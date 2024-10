LASK-Gegner: Befreiungsschlag für Cercle, Vikingur verspielt Titel

Im restlichen Herbst blicken wir regelmäßig darauf, wie die kommenden Gegner der österreichischen Europacupstarter in der Liga abschnitten, sehen uns die wichtigsten Statistiken und...

Im restlichen Herbst blicken wir regelmäßig darauf, wie die kommenden Gegner der österreichischen Europacupstarter in der Liga abschnitten, sehen uns die wichtigsten Statistiken und die xG-Werte der Kontrahenten der ÖFB-Klubs an.

In diesem Artikel sehen wir uns die Leistungen der Gegner des LASK am vergangenen Wochenende etwas genauer an.

Die xG-Werte stammen von Wyscout, die Statistik-Panels von Overlyzer.

Union Saint-Gilloise – Cercle Brügge 1:3 – xG 2.64 : 1.56

Der nächste Gegner des LASK ist der belgische Ausbildungsklub Cercle Brügge, der sich zuletzt nach einer starken Vorsaison in einer handfesten Krise befand. Nach dem 0:0 gegen Dender vor 1 ½ Wochen stand der Klub nur noch auf dem vorletzten Platz der belgischen Pro League und das Auswärtsspiel beim doch klaren Favoriten Saint-Gilloise war ein ausgesprochen wichtiges, um aus dem Tabellenkeller zu kommen.

Cercle gelang dabei glücklich der dritte Saisonsieg und ein ausgesprochen wichtiger Befreiungsschlag. Als schlechtere Mannschaft, was auch die Matchgraphen und der xG-Wert untermauern, gelang dem LASK-Gegner durch Tore von Felipe Augusto, Kakou und Denkey ein 3:1-Sieg. Für Saint-Gilloise hatte Ex-Sturm-Spieler Mohamed Fuseini bereits nach acht Minuten das 1:0 erzielt. Nach einigen Tiefschlägen, unter anderem einem peinlichen 1:3 in der Conference League bei Vikingur Reykjavik konnte Cercle demnach vor dem LASK-Spiel etwas Selbstvertrauen tanken. Weiter geht’s im belgischen Cup beim Drittligisten Olympique Charleroi und in der Liga zu Hause gegen Royal Charleroi, ehe das Auswärtsspiel in Linz am 7. November folgt.

Siroki Brijeg – Borac Banja Luka 2:3 – xG 1.61 : 1.80

Der übernächste LASK-Gegner Borac Banja Luka konnte sich am Montag in eine schwierige Partie auswärts bei Siroki Brijeg zurückkämpfen. Bereits nach einer Viertelstunde lag Borac mit 0:2 in Rückstand, aber Tore von Mittelstürmer Despotovic und Rechtsverteidiger Kvrzic sorgten noch für einen 2:2-Pausenstand. Despotovic war es schließlich auch, der Sekunden nach dem Wiederbeginn für den 3:2-Endstand sorgte. Borac, das in der Conference League bereits überraschend vier Punkte holte, ist damit weiterhin im Soll und liegt in der Liga mit drei Punkten Rückstand auf Tabellenführer Zrinjski Mostar auf dem zweiten Rang.

AC Fiorentina – AS Roma 5:1 – xG 3.70 : 0.87

Die Fiorentina feierte am vergangenen Wochenende einen großen Sieg in der Serie A gegen die AS Roma. Die Römer wurden völlig verdient mit einer 5:1-Packung zurück in die „ewige Stadt“ geschickt. Für den vermeintlich stärksten LASK-Gegner traf Mittelstürmer Moise Kean doppelt und für die weiteren Treffer sorgten Beltrán, Bove und ein Eigentor des deutschen Routiniers Mats Hummels. Der defensive Mittelfeldspieler Danilo Cataldi musste nach knapp einer Stunde verletzungsbedingt ausgewechselt werden. Zuvor hatte die Fiorentina in der Conference League mit 4:2 in St. Gallen gewonnen und in der Serie A Lecce auswärts mit 6:0 abgeschossen. Alleine in den letzten drei Partien gelangen den Violetten demnach 15 Tore und man ist bereits seit sieben Pflichtspielen unbesiegt. In der Conference League trifft die Fiorentina nun auf zwei zyprische Teams – auswärts auf APOEL Nikosia und zu Hause gegen Pafos. In diesen beiden Partien wäre es denkbar, dass man zumindest die Playoff-Teilnahme bzw. das Beenden der Ligaphase in der oberen Tabellenhälfte praktisch fixieren kann.

Vikingur Reykjavik – Breidablik 0:3 – xG 1.30 : 1.72

Drei Tage nach dem überraschenden 3:1-Heimsieg über Cercle Brügge, musste der letzte LASK-Gegner Vikingur Reykjavik eine bittere Pille schlucken: Am letzten Spieltag der isländischen Liga Úrvalsdeild setzte es eine 0:3-Heimschlappe gegen Breidablik, mit der man gegen ebendiesen Gegner in der letzten Runde den Meistertitel verspielte. Breidablik holte somit mit drei Punkten Vorsprung auf Vikingur die isländische Meisterschaft und für Vikingur beginnt nun die schwierigste Zeit des Jahres: Im restlichen Kalenderjahr 2024 sind die einzigen verbleibenden Pflichtspiele Conference-League-Partien – das Spiel in Linz wird das Jahr für die Isländer abschließen…