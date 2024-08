Krisenstimmung: So reagieren die Austria-Fans aufs Europacup-Aus!

Das Europacup-Abenteuer der Austria ist bereits nach dem ersten Antreten wieder vorbei. Die Veilchen verloren gestern Abend im Elfmeterschießen gegen den finnischen Klub Ilves...

Das Europacup-Abenteuer der Austria ist bereits nach dem ersten Antreten wieder vorbei. Die Veilchen verloren gestern Abend im Elfmeterschießen gegen den finnischen Klub Ilves Tampere. Wir haben die ersten Reaktionen der Austria-Fans im Austrian Soccer Board, Österreichs größtem Fußballforum eingeholt.

Pezi: „Als Trainer würde ich morgen den Spielern den Laaerberg einmal näherbringen. Nämlich mindestens 5 Runden die Ursalbrunnengasse runter, auf der Battiggasse rüber bis zur Bitterlichstraße und dort wieder hinauf. Beim Stadion vorbei und gemma in die nächste Runde. Am Freitag dann noch die Stadionstiegen jede einzelne persönlich kennenlernen beim Stiegenlaufen. Wenns schon nix anders können, dann sollens wenigstens koffern wie die Verrückten. Diese Spieler vertreten keinen Austriaspielstil. Eine Gemeinheit!“

Mike76: „Einfach unpackbar. Sollten sich alle bitte einen neuen Job suchen. Fußballer sind das keine. Schande, einfach nur traurig.“

DaMarkWied: „Verdient gegen ein Team aus Finnland ausgeschieden. Blamabel und absolut nicht schönzureden.“

Violetter38: „Hab nicht viel gesehen, da im Urlaub, aber unsere zwei Kasperl auf der Bank gehören sofort weg. Jeder Landesliga Trainer bringt mehr zusammen als die zwei.“

Violetter1911: „Diese Mannschaft macht Bock auf weniger.“

ooeveilchen: „Helm redet den Gegner stark als hätte man gegen Real Madrid gespielt.“

iderf: „Diese Mannschaft wird uns noch viel Traurigkeit bereiten. “Wir waren gezwungen zu tauschen, wir sind müde worden“. Pflichtspiel Nummer 3…“

mmarkhar: „Wennst gegen die Finnen nicht gewinnst, dann hast in Europa eigentlich nix verloren.“

loeni9: „Fitz der schlechteste Mann am Platz darf den entscheidenden Elfer schießen – das ist Austria Wien!!!“

vaas: „Bitte lassts die Jungen spielen, geführt von Dragovic. Scheiß auf die Saison, wenn ich nochmal les, man will sich für den EC qualifizieren, dann raste ich aus. Und haut’s diesen Trainer gleich raus und nehmt’s einfach irgendeinen aus der Kurve, der euch das ehrenamtlich macht. Es ist der selbe Effekt.“

echter-austrianer: „Das hat jetzt nicht mal weh getan. Wir sind dem Bewerb überhaupt nicht gewachsen. Nicht mit dem Trainer, der nicht vorhandenen Verteidigung und dem Goalie. Die Meisterschaft wird schwer genug. Grunddurchgang nutzen um zu lernen wie man die Null hält. Das reicht im unteren Playoff um die Liga zu halten…“

Westside: „Vielleicht öffnet das den letzten Realitätsverweigereren die Augen. Ortlechner & Werner raus!“

TheNarrator99: „Ich bin echt sprachlos. Wie kann man von Doppelbelastung im dritten Saisonspiel sprechen? Wir haben am Wochenende gegen Saalfelden gespielt.“

afolabi02: „Man muss es leider auf den Punkt bringen: verdient ausgeschieden. Dass das so NIE passieren darf, weiß eh jeder. Breidablik, Tampere…da kämpfst du eine Saison fürs internationale Geschäft und dann solche Darbietungen. Man muss sich beim restlichen Fußball-Österreich entschuldigen und den Spott mal wieder ertragen. Es war schon mal einfacher, Austrianer zu sein…“

