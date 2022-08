Nach Vaduz-Schande: Rapid-Fans zwischen Wut und Galgenhumor

Die Rapid-Fans waren nach dem 1:1 ihrer Mannschaft beim FC Vaduz entsetzt. Wir haben die Meinungen der Fans aus dem Austrian Soccer Board, Österreichs...

Die Rapid-Fans waren nach dem 1:1 ihrer Mannschaft beim FC Vaduz entsetzt. Wir haben die Meinungen der Fans aus dem Austrian Soccer Board, Österreichs größter Fußball-Community zusammengefasst.

flanders: „Ein Skandal. Danke Schiedsrichter, sonst wäre es eh bereits vorbei.“

Fox Mulder: „Lieber Ferdl, ich weiß nicht was du vor hast, aber es scheint nicht zu funktionieren. So gebrunzt wie heute haben wir schon lange nicht mehr und im Endeffekt muss man von einem peinlichen Auftritt sprechen. Die Statistik spricht Bände und im Normalfall verlieren wir heute klar. Das Spiel gegen den LASK war schon eine Katastrophe, aber die Vorstellung heute mit der Einserpanier setzt nochmal einen drauf.“

rabbitmountain: „Ich lege mich fest: Pfeift der Schiri auch das Rückspiel, dann steigen wir auf!“

schleicha: „Feldhofer raus! So eine Darbietung ist nicht tragbar. Der einzige Grund warum Vaduz nicht hochverdient mit 2-3 Toren Unterschied gewonnen hat war der Schiedsrichter.“

Adversus: „Eigentlich müssten sie zu Fuß nach Wien gehen, nach dem was sie da gezeigt haben, immerhin steht am Wochenende kein Spiel an.“

Robbe81: „Ferdl und Hicke sind mit der Partie angezählt. Das hat ja nix mit Fußball zu tun!“

Batigol_7: „Geisteskrank schlechte Leistung für die Ewigkeit. Ein sportlicher Skandal, der noch locker den Auftritt von Baku übertrifft. Ich bin fassungslos.“

Westsider: „Normalerweise würde ich sagen, hüllen wir den Mantel des Schweigens über diese Partie, die darf aber nie vergessen werden! Das muss diskutiert werden und ein klares Nachspiel haben! Ein Vierteljahrhundert bin ich Rapidler, ich habe mit diesem Verein alles erlebt, aber das war das Schlechteste an das ich mich erinnern kann. Schande trifft es nicht mal annähernd. Ich kann nicht in Worte fassen was ich gerade gesehen habe…“

Jackson: „Der Schiedsrichter war ein Skandal! So eindeutig uns bevorzugen ist mir in meinem Leben noch nicht passiert. 2 Tore für Vaduz nicht gegeben, sowie einen Elfer ebenfalls nicht. Wahnsinn wie schlecht, der hat sogar noch die Leistung von Rapid unterboten. Normalerweise müssen wir fix ausgeschieden sein, aber mit mehr Glück als Verstand sind wir noch im Rennen gegen den Letzten der zweiten Schweizer Liga. Unfassbar, dieser Auftritt muss Konsequenzen haben!“

Starostyak: „Skandalöse „Leistung“. Es ist sehr schwierig, sich an eine schlechtere Leistung in den letzten 10-15 Jahren zu erinnern, und das inkludiert viele Pleiten in Salzburg und Cup-Spiele, in denen wir dahin gewurschelt haben. Phänomenal war das Schiedsrichterteam, so eine einseitige Leistung muss mit einer lebenslangen Mitgliedschaft belohnt werden.“

little beckham: „Was für eine grindige, unmotivierte, erbärmliche Leistung. Auf was reden wir uns heute aus? Wars das Wetter oder doch die Müdigkeit? Viele Neuzugänge, Umbruch, man braucht Zeit – alles okay. Aber dass man von Treibach über Gdansk, Baku und Lustenau bis zu Vaduz keinerlei Entwicklung erkennen kann, ist skandalös. Das muss sehr ausführlich aufgearbeitet werden.“

Bojack: „Ich bin fassungslos. Jeder einzelne der ersten 11 hat geglaubt, dass das heute mit Badeschlapfen geht. Sogar Hedl hat sich anstecken lassen und ungewohnte Unsicherheiten gezeigt. Das Spiel heute war ein absoluter Tiefpunkt und es wird einiges an Wiedergutmachung dieser Mannschaft bzw Trainerteam brauchen, fällt das wieder gut wird.“

rabbitmountain: „Bitte, habt doch einfach nur Geduld. Aja und bitte kauft bei Gelegenheit auch das neue Aufwärmdress, das Heimtrikot mit Pejic-Flock, das Schulstarterset, das Nikolosackerl (kommt früher als man denkt), und kaufts bitte auch gleich Karten fürs „alles entscheidende Endspiel um Europa“ nächste Woche gegen Vaduz für euch und eure Freunde – ihr müsst nicht kommen, bezahlen reicht uns vollkommen. Mit grünweißen Grüßen, eure Rapid“

