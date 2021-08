LASK-Fans vor Hinspiel gegen St. Johnstone siegessicher

Der LASK trifft heute im Wörthersee-Stadion auf den St. Johnstone FC und möchte im Hinspiel eine gute Ausgangsposition für das Spiel in Schottland schaffen....

Der LASK trifft heute im Wörthersee-Stadion auf den St. Johnstone FC und möchte im Hinspiel eine gute Ausgangsposition für das Spiel in Schottland schaffen. Die LASK-Fans sind siegessicher und wir haben die Meinungen der Fans im Austrian Soccer Board, Österreichs größtem Fußballforum eingeholt.

Der Athletiker: „Weiters geht es im Play Off zur Confernce League gegen die Mannen aus Perth am 19.08. Darum kann es also nur heißen: Auf Biegen und Brechen den Grundstein für den Aufstieg in die Gruppenphase legen. An der Startaufstellung gibt es so aktuell nicht viel zu rütteln. [..] Ich würde statt Flecker gerne Potzmann sehen. Letztendlich: Alle auf zum Heimspiel.“

Bohemian Flexer: „Ich nehme das Wort „Pflichtsieg“ selten in den Mund und das X im Hinspiel gegen Galatasaray ist Warnung genug aber dieser Gegner darf kein Stolperstein sein.“

GH78: „Ich hab mir aus Interesse insgesamt ca. 60 Minute gegen Galatasaray bzw. aus dem Pokalfinale angesehen. Wir sind sicherlich über diese Mannschaft zu stellen. Aber es wird keinesfalls ein Spaziergang sondern viel harte Arbeit. Sie sind bei Standards und im Umschaltspiel sehr gefährlich, laufen viel und gehen ab einer gewissen Zone sehr konsequent in die Zweikämpfe. Der LASK hat international zumeist überzeugt. Wenn wir die dritte Gruppenphase en suite schaffen wäre das genial.“

LASK_92: „Natürlich könnte ich jetzt etwas schreiben von schottischem Kick & Rush, zweikampfbetontem Spiel, das weder sich selbst noch den Gegner schont, vielen Duellen in der Luft und dem daraus resultierenden viel zitierten Kampf um den zweiten Ball. In Wahrheit habe ich aber keinerlei Ahnung, was dieses Team im Speziellen tatsächlich auszeichnet. Das wird wohl, vermute ich, auf die große Mehrheit aller LASK-Fans und LASK- Sympathisanten zutreffen. [..] Dennoch gehe ich, das kann man mir jetzt gerne als eine gewisse Arroganz auslegen, stark davon aus, dass einzig und allein der LASK darüber entscheidet, ob diese Hürde souverän genommen wird oder nicht. Zwei konzentrierte und fokussierte Auftritte vorausgesetzt, gehe ich stark davon aus, dass da nichts anbrennen wird. Der LASK ist einfach das bessere Team. Punkt.“

UdoH: „Ich denke, dass die schottische Liga mit unserer auf Augenhöhe ist. St. Johnstone ist dort ein Mittelständler, mit stets sehr engen Spielen, auch gegen die Spitzenteams aus Glasgow. Dass sie in der letzten Saison beide Cupbewerbe gewonnen haben, darunter im Hauptbewerb auf die Rangers ausgeschalten, ist ein Indiz dafür, dass sie in K.O.-Spielen höchst gefährlich sind. Die zwei Spiele gegen Galatasaray scheinen dies zu bestätigen. Ich bin also nicht der Meinung, dass das ein Spaziergang wird. Mit zwei konzentrierten Leistungen sollten wir diese Hürde nehmen können.“

wunderwuzzi: „Ich hoffe auf eine Vorentscheidung im ersten Spiel um beim Rückspiel vielleicht mal den Leuten aus der zweiten Reihe und den zuletzt unglücklichen/verletzten Spielern eine Chance zu geben, wo nichts schief gehen kann.“

King-Lask: „Ich hoffe das man den Gegner nicht unterschätzt, waren ja doch 2 relativ knappe Spiele gegen Gala! Denke aber, dass Thalhammer es schaffen wird, den Jungs die Bedeutung dieser zwei Spiele nahe zu bringen. Geht ja doch um ordentlich Kohle. Hoffentlich werden Andrade/Monschein und Raguz auch bald wieder 90 Minuten mitwirken können, Spiele haben wir derzeit mehr als genug.“

Chrisu6: „Scheiße ist halt auch, dass wir quasi kein Heimspiel haben – in Pasching oder auf der Gugl würde das sicherlich anders aussehen. Da würden wir unsere Jungs nach vorne pushen können.“

Eldoret: „Letard fällt aus. Andrade ist wieder dabei.“