OWB: „Wegleitners Arbeit mit 2 Spielen übern Haufen geworfen. Der muss sich auch was denken.“

VeilchenUK: „Legia war Legia. Ein echter Gegner. Die Finnen, bei aller Wertschätzung, waren eine Hobbytruppe. Die haben doch selbst nichts gekonnt. Beim Elferschiessen waren sie besser, weil sie einfach stressfrei waren.“

Vienna1990: „Danke an alle Beteiligten für die Demütigung die ich morgen beim Gang in die Arbeit empfinden werde… wobei, eh schon wurscht. Wir haben unser Gesicht schon längst verloren. Ich werd halt wieder geduldig die Fragen beantworten, „was bei uns gestern los war“. Ich fürchte das Beste an der Saison wird die Dress.“

Gizmo: „Somit ist das Playbook für mich endgültig gescheitert. Seit Jahren versuchen wir etwas das für uns nicht funktioniert, vergeuden Jahre, verheizen Talente und blamieren uns Jahr um Jahr. Der x-te ‚absolute Wunschtrainer‘ und der mit Abstand größte Rohrkrepierer.“

Viereee: „Kann man nach so einer Vorstellung einfach zum Trainingsalltag zurückkehren? Wird das Konsequenzen für die sportliche Führung haben, die natürlich wieder die Antworten auf viele verdutzte Fragen souverän mit Bullshitbingo beantworten wird? Sollte man bei Helm die Notbremse ziehen, obwohl der Co gerade erst gefeiert wurde? Wäre Uhlig nicht doch die bessere Notlösung? Ich bin fassungslos wie lange nicht und dabei nicht einmal überrascht.“

Groovee: „Irgendwie ist’s mir schon wurscht. Was erwartest dir, wennst einen Marvins, Fischer und Ranftl aufstellst? Kos muss sich auch langsam verarscht vorkommen. Jeder Schuss aufs Tor ist drin. Die Abwehr ist einfach die dümmste seit Jahrzehnten. Wie jedes Gegentor komplett ohne Gegenwehr fabriziert wird ist einfach sagenhaft.“

Violettesbluat: „Ohne Verteidigung und Goalie wird’s halt schwer.“

MaxPower: „Helm hat NULL Charisma, stottert einen kompletten Schwachsinn da beim Interview zusammen. Passt zu unserer desaströsen Darstellung.“

Finlay Mickel: „Drago und Handl machen ja Hoffnung, dass sich was bessert defensiv. Aber einer wie Sahin-Radlinger macht dir ja das komplette Teamgefüge kaputt. Der war immer schon und bleibt einfach unfassbar schlecht. Hat jemand gezählt wie viele Eiertore er inklusive Vorbereitung schon bekommen hat? Das muss ja mehr als eines pro Spiel sein. Der absolute Wahnsinn.“

violet heat: „Unfassbar eigentlich wie schlecht der körperliche Zustand unserer Mannschaft ist. Ok, es war heiß, aber so fertig kann eine Profimannschaft nicht auftreten. Die finnische Mannschaft ist leider verdient aufgestiegen, wir haben heute keine Mannschaft gesehen, die europareif gewesen wäre. [..] Positiv: Drago-Comeback steht bevor, viel Jubel bei der Vorstellung. Die Sehnsucht nach einem „echten“ Austrianer ist riesig. Barry kann sich gut machen, Melone und Prelec können für Gefahr sorgen, auch wenn sie noch Spiele brauchen. Auch ohne voller Auslastung war die Stimmung lange besser als das Match.“

QPRangers: „Mit dieser Defensive gibt es kein Weiterkommen in Europa, nicht einmal gegen Tampere, die völlig verdient weiter sind, weil sie schon im Spiel teils benachteiligt wurden und teils große Chancen hatten. Martins ist eine Frechheit, war schon in der letzten Saison aufreizend lässig und hat uns in den beiden Spielen den Aufstieg gekostet mit seinem Hundskick, detto war Ranftl richtig schlecht und Potzmann komplett fehlbesetzt.… was macht der in der Dreierkette? Potzmann muss ins defensive Mittelfeld, neben Barry und STATT Fischer. Warum hat ausgerechnet Fischer einen Freibrief?“

