finanzieller als auch sportlicher Sicht um einiges und ein Ausscheiden wäre schon vor dem Start der heimischen Meisterschaft ein großer Dämpfer. Es spricht jedoch einiges für die Heimmannschaft, die auf gewohntem Terrain souveräner agieren sollte.

