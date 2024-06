Für die Austria geht’s in der ECL-Qualifikation nach Finnland

Die Wiener Austria bekam heute für die zweite Qualifikationsrunde zur UEFA Europa Conference League als gesetztes Team ihren erwartet machbaren Gegner zugelost. Die Veilchen...

Die Veilchen steigen mit einem Duell gegen den finnischen Vertreter Ilves Tampere in die Europacupsaison ein. Von den möglichen Gegnern sind die Finnen zwar der wahrscheinlich schwierigste Vertreter, allerdings dennoch ein machbares Los für die Austria.

Ilves Tampere qualifizierte sich in der vergangenen Saison als finnischer Cupsieger für Europa, wurde in der finnischen Zwölferliga aber nur Achter. In der laufenden, finnischen Kalenderjahrsaison 2024 liegt Ilves nach zwölf gespielten Partien auf Rang vier, vier Punkte hinter dem Tabellenführer aus Kuopio.

Der vierfache finnische Cupsieger und einmalige Meister stellt eine ausgesprochen junge Mannschaft mit einem Kaderaltersschnitt von nur 23,5 Jahren. Es gibt kaum bekannte Spieler im Kader und lediglich vier Legionäre. Der hierzulande bekannteste Akteur ist der ehemalige St.Pölten-Stürmer Roope Riski, der immerhin acht Länderspiele für Finnland bestritt.

Die Spiele finden am 25. Juli und am 1. August statt, wobei die Austria das erste Spiel auswärts und das Rückspiel in Wien-Favoriten bestreiten wird. Es ist allerdings möglich, dass das Heimrecht noch gewechselt wird.