Kehnceh: „Fitz schlechtester Mann am Platz. Der dachte in der 116., als Plavotic kam, er muss runter. Dann hat man ihm signalisiert, er bleibt. Warum jemand, der selber runter will und offenbar fix und fertig ist den fünften Elfer schießt, keine Ahnung. Die ganzen Stürmer heute aber auch mit top Vorstellungen. Malone gefährlich und technisch stark. Gruber einmal wieder mit einer Leistung, mit der er schon länger höher spielen würde, wenn er sie denn konstanter bringen würde. Prelec hat mir enorm gefallen nach der Einwechslung. Das harte Nachsetzen vorm 3:1, extrem viele Kopfballduelle gewonnen (hat ein super Timing) und schönes Auge für die Mitspieler, will oft ablegen. Kann gut als Anspielstation funktionieren.“

LukasM: „Offensiv war’s gut, defensiv halt extrem schwach… der Kader hat Potenzial (Barry, Malone, Prelec etc.), wenn man das Problem in der Defensive lösen kann, dann mach ich mir gar nicht so große Sorgen! Ja, die Niederlage tut weh, aber Austrianer ist wer’s trotzdem bleibt.“

maxglan: „Totalversagen, vor allem defensiv. Die Finnen kamen sowas von einfach zu klaren Torchancen und auch Toren. Das waren heute keine schweren individuellen Fehler oder Ballverluste in der Vorwärtsbewegung, sondern absolute Passivität bei Ballbesitz des Gegners. Wie einfach die jedes Mal, wenn sie wollten, in den Strafraum gekommen sind. Ohne einen Zweikampf bestreiten zu müssen, ohne Dribbling – einfach zwei, drei genaue Pässe und da waren sie. Diese Situationen gab’s aber über 120 Minuten hinweg, obwohl wir hinten ordentlich durchgetauscht haben. Für mich ein klarer Hinweis, dass das keine individuellen, sondern strukturelle Probleme sind. Wir können diese Drecks-Dreierkette nicht und wir werden’s wohl auch nicht mehr lernen. Schlimm genug, dass wir uns jedes mal in Führung zurückfallen lassen, aber dann sollten wir das wenigstens halbwegs spielen können. Defensive Kompaktheit ist für uns in diesem System offenbar nicht möglich, wenn sogar diese Finnen zu so leichten Chancen kommen.“

Krowot: „Helm wird scheitern. Er hat sich weder taktisch, noch vom Coaching her auch nur ein Stück weiterentwickelt. Das Spiel war ein Dèja vu aus SKN-Zeiten. Defensiv inferior, die Spieler haben weder vorne noch hinten eine Ahnung was er von ihnen will. Seine taktischen Anpassungen unterm Spiel sind nicht umsetzbar. Sahin-Radlinger ist ein reiner Fliegenfänger. Jeder Ball an seinem Fuß erhöht den xG-Wert vom Gegner dramatisch. Ich erwarte mir Kos im Tor, alles andere wäre absurd. Kann irgendjemand sachlich erklären, wieso Pazourek auf der Bank sitzt? Wenn Ranftl unbedingt spielen muss, dann soll halt Martins raus. Der Junge ist bereit für die Startelf und unsere größte Aktie. Wie schon beim SKN hat Helm keine Eier um auf Junge zu setzen. Für Martins und Gruber bitte eine Lösung finden. Für Letzteren kriegt man vielleicht sogar noch ein paar Euros. Der hat einfach kein Feuer mehr. Wenn man für Huskovic eine ordentliche Summe bekommt, muss man sie wohl auch annehmen, der kommt in unserem System einfach nicht zur Geltung.“

DeusAustria: „Gegen diese Finnen auszuscheiden ist einfach nur peinlich. Das kann diese Truppe nie mehr gut machen.“

