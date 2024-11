Gegnercheck: Petrocub kriselt weiter, Shamrock Rovers verspielten die Meisterschaft

Im restlichen Herbst blicken wir regelmäßig darauf, wie die kommenden Gegner der österreichischen Europacupstarter in der Liga abschnitten, sehen uns die wichtigsten Statistiken und...

Im restlichen Herbst blicken wir regelmäßig darauf, wie die kommenden Gegner der österreichischen Europacupstarter in der Liga abschnitten, sehen uns die wichtigsten Statistiken und die xG-Werte der Kontrahenten der ÖFB-Klubs an.

Heute sehen wir uns die jüngsten Leistungen der vier verbliebenen Gegner des SK Rapid genauer an.

Die xG-Werte stammen von Wyscout, die Statistik-Panels von Overlyzer.

Spartanii Selemet – FC Petrocub-Hincesti 1:1 – xG 1.41 : 1.21

Mit einem 2:0-Sieg im Nachtragspiel bei Milsami Orhei gelang dem kriselnden FC Petrocub zuletzt ein kleiner Befreiungsschlag. Aber unmittelbar folgte auch schon wieder ein neuer Rückschlag: Auswärts beim Abstiegskandidaten Spartanii Selemet, gegen das man in der vergangenen Meistersaison auswärts noch mit 7:0 gewann, gab es diesmal nur ein müdes 1:1. Petrocub ging dabei nach einer guten Anfangsphase bereits nach neun Minuten durch Marin Caruntu in Führung, musste aber nach der Pause aus einem Elfmeter den Ausgleich hinnehmen.

Weitgehend blieb Petrocub feldüberlegen, hatte in der zweiten Halbzeit aber auch Glück nicht noch in Rückstand zu geraten. Den eigenen Ansprüchen hinkt man somit weiterhin klar hinterher: Momentan liegt das Team in der moldauischen Liga nur auf dem dritten Rang – mit zwölf Punkten Rückstand auf Tabellenführer Sheriff Tiraspol.

Shamrock Rovers – Waterford United 2:1 – xG 2.22 : 1.19

Nach vier Meisterschaften hintereinander verpassen die Shamrock Rovers wieder einmal den Titel. Die eigene Pflichtaufgabe hat man am letzten Spieltag der irischen Meisterschaft erledigt: Gegen Waterford, das sich vor wenigen Wochen vor dem Abstieg rettete und für die es um nichts mehr ging, gab es dank Toren von Jonny Kenny und Dylan Watts einen 2:1-Heimsieg, den man sich vor der Partie allerdings etwas einfacher vorstellte. Weil Shelbourne im Parallelspiel allerdings durch einen späten Treffer mit 1:0 bei Derry City gewann, wurde das von Damien Duff trainierte Shelbourne Meister. Heute geht es für die Shamrock Rovers in der Conference League gegen The New Saints aus Wales.

Omonia Nikosia – Omonia 29th May 1:1 – xG 1.43 : 0.76

Der kurzzeitige Aufschwung von Omonia Nikosia in der Liga wurde durch ein 1:1 zu Hause gegen den noch sieglosen Tabellenletzten Omonia 29th May wieder gebremst. Es war eine gebrauchte Partie für den hohen Favoriten, denn bereits nach 14 Minuten musste Abwehrchef Senou Coulibaly verletzungsbedingt ausgewechselt werden und kurz vor der Pause flog mit Loizos Loizou auch noch eine der offensiven Stützen mit einer glatten roten Karte vom Platz. Die Hausherren gingen nach 73 Minuten durch einen Elfmeter von Novica Erakovic dennoch in Führung, aber schon wenige Sekunden danach glichen die Gäste, die nach dem Remis in Nikosia nun bei drei Punkten aus neun Spielen stehen, aus. Omonia Nikosia ist damit Fünfter und trifft heute auswärts auf den belgischen Klub KAA Gent.

FC Kopenhagen – Silkeborg IF 2:2 – xG 1.88 : 1.32

Ebenfalls enttäuschend verlief das Wochenende für den FC Kopenhagen, der mit einem vermeidbaren 2:2 gegen Silkeborg den Sprung an die Tabellenspitze verpasste. Anfangs lief noch alles nach Plan und bereits nach zwei Minuten sorgte der routinierte Brecherstürmer Andreas Cornelius für das 1:0 für die Hausherren. Nach 35 Minuten musste mit dem Brasilianer Robert der linke Offensivflügel verletzungsbedingt ausgewechselt werden und Silkeborg glich noch vor der Pause vom Elfmeterpunkt aus. Kopenhagen war in der zweiten Halbzeit feldüberlegen, scheiterte aber an Kreativität und Effizienz. So war es erst ein Elfmeter von Kevin Diks in der 91. Minute, der dem Rapid-Gegner wieder die Führung brachte. Nach 99 Minuten glich Silkeborg mit der letzten Aktion des Spiels aber erneut aus. Kopenhagen rutschte in der dänischen Superliga somit auf den dritten Platz ab. In der Conference League geht es für die Dänen mit dem Heimspiel gegen Istanbul Basaksehir weiter.