Gegnercheck: Shamrock in langer Pause, Omonia enorm spektakulär

Im restlichen Herbst blicken wir regelmäßig darauf, wie die kommenden Gegner der österreichischen Europacupstarter in der Liga abschnitten, sehen uns die wichtigsten Statistiken und die xG-Werte der Kontrahenten der ÖFB-Klubs an.

Heute sehen wir uns die jüngsten Leistungen der drei verbliebenen Gegner des SK Rapid genauer an.

Die xG-Werte stammen von Wyscout, die Statistik-Panels von Overlyzer.

Shamrock Rovers – The New Saints 2:1 – xG 1.37 : 0.73

In Irland ist die Meisterschaft bereits beendet – die Shamrock Rovers verpassten dabei trotz einer 2:1-Pflichtübung gegen Waterford United am letzten Spieltag den Titel. Das letzte Spiel des kommenden Rapid-Gegners fand demnach am vergangenen Donnerstag in der Conference League statt.

Gegen den walisischen Serienmeister The New Saints gab es einen wichtigen und auch verdienten 2:1-Heimerfolg, durch den sich die Rovers eine sehr gute Ausgangslage für die nächsten Runden in der Conference League sicherten. Die Iren halten nach drei Runden überraschend bei sieben Punkten, wenngleich nur das 1:1 gegen APOEL Nikosia am ersten Spieltag überraschend war. Danach konnte man mit dem 4:1 bei Larne und dem 2:1 über TNS rechnen.

Die Tore für die Shamrock Rovers gegen die Waliser erzielten mit Mittelstürmer Johnny Kenny und Mittelfeldspieler Dylan Watts die formstärksten Akteure. Zwischen dem Duell mit The New Saints und dem Auswärtsspiel in Wien liegen nun aber insgesamt drei Wochen und die Rovers haben nur wenige Spieler, die zu ihren Nationalteams reisen. Einerseits kann man konstatieren, dass es gut für das Team ist, dass die Spieler nun bis zum Spiel bei Rapid zusammenbleiben, andererseits wird es für Trainer Stephen Bradley aber auch nicht leicht werden, die Spannung aufrechtzuerhalten.

Nach Rapid geht es für die Shamrock Rovers noch zu Hause gegen Borac Banja Luka und auswärts gegen Chelsea weiter.

Omonia Aradippou – Omonia Nikosia 3:5 – xG 3.90 : 5.37

Ein Spiel, das 3:5 endet und bei dem trotzdem beide Mannschaften offensiv underperformten ist ausgesprochen selten. So geschehen allerdings in der zyprischen Liga, wo sich der übernächste Rapid-Gegner beim Namensvetter aus Aradippou mit 5:3 durchsetzte.

Dass in dieser Partie richtig viel los war, sieht man in den untenstehenden Post Game Graphen von Overlyzer. Die „Total Game Pressure“, eine Metrik, die anzeigt, wie defensiv oder offensiv eine Partie geführt wird, zeigt hier einen Wert von 49% im Schnitt über die volle Spieldauer an. Selbst ein Wert zwischen 25 und 30% deutet bereits eine sehr offensiv geführte Begegnung an.

Dass Omonia Nikosia defensive Probleme hat und zu viel zulässt, hängt aber auch mit dem Ausfall des malischen Innenverteidigers Senou Coulibaly zusammen. Dieser laboriert seit zwei Wochen an einer Leistenzerrung und könnte auch gegen Rapid noch ausfallen.

Gut in Schuss sind allerdings die Polen von Omonia: Mittelstürmer Mariusz Stepinski traf bei Aradippou dreifach und Spielmacher Mateusz Musialowski schrieb an. Das erste Tor erzielte mit dem Linksaußen Saidou Alioum einer der gefährlichsten Spieler des Teams, der zudem noch zwei Tore vorbereitete.

Die Partie war spektakulär, aber kaum spannend: Das Team aus Nikosia führte nach 34 Minuten bereits mit 4:0 und nach bis zur 84. Minute mit 5:1. Dennoch erarbeitete sich der Underdog aus Aradippou zahlreiche Möglichkeiten, was sich auch in den xG-Werten widerspiegelte.

Omonia ist in der heimischen Liga nun Vierter und trifft in der nächsten Conference League Runde zu Hause auf das ungeschlagene Legia Warschau. Zuletzt hatte man mit 0:1 im belgischen Gent verloren.

Aarhus GF – FC Kopenhagen 1:1 – xG 1.75 : 0.87

Der FC Kopenhagen wiederum kommt aus seiner Leistungskrise nur schwerlich heraus. Auswärts beim Überraschungstabellenführer Aarhus gab es ein schmeichelhaftes 1:1. Zwar dauerte es nur wenige Sekunden bis der Innenverteidiger Pantelis Hatzidiakos den Rapid-Gegner in Führung brachte, danach übernahm Aarhus aber weitgehend das Geschehen. Kurz nach der Pause sorgte ein weiterer Kopfball für den Ausgleich und das 1:1 war schließlich auch der Endstand.

Kopenhagen ist nun punktegleich mit Tabellenführer Aarhus und dem Dritten Midtjylland Zweiter, gewann von den letzten sechs Pflichtspielen aber nur eines und spielte fünfmal Remis. In Europa geht es mit dem Auswärtsspiel bei Dinamo Minsk weiter und danach kommt Heart of Midlothian nach Dänemark, ehe am letzten Spieltag das Auswärtsspiel in Wien ansteht.