little beckham: „Schick verliert seit Tag 1 dieser Saison gefühlt JEDEN Zweikampf, Pejic ist fußballerisch dermaßen limitiert, dass ich Grahovac als Edeltechniker in Erinnerung hab. Über die Außen bauen wir NULL Druck auf, die Innenverteidigung is wackliger als der schiefe Turm von Pisa. Das kann es nicht sein.“

miffy23: „Wochenlang wurde gejammert und gemosert wegen der vielzitierten Rotation, dem großen Umbruch. Dass man Zeit brauchen würde, war auch allen Realisten klar. Aber dann kämpfte man sich langsam, Stück für Stück, in die Spiele rein. Gegen Lustenau und Baku war bei weitem noch nicht alles gut, aber man konnte den Pfad erkennen, wo es hingehen *könnte*. Linz war dann halt auch ein bisserl wenig am Ende. Aber jetzt das. Das war, ohne zu übertreiben, wohl das schwächste Spiel im Europacup das ich jemals von Rapid gesehen habe. Das war vor allem in der ersten Halbzeit schlicht und ergreifend eine Frechheit, was da geboten wurde. Es schien mir fast, als ob man tatsächlich überrascht wäre, dass Vaduz ja doch ein bisserl kicken kann. Und in einer Liga, in der man regelmäßig gegen Salzburg und Sturm spielt, ist man offenbar plötzlich mit Pressing überfordert?? Was zum TEUFEL war dieses Spiel? Das grenzte an Arbeitsverweigerung von einem Großteil der Mannschaft, und vermutlich vom Betreuerstab auch. Ich bin noch niemals dermaßen sauer gewesen. Entweder man war halt zu schwach, der Kader hatte Probleme, oder whatever. Aber ich habe noch nie einen Rapid-Kader gesehen, welcher sich dermaßen unter Wert verkauft bisher.

Wenn sich hier nicht baldigst etwas merklich ändert, muss wohl oder übel die Trainerfrage gestellt werden – wer soll sonst noch hinterfragt werden, wenn es über Monate mit diesem Kader einfach nicht läuft. Wenn man es „wegen der Rotation“ nicht schafft – dann ist der Stab mit der Aufgabe schlicht überfordert.“

toby_collar: „Hat Feldhofer eigentlich schon Profischiedsrichter im Europacup gefordert?“

Indyinho: „Ist zwar normal nicht meine Art und ich bin kein Fan von Aktionismus, aber: nach der heutigen Darbietung mit Hauptaugenmerk auf Halbzeit eins, muss man sich Gedanken machen ob man sich bei einem etwaigen Aufstieg in die Gruppenphase (von der wir noch weit entfernt sind) wirklich einen zentralen Mittelfeldspieler holen will oder sich die Marie nicht schon mal für die Trainerablöse zur Seite legt.“

Homegrower: „Tjo, das Match hat eh jeder gesehen, was soll man da noch sagen.

Klar war, dass das kein Zuckerschlecken wird dort, das ist für die Spiel des Jahres, für manchen Kicker dort vielleicht das Spiel des Lebens. Aber darf man sich so überrumpeln lassen, sollte man nicht die Qualität haben, den Anfangsdruck der Liechtensteiner wo klar war, das er kommt ins leere Laufen zu lassen? Ganz im Gegenteil, unpräzise, unkonzentriert, uninspiriert hat man ob der geilen Leistungen zuletzt den Gegner scheinbar nicht ernst genommen, immer einen Schritt zu spät, überrascht, wenn einen der Mitspieler dreister Weise doch tatsächlich anspielt. Kein einziger auch nur irgendwie im Matchrhythmus, wie denn auch bei dieser abartigen Rotation. Vor dem Match sagt FF noch, keiner müde, er habe nach Form aufgestellt, Drujf und Demir aber noch nicht Fit für 90 Minuten. Was zur Hölle macht ein Bajic in der Aufstellung wenn er nach aktueller Form aufstellt?“

baeckerbua: „Spieler 2 Tage frei ist eine Watschen an jeden Fan im Gästeblock.“

oestl: „Nach dieser Leistung hat sich die Mannschaft 2 freie Tage redlich verdient! Beim Magath würdens nicht frei haben sondern mit Medizinbällen laufen! Ich glaube der Feldhofer ist ein bissl zu weich.“

