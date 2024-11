Gegnercheck: LASK-Gegner Cercle Brügge kommt mit drei Siegen im Gepäck

Im restlichen Herbst blicken wir regelmäßig darauf, wie die kommenden Gegner der österreichischen Europacupstarter in der Liga abschnitten, sehen uns die wichtigsten Statistiken und...

Im restlichen Herbst blicken wir regelmäßig darauf, wie die kommenden Gegner der österreichischen Europacupstarter in der Liga abschnitten, sehen uns die wichtigsten Statistiken und die xG-Werte der Kontrahenten der ÖFB-Klubs an.

Heute sehen wir uns die jüngsten Leistungen der vier verbliebenen Gegner des LASK genauer an.

Die xG-Werte stammen von Wyscout, die Statistik-Panels von Overlyzer.

Cercle Brügge – Charleroi 2:0 – xG 2.06 : 0.63

Cercle Brügge kam rechtzeitig vor dem heutigen Aufeinandertreffen mit dem LASK in Linz wieder gut in Schuss. Bereits in der Woche zuvor konnte man einen wichtigen 3:1-Auswärtssieg bei Union Saint-Gilloise feiern und im belgischen Cup setzte man sich locker mit 3:0 gegen Olympic Charleroi durch. In der Liga sprang die Mannschaft des einstigen Ried-Trainers Miron Muslic nun mit einem 2:0 über Charleroi auf den elften Tabellenrang und gewann somit zum dritten Mal in Serie.

Cercle war gegen Charleroi eigentlich über die gesamte Spieldauer die bessere Mannschaft – die Treffer durch Kevin Denkey und Hannes van der Bruggen fielen aber erst in der 67. und 72. Minute. Nachdem Cercle sein letztes Conference-League-Spiel bei Vikingur Reykjavik überraschend mit 1:3 verlor, werden die Belgier versuchen, ihren neu gefundenen Elan nach Linz mitzunehmen und dort zu punkten, ehe es am Wochenende in der Liga ein Heimspiel gegen Anderlecht gibt. Der nächste Conference-League-Gegner für die Belgier ist dann Heart of Midlothian aus Schottland.

Velez Mostar – Borac Banja Luka 0:0 – xG 0.17 : 0.48

Das 0:0 zwischen Velez Mostar und dem übernächsten LASK-Gegner Borac Banja Luka war wahrlich kein fußballerischer Leckerbissen. Borac stürzte in der bosnischen Liga damit auf den dritten Rang ab und liegt sechs Punkte hinter Tabellenführer Zrinjski Mostar – allerdings mit einem Spiel weniger. Die Expected-Goals-Werte der Partie zeigen an, dass das torlose Remis nicht gerade von zahlreichen zwingenden Torchancen geprägt war. Bei Borac kamen mit dem einstigen Wattener Sandi Ogrinec und dem Ex-Rapidler Srdjan Grahovac, sowie dem gebürtigen Salzburger Stefan Savic drei ehemalige Bundesligaspieler zum Einsatz. Borac trifft heute Abend auswärts auf Vikingur Reykjavik.

FC Torino – AC Fiorentina 0:1 – xG 0.50 : 0.72

Die Fiorentina ist weiterhin im Soll und gewann am vergangenen Wochenende in Turin bereits das siebte Pflichtspiel hintereinander, womit man in Italiens Beletage Vierter mit drei Punkten Rückstand auf Tabellenführer Napoli ist. Der 1:0-Sieg beim FC Torino fällt allerdings unter die Kategorie Arbeitssieg: Moise Kean sorgte kurz vor der Pause für den einzigen Treffer in einer insgesamt chancenarmen Partie. Allerdings erwartet man bei der „Viola“ sehnsüchtig die baldige Rückkehr des spielstarken, isländischen Angreifers Albert Gudmundsson, der gegen den LASK wieder einsatzfähig sein sollte. Heute Abend geht es für die Fiorentina nach Zypern, wo das Auswärtsspiel gegen APOEL Nikosia ansteht.

Für Vikingur Reykjavik ist die Meisterschaft bereits seit dem 27. Oktober vorbei. Wie wir berichteten, verspielte der letzte LASK-Gegner der Conference-League-Ligaphase den Meistertitel mit einer 0:3-Heimniederlage gegen Breidablik, das ihnen den Titel wegschnappte. Heute Abend geht es für Vikingur ins bereits zuvor erwähnte Heimspiel gegen Borac Banja Luka. Seit dem Ligaabschluss bestritt man auch keinerlei Testspiele, um nach der bitteren letzten Runde die Köpfe frei zu bekommen.