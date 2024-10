LASK-Fans: „Im Vorbeigehen wird nichts zu Gewinnen sein“

Der LASK trifft heute in der UEFA Conference League auf den NK Olimpija Ljubljana und wir wollen uns ansehen was die Fans von dem...

Der LASK trifft heute in der UEFA Conference League auf den NK Olimpija Ljubljana und wir wollen uns ansehen was die Fans von dem Spiel gegen den aktuellen slowenischen Tabellenführer erwarten. Alle Kommentare stammen aus dem Austrian Soccer Board, Österreichs größtem Fußball-Diskussionsforum.

Much1: „International auswärts, kurze Anreise, ex k.u.k., ex Jugoslawien, schöne Stadt, schönes Stadion – geiler kann’s kaum sein. Vorfreude ist endlos… Schätze sie ca. auf dem Niveau einer Austria, WAC oder Hartberg aktuell ein, also auch ziemlich genau unsere Kragenweite derzeit. Wird sicher nicht einfach morgen. Für einen Sieg muss definitiv eine Steigerung zum Wattens Spiel her.“

Kapuzenboi: „Wenn die Mannschaft auch nur annähernd so geil auf das Spiel ist, wie ich es bin, dann kann das nur eine magische Nacht werden.“

Der Athletiker: „Also wenn man da nicht an die absolute Leistungsgrenze geht, wird man da mit null Punkten nach Hause fahren. In der Quali haben die zuhause Rijeka 5:0 geschlagen. Auswärts gegen Heidenheim auch nur 2:1 verloren. In der Liga haben sie auch nur sehr wenige Gegentore erhalten. Denk, das wird ein enges Spiel.“

FlokovskyNahui: „Am Donnerstag die Siegesserie weiter ausbauen, Selbstvertrauen tanken und anschließend ungeahnte Mostschädel-Kräfte re-mobilisieren zum Wegballern der Kernölkicker am Wochenende. Da hätt‘ ich Bock drauf.“

Nicolas_Linz: „Ich wünsche mir, viele Gleichgesinnte und schwarz-weiße Bekanntschaften in Ljubljana zu treffen und mit ihnen gegen 23 Uhr hoffentlich wichtige Punkte bejubeln zu können. Mittlerweile traue ich es unserer Mannschaft auch wieder zu, gegen stärkere Gegner anzuschreiben. Vielleicht gelingt’s ja bereits am Donnerstag.“

Eldoret: „Ich sehe uns eigentlich als Außenseiter. Die sind Tabellenführer mit nur einer Niederlage in zwölf Spielen. Und in Slowenien sind ja nicht nur Bloßfüßige zu Hause. Hab mir den Kader etwas angeschaut. Der Großteil der Mannschaft ist ziemlich groß gewachsen und die Spieler, die kleiner als 1,80 m sind, sind Südamerikaner. Die werden dann andere Qualitäten haben, die uns Sorgen bereiten werden.“

Stahlstadtabschaum: „Als Außenseiter sehe ich eine österreichische Mannschaft gegen eine slowenische nicht. Die Liga kann man nicht mit unserer vergleichen.“

Mani_at_Lask: „Bei Olimpija spielt im Übrigen ein ehemaliger Nachwuchsspieler vom LASK mit Raul Florucz. Hat schon einige Tore und Assists auf seinem Konto. Könnte auch bald rumänischer Teamspieler werden, weil sich vom ÖFB, trotz sehr starker Leistungen, keiner um ihn bemüht!“

neunzehnnullacht: „Wenn wir nicht eine Überleistung abliefern, wird’s zu keinen Punkten kommen. Im Vorbeigehen wird da nix zu holen sein.“