Lucifer: „2 Tage frei wofür… wofür rotieren wir eigentlich?“

Stanley-Stiff: „Ich denke am wichtigsten ist jetzt eine gute Belastungssteuerung. Für uns Anhänger.“

dooku: „Ich frage mich: Was weiß dieser Hickersberger über andere, dass der bei uns immer einen Job hat. Der ist doch der Standard-Trainer. So schlechte Standards wie wir hat keiner.“

synetic: „Nur um das mal festzuhalten: Ja, die Spieler waren heute beschissen – aber nein, ich gebe den Spielern nicht die Schuld an der Gesamtsituation. Wir haben gute spieler, ich finde sogar, dass wir einen geilen Kader haben (Ok, ein zentraler Mittelfeldspieler vielleicht noch, aber grundsätzlich… ihr wisst schon). Das Problem ist für mich ganz klar und ohne Wmschweife Feldhofer. Man hat ihm Zeit gegeben, er hat seinen Kader bekommen etc. Aber er rotiert bis zum umfallen, hat 0 Taktik und System und lässt die Spieler anscheinend Dinge trainieren, die sie zurück in die Schülerliga wirft. Anders ist sowas nicht zu erklären.“

sulza: „Der Auftritt ist heute größtenteils nicht auf ein fehlendes System oder einen schlechten Trainer zurückzuführen. Da fehlten ganz einfach Grundtugenden. Läuferisch, kämpferisch, technisch war Vaduz als Zweitligist deutlich überlegen. Auf irre Abspielfehler folgte eine unglaublich lethargische Defensivarbeit.“

#17: „Ich hätte eine innovative Idee: wir lassen die nächsten Tage alle Spieler acht Stunden pro Tag beim Hofer an der Kassa arbeiten. Mannschaftstraining dann immer nach der Schicht. Vielleicht wissen einige dann ihren Beruf wieder mehr zu schätzen. Und das meine ich jetzt gar nicht polemisch. Ich denke, dass so etwas beim einen oder anderen tatsächlich was bewirken könnte.“

baeckerbua: „Mir tut’s weh dass ich mich der mordenden Meute heute anschließen muss … aber bei aller Vernunft, da muss gehandelt werden. Das war nicht mal eine Unleistung, sondern ein absoluter Horror!“

Indurus: „Der eigentliche Irrsinn an dem Ganzen ist ja, dass wir (!!!) DAFÜR am Sonntag geschont und abgeschenkt haben…“

Wuifal: „Ich halte wirklich viel von Zoki‘s Fußballfachverstand, nur wenn wir jetzt in die 3. Saison hintereinander ohne Chef im Zentrum gehen, ist er für mich schwer angeschlagen als unser Sportdirektor. Ganz schlimm, ganz ganz schlimm.“

Da Oide Bimbo: „Statt Sonderurlaub sollte jetzt Sondertraining am Programm stehen. Wie in jeder Arbeit, wo Überstunden angesagt sind, wenn die Leistungserbringung noch nicht passt. Und um diese absurden Schwächen in Passgenauigkeit, Laufwegen und Torabschluss in den Griff zu bekommen kann man nur üben ohne Ende. Sie müssen ja kein anstrengendes Ausdauer- und Krafttraining machen, sondern nur einfache Spielzüge so lange wiederholen bis die sich ins Gehirn eingebrannt haben. Außerdem tut Feldhofer der Mannschaft meiner Meinung nach keinen Dienst, wenn er so tut, als wären da 20 gleich gute Kicker. Wo bleibt da der Leistungsdruck? Das Team braucht eine klare Hierarchie und eine eindeutige Einsermannschaft als Leistungsanreiz. Rotation hin oder her, trainierte Profis halten schon was aus. Burgi hat ja jetzt auch fast immer gespielt. Ich kann mir nicht vorstellen, dass Leistungssportler sich mit der Rolle als Rotationsspieler zufrieden geben. Normal will man sich intern durchsetzen und ins Einserteam. Immerhin heißt es Kampfmannschaft und nicht Montessorischule.“

Silberschweif: „Kritik ist nach dem Unspiel natürlich berechtigt. Was mir allerdings fehlt ist die Anerkennung des Gegners Leistung. Die stehen nicht grundlos im Play Off…“

Lichtgestalt: „Wenn wir ehrlich sind, haben wir in diesem Zustand in einer Gruppenphase nichts verloren. Ich wünsch mir natürlich den Aufstieg, auch aus finanziellen Gründen. Aber ich sag auch offen: Wenn Vaduz es schafft, vergönn ich ihnen das aus ganzem Herzen. Die wollen das unbedingt und wenn wir ehrlich sind und die gestern ein Schiedsrichterteam und nicht drei besoffene Lagerarbeiter eines Möbelhauses eingesetzt hätten, wären sie wohl schon so gut wie durch.“

schleicha: „Das Problem ist doch, dass ein Aufstieg ja nichts hilft. Genauso wenig wie ein Ausscheiden im übrigen. Diesen Irrglauben finde ich am lustigsten. Solange wir immer so tun, als würde bei Rpaid alles doppelt und dreifach so schwer sein und für jeden Schas der einen zwickt