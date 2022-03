LASK-Fans: „Slavia unterschätzt uns total“

Der LASK trifft heute in der Conference League auswärts auf Slavia Prag und hofft auf ein Weiterkommen gegen den tschechischen Vertreter. Wir sehen uns...

Der LASK trifft heute in der Conference League auswärts auf Slavia Prag und hofft auf ein Weiterkommen gegen den tschechischen Vertreter. Wir sehen uns an ob die LASK-Fans an einen Sieg ihrer Mannschaft glauben, auch wenn Filipovic, Gruber, Horvath und Raguz allesamt ausfallen. Alle Kommentare stammen aus dem Austrian Soccer Board, Österreichs größtem Fußball-Diskussionsforum.

commando ultras 1: „Nachdem wir national hinter den Erwartungen blieben, wäre es schön international in die nächste Runde einzuziehen. Warum ich sehr optimistisch bin, Slavia unterschätzt uns in den Medien total, die bisherigen internationalen Spiele waren immer wieder Lichtblicke in dieser Saison, zudem ist unsere Physis deutlich besser als im Herbst. Wir brauchen einfach jemand der vorne das Runde in das Eckige bringt.“

casual1908: „Die Tschechen konnten das Stadtderby gegen Sparta mit 2:0 für sich entscheiden, wodurch Slavia den sechsten Sieg in Folge feiern durfte. Slavia verfolgt eine ähnliche Grundformation wie der LASK und spielt üblicherweise im 4-2-3-1, wobei gegen Fenerbahce auch ein 3-5-2, respektive ein 3-4-3 praktiziert wurde. Slavias Stärken liegen im blitzschnellen Umschaltspiel, wobei die Startelf am Donnerstag mehr Aufschluss geben sollte, wie Prag das Spiel anlegen wird. Yira Sor, Winterneuzugang von Banik Ostrau, überzeugt mit gehörig Speed, sein Vertreter Stanislav Tecl ist zwar etatmäßiger Kapitän, hatte aber zuletzt mit Verletzungen zu kämpfen. Der torgefährlichste Spieler im Kader der Tschechen ist Ondrej Lingr und im offensiven Mittelfeld beheimatet. Das Sturmzentrum wird von den Flügelspielern Peter Olayinka und Ivan Schranz bedient, der sogar eine Verbindung zu Linz hat. Sein Bruder arbeitet in der Linzer Nachgastronomie… Slavia Prag besticht durch eine kompakte Defensive und lässt nur wenig Chancen zu. Ihre Spielauslegung ist den schnellen Außen- und Offensivspielern angepasst, wobei ihnen der Zielspieler im Zentrum fehlt. Unsere Anfälligkeit bei Standards sollte in diesen zwei Begegnungen nicht ins Gewicht fallen. Unsere Ballverluste im Aufbauspiel sollten merklich reduziert werden, da ich unsere Innenverteidiger im Geschwindigkeitsnachteil sehe. Wir sind nicht chancenlos! Für ein Weiterkommen muss die Eigenfehlerquote 0 betragen, da ich nicht von vielen Schwarz-Weißen Treffern ausgehe.“

lasso: „Nachdem Michorl jetzt schon Monate seiner Form hinterherläuft und ein Hong zuletzt einen sehr starken Auftritt hinlegte, sollte eigentlich das Leistungsprinzip greifen. Bin aber sicher das Wieland bei der Startformation auf Michorl vertrauen wird. In Anbetracht der Umstände wäre diese Entscheidung für mich auch nachvollziehbar. Michorl hat den LASK bis jetzt 34 x international vertreten. Damit ist Michorl nach Schlager der Spieler mit der größten Europacup-Erfahrung im Kader. Bei einem engen Spielverlauf kann so ein Erfahrungsschatz schon den Unterschied ausmachen. Michorl hat sich in den letzten Jahren zurecht einen Vertrauensvorschuss erarbeitet. Ich hoffe er kann bald wieder der Spieler sein der über die Jahre den LASK mitgeprägt hat.“

ibinsneta: „Angesichts des Gegners und unserer sportlichen Misere ist meine Hoffnung auf ein gutes Ergebnis eh nicht übermäßig hoch, chancenlos sind wir aber auch nicht.“

King-Lask: „Die Ausfälle sind sicher bitter, aber wird irgendwie gehen müssen. An jene die schon vor dem Spiel aufgeben, packts euch eine zweite Unterhose ein. Den Rest hoffe ich voll motiviert mit zwei bis drei Bier im Bauch im away-Block zu sehen und 90 Minuten Vollgas zu geben. Damit es den Burschen am Rasen beim Aufwärmen schon die Ganslhaut aufzieht.“

