Kuriose Spielverläufe: Außenseitersiege bei „Rapid-Gegner-Duellen“

Die Europacupwoche hatte einige überraschende Ergebnisse zu bieten und auch bei den beiden für Rapid relevanten Duellen gab es Außenseitersiege. Vikingur Reykjavik besiegte Panathinaikos und Borac Banja Luka setzte sich gegen Olimpija Ljubljana durch – jeweils nach kuriosen Spielverläufen.

Vikingur Reykjavik – Panathinaikos 2:1 (1:0) – xG 1.39 : 1.78

Der griechische Traditionsverein Panathinaikos war sich seiner Sache wohl im Vorfeld etwas zu sicher. Für den isländischen Vizemeister Vikingur hat die neue gerade erst begonnen und man hat erst eine erfolgreiche Cup-Partie gegen Kópavogs in den Beinen, aber gegen den Tabellendritten der griechischen Liga war der Underdog sofort voll da und wirkte vor allem frischer.

Feldüberlegenheit konnte Panathinaikos zwar recht bald aufbauen, aber Vikingur konterte ausgesprochen zielgerichtet und gefährlich und konnte so immer wieder Nadelstiche setzen. Und das obwohl die Europacup-Heimstätte der Isländer gerade umgebaut wird und deshalb im finnischen Helsinki gespielt wurde.

Davíd Örn Atlason sorgte bereits nach zwölf Minuten für die Führung der Isländer. Danach wurde der Spielfluss der Griechen auch noch durch zwei Verletzungen gestört: Nach 22 Minuten musste Kapitän Anastasios Bakasetas ausgewechselt werden und eine Viertelstunde später folgte mit dem Ex-Austrianer Erik Palmer-Brown auch eine Abwehrstütze.

In der zweiten Hälfte erhöhte Matthías Vilhjálmsson sogar auf 2:0 für Vikingur und Panathinaikos fand gegen die gut organisierten Isländer lange Zeit keine zwingenden Lösungen. Erst in der ersten Minute der Nachspielzeit erzielte Stürmerstar Fotis Ioannidis vom Elfmeterpunkt das für Panathinaikos wichtige Anschlusstor.

In der Nachspielzeit wurde die Partie aber nochmal wild und Vikingur hatte nach perfekt vorgetragenen Kontern über die rechte Seite sogar noch Chancen auf das 3:1. Ebensolche Konter wird man wohl auch in Athen erwarten dürfen – und zudem noch, dass Vikingur im Rückspiel beim Favoriten defensiv den Beton anrühren wird…

Der Post-Game-Screen zeigt die grundsätzliche Feldüberlegenheit von Panathinaikos, aber auch die Phasen, in denen Vikingur sich nicht nur auf die Defensive beschränkte und so zu Chancen und schließlich auch Toren kam…

Borac Banja Luka – Olimpija Ljubljana 1:0 (0:0) – xG 2.44 : 0.71

Auch in Bosnien kam es zu einer Überraschung mit kuriosem Matchverlauf. Eigentlich sah der slowenische Tabellenführer Olimpija Ljubljana in der ersten Halbzeit sehr sicher aus. Ohne selbst sehr gefährlich zu werden, hielt man die Hausherren aus Banja Luka, bei denen mit Stefan Savic ein Österreicher und mit Sandi Ogrinec ein ehemaliger Österreich-Legionär in der Startelf standen, recht problemlos vom eigenen Tor weg.

Bei Olimpija begannen mit Innenverteidiger Ahmet Muhamedbegovic und Angreifer Raul Florucz, der auch der Topscorer seines Teams in der laufenden Saison ist, zwei Österreicher. Und Letzterer sollte den Spielfilm der Partie grundlegend verändern: Florucz sah bereits nach einer Viertelstunde Gelb, musste aber unmittelbar nach der Pause nach einem Check durch den Video Assistant Referee mit glatt Rot vom Platz. Er hatte seinem Gegenspieler einen Faustschlag ins Gesicht versetzt. Damit würde Florucz wohl auch im Falle eines Olimpija-Aufstiegs zumindest im Hinspiel des Achtelfinals gesperrt fehlen.

Ab hier änderte sich die Charakteristik des Spieles komplett und es spielte nur noch Borac. Der Tabellenzweite der bosnischen Liga drehte die Ballbesitzstatistik, hatte 18 Abschlüsse, neun Ecken – und verschoss in der 86. Minute sogar einen Elfmeter. Stürmerroutinier Djordje Despotovic scheiterte an Laibach-Keeper Vidovsek.

Für ein Happy End sorgte schließlich doch noch der einstige WSG-Tirol-Legionär Sandi Ogrinec in der ersten Minute der Nachspielzeit. Der offensive Mittelfeldspieler erzielte doch noch das Goldtor zum 1:0 für Borac Banja Luka, bei denen der Ex-Rapidler Srdjan Grahovac übrigens angeschlagen fehlte.

Sieht man sich jedoch das Post Game Panel zur Partie und auch die xG-Werte an, dann muss Borac am Ende dennoch der großen Überlegenheit in der zweiten Halbzeit und den vielen vergebenen Chancen nachtrauern. Für Olimpija wird das Heimspiel gegen die giftigen Bosnier allerdings alles andere als ein Selbstläufer…