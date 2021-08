LASK-Fans: „Karamoko schaut man einfach gern beim Kicken zu“

Der LASK deklassierte Vojvodina Novi Sad im Rückspiel der Conference League Qualifikation mit 6:1 und trifft nun auf den schottischen Klub St.Johnstone. Wir haben...

Der LASK deklassierte Vojvodina Novi Sad im Rückspiel der Conference League Qualifikation mit 6:1 und trifft nun auf den schottischen Klub St.Johnstone. Wir haben die Meinungen der LASK-Fans im Austrian Soccer Board, Österreichs größtem Fußballforum eingeholt.

Chrisu6: „Geniale Sache.. 0-1 hinten und dann richtig aufgedreht. Die Serben mental und körperlich zerstört. Gefällt mir. Und der zweite Anzug, sofern man das überhaupt sagen darf, passt immer besser.“

Traunseelaskler: „Großer Respekt an die Mannschaft – die zweite Hälfte war toll anzusehen!

Karamoko ist zentral mindestens genauso gut wie am Flügel, Balic und Goiginger haben sich die Kritik offenbar zu Herzen genommen und waren bissig sowie stark wie in alten Zeiten, Grgic erneut sensationell, alle Einwechselspieler stark (Hong wieder mit Zuckerpässen, Wild mit einer schönen Vorlage, Schmidt mit dem Tor, Potzmann ebenso…) – da braucht man gar nicht einzelne hervorzuheben, das war im Kollektiv gut, man hat sich endlich wieder einmal in einen richtigen Spielrausch gespielt, auch wenn die Serben natürlich nicht die Messlatte für die kommenden Spiele sind. Auch Respekt an alle Mitgereisten, die Stimmung war fehlenden organisierten Support toll (zumindest im Fernseher wirkte es so), da wurden meine (niedrigen) Erwartungen deutlich übertroffen! Alles in allem ein sehr gelungener Abend, Chapeau an das Team und die Zuschauer!“

Eldoret: „6:1 hin oder 6:1 her. Die Aktion des Spiels war natürlich wie sich Grgic nochmal das Leiberl ordentlich herrichtet. So muss es sein. Meinem Opa, der damals schon die Krise bekam wenn ein Spieler das Leiberl nicht in der Hose hatte, wäre das Herz aufgegangen…“

King-Lask: „Bester Mann meiner Meinung nach Karamoko der endlich bei uns ankommt, geiler Typ! Auf der selben Stufe ist aber auch Grgic zu erwähnen genauso eine Wahnsinnspartie geliefert.

Tore von Goiginger und Balic freuen mich auch sehr. Alles in allem geiler Ausflug zum „Heimspiel“!“

ZE8RAHEAD: „Was für ein Abend nach beginnendem Peitschenschlagsyndrom, verursacht durch knapp 30 minütiges Kopfschütteln. Aber durch konsequente Gesangsmantras tatsächlich noch das angekündigte Feuerwerk auf dem Spielfeld herbeigewunschen.“

LASK_92: „Karamoko ist ja ohne Frage ein sehr fähiger Flügelspieler mit guten Anlagen, im Zentrum gefällt er mir, wenngleich Vojvodina heute phasenweise freilich kein Maßstab war, noch um einiges besser. Vor allem scheint er wirklich vergleichsweise kaltschnäuzig zu sein, eine Fähigkeit, die uns nur gut tun kann. Wie er sich das 2:1 dann selbst erarbeitet, da kann das LASK-Herz einfach nur höher schlagen. Macht richtig Spaß dem Burschen beim Kicken zuzusehen, ich hoffe, dieser Genuss ist uns noch länger vergönnt.“

Anna Lüse: „Alles in allem Balsam für die Seele. Die (auch von mir) oft bemängelte Chancenauswertung hatte in der zweiten Hälfte eine Steigerung um 1908%. Ob wir so stark waren oder die Serben das Handtuch geworfen haben sei dahingestellt. Wichtiges Selbstvertrauen für die Sturm Partie am Sonntag gibt’s allemal. Ich hoffe wir regenerieren uns gut und können am Wochenende ein Statement setzen.“

Strafraumkobra: „So, jetzt hat Thalhammer wieder seinen hohen Quali-Sieg gegen ein Team aus dem Osten wie im Vorjahr. Mal schauen, ob diese Saison dann einen anderen Verlauf nimmt.“