Altes Landgut: „Was mich am meisten schmerzt, ist der Ausfall von Hakim Guenouche! Da dauert es eine Ewigkeit, bis ihm seine Leistungen die Aufstellung in der Startelf bringen und dann muss er nach ein paar Minuten verletzt raus. Ich hoffe EXTREM, dass es nichts Langfristiges ist! Diese ständigen Verletzungen gehen mir mittlerweile nur noch am Oasch!“

Gizmo: „Seit Jahren erklären uns die Obergscheitln, dass das Tolle am Playbook ja sei, dass der ganze Verein nach dem spielt, Spieler die hoch kommen sofort wissen was zu tun ist und man Trainer holt, die zum Playbook passen, fortsetzen was der Vorgänger macht und somit ein fließender Übergang stattfindet. Was soll also der Bullshit mit „Zeit geben“, „noch viel zu arbeiten“,… Reality Check: Das Playbook ist krachend gescheitert und man widerspricht den eigenen Argumenten weil man sonst keine Ausreden mehr findet.“

AngeldiMaria: „Unfassbar. Ich bin extrem enttäuscht. Ich will Kos bitte als Einsergoalie. Hat sich die Chance verdient. Aber das Ausscheiden lag nicht alleine am Keeper. Nach dem 2:1 hat man sich komplett hängen lassen. Und was dann abging war wieder so richtig Austria-Style. Stimmung war durchwegs super. Die Mannschaft wurde gepusht was geht. Aber es wird alles getan um diese Euphorie mit aller Gewalt zu ersticken. Im Endeffekt das Ausscheiden eh egal. Denn eine Gruppenphase wäre wohl eh utopisch gewesen. Aber gegen diese Mannschaft so viele leichte Gegentore zu fangen ist auch eine „Leistung“. Pazourek, Wels und Meisl in die Startelf!“

derbroesel: „Also, das war schon mehr als erschütternd. Idealer Spielverlauf und sich dann jedes Mal die Butter vom Brot nehmen lassen. Erschreckend. Ohne defensives Mittelfeld wird diese Saison schwierig werden. Potzmann bräuchten wir auf der Position wie einen Bissen Brot, stattdessen spielt er in der Innenverteidigung. Was er nicht kann. Dann auch noch der Ranftl. Während zwei Innenverteidiger auf der Bank sitzen. Vom Coach über 120 Minuten kein Eingreifen, um die offensichtlichen Schwachstellen zu beheben. Stattdessen hoffen auf die neun Stürmer im Kader… Das Reden von der Doppelbelastung in der ersten (!) Woche der Saison, BEVOR die Meisterschaft überhaupt begonnen hat, setzte dem Ganzen dann die Krone auf. Na gute Nacht, Austria.“

vamp_ire: „Normal musst die Saison jetzt nutzen, um unsere Jungen ins kalte Wasser zu schmeißen.“

maxglan: „Was mich am gestrigen Spiel am meisten erschreckt hat, war die Art und Weise der Gegentore. Keine schweren Patzer, sondern einfach nur total passives und schlechtes Abwehrverhalten. Es gibt sicher Teams, die im 3-4-3 kompakt verteidigen können, wir sind jedenfalls keines davon. 4-2-3-1 oder 4-4-2. Man kann in der Defensive zwei Viererketten bilden, die für jeden Gegner schwer zu bespielen sind. Jeder Fußballer kennt diese Systeme, weil sie absoluter Standard sind. Jede Furztruppe aus Malta, San Marino oder sonstwo kann sich hinten reinstellen und dem Gegner das Leben schwer machen, nur wir nicht.“

frastei: „Nach einmal schlafen – kurz gesagt einen hilflosen, überforderten „Trainer“ und teilweise ganz offensichtlich Fußballer, welche keine Spielintelligenz besitzen. Die Aufstellung vor dem Spiel ließ bereits Böses befürchten, obwohl ich geglaubt habe, dass es für diesen Gegner trotzdem reichen wird. Nach dem Spiel komme ich zum Schluss, dass die Finnen besser waren und den Aufstieg verdient haben.“

phy: „Tut einfach nur weh.“

