Glückliches Los: Rapid im CO-Achtelfinale gegen Borac Banja Luka

Der SK Rapid trifft im Achtelfinale der UEFA Conference League auf Borac Banja Luka. Damit erspart sich Rapid das schwerere Los Panathinaikos, das gegen...

Der SK Rapid trifft im Achtelfinale der UEFA Conference League auf Borac Banja Luka. Damit erspart sich Rapid das schwerere Los Panathinaikos, das gegen die Fiorentina ran muss.

Rapid wird das Auswärtsspiel in Bosnien am 6. März bestreiten, das Rückspiel in Wien findet am 13. März statt.

Es ist ebenfalls bereits fix, dass Rapid im Falle eines Viertelfinaleinzugs gegen den Sieger aus dem Spiel zwischen dem zyprischen Klub Pafos FC und dem schwedischen Vertreter Djurgarden spielen und hier erneut das Rückspiel zu Hause bestreiten würde.

Auch für das Halbfinale wurde der weitere Turnierverlauf bereits vorgezeichnet. Falls Rapid es tatsächlich so weit schafft, könnten dort der FC Kopenhagen, Chelsea, Molde oder Legia Warschau warten, wobei Rapid auch hier das Rückspiel in Wien hätte.