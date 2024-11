LASK-Fans: „…dann hast du international nichts verloren“

Der LASK kam gestern im Heimspiel gegen Cercle Brügge nicht über ein 0:0-Unentschieden hinaus, obwohl die Oberösterreicher lange Zeit mit einem Mann mehr agierten....

Der LASK kam gestern im Heimspiel gegen Cercle Brügge nicht über ein 0:0-Unentschieden hinaus, obwohl die Oberösterreicher lange Zeit mit einem Mann mehr agierten. Was sagen die LASK-Fans zur Leistung ihrer Mannschaft? Alle Kommentare stammen aus dem Austrian Soccer Board, Österreichs größtem Fußball-Diskussionsforum.

lasso: „Ich kann selbst Stunden danach nicht glauben, dass gegen einen tiefstehende Mannschaft ein hoher extrem tempoarmer Chipball in die Spitze die einzige Lösung ist. Wenn du kein Tempo in deine Aktionen bekommst, keine Überzahl schaffen kannst und dann halt auch keinen Gegenspieler einfach mal ausspielen kannst, hätten es auch sieben Belgier getan um den LASK so jämmerlich aussehen zu lassen. Wenn ich im Bereich Offensivspiel irgendwas von Entwicklung höre, stellen sich mir die Nackenhaare auf. Nein, im Grunde ist diese Mannschaft die mit unkreativste in der gesamten Bundesliga. Die Wahrheit, und die ist auch an Schopp gerichtet, entwickelt sich der spielerische Fortschritt in die genau ungewünschte gegensätzliche Richtung.“

LASK1965: „Solang sich ein Spieler nach einer solchen Partie hinstellt und meint, dass man das heute gut gemacht hat, sehe ich keine Chance, dass sich das zeitnah bessert.“

Traunseelaskler: „Wie in der Halbzeit befürchtet: Der falsche Ausschluss war für uns sogar eher kontraproduktiv – gegen tiefstehende Gegner ist unser Spiel leider richtig schlecht. Das tat wirklich weh beim Zusehen – langsam, behäbig, uninspiriert. Erst in den letzten Minuten mit der Brechstange hat man zumindest etwas Gefahr ausgestrahlt. Im Endeffekt war das einfach viel zu wenig und ein Sieg wäre dementsprechend nicht verdient gewesen. Schade, denn die ersten 30 Minuten fand ich heute wirklich nicht schlecht. Am Ende bleibt aber leider die gruselige zweite Hälfte in Erinnerung.“

GH78: „Wenn ich sehe, dass sich 35 Minuten in Überzahl ohne Ball keiner bewegt und die Spieler sagen im Interview, sie haben alles reingehaut, dann geht mir das so richtig am Arsch.“

Urfahraner: „Interviews der Spieler für mich eigentlich Wahnsinn, wie die die Matches analysieren. Da glaubst ja, das war eine Bombenpartie.“

Eldoret: „Berisha donnert jeden Ball 15 Meter übers Tor und den Freistoß in letzter Minute, den er hoch spielen soll, haut er flach vor die Füße der Belgier.“

casual1908: „War es vor ein paar Jahren noch ein Hauch von Magie, die sich am Donnerstagabend langsam über die Gugl legte, so sprüht man jetzt durch und durch von Arroganz. Einer der wenigen Bereiche, wo der LASK Konstanz an den Tag legt. Vom Rasen bis unters Dach der ehrwürdigen Gugl.“

Strafraumkobra: „Wenn du daheim in Überzahl gegen so eine biedere Truppe kein Tor machen kannst, hast international eh nichts verloren.“

laskler89: „Bezeichnend für mich der Freistoß von Berisha: Das ist alles einfach viel zu wenig. Es tut richtig weh. Vor wenigen Jahren hätten wir so einen Gegner filetiert.“

JochenGierlinger: „Ich denke nicht, dass Schopp so spielen möchte, hat er ja im Interview auch gesagt. Fraglich ist halt, warum er seine Ideen so irgendwie gar nicht in die Köpfe der Spieler bekommt.“

Sturmhaubenfetischist: „Dass es keine Weiterentwicklung unter Schopp gibt, sehe ich, als jemand, der zugegeben von Fußball keine Ahnung hat, nicht so. Er hat es immerhin geschafft, dass wir uns halbwegs stabilisieren, punkten und ein Stück aus dem Abstiegskampf herauskommen. Natürlich kann er nicht zaubern und nur mit dem vorhandenen Spielermaterial arbeiten. Und das wirkt so, als ob ein Zwölfjähriger mit ADHS im FIFA Football Manager den Kader zusammengestellt hätte. Wobei man zur Verteidigung der Verantwortlichen sagen muss, dass uns diverse ‚Experten‘ vor der Saison ja weit vorne gesehen hätten. Daran sieht man auch, dass es wohl einen ziemlichen Gap zwischen tatsächlichen Experten und welchen gibt, die sich als solche sehen (und auch damit Geld verdienen). Von außen wohl schwer einschätzbar, wer wirklich was drauf hat, bis die Ergebnisse dann sichtbar werden. Interessant wird’s dann in der Winterpause, wenn hoffentlich einige Spieler verjagt und neue geholt/hochgezogen werden. Mir ist es ehrlich gesagt lieber, wir spielen mit einer sympathischen, motivierten Truppe, mit der man sich identifizieren kann, im unteren Playoff und bauen für nächste Saison auf, als wir machen so weiter wie bisher. Wobei viele der aktuellen ‚Stars‘ vermutlich gar nicht so leicht zu entsorgen sind aufgrund der Verträge.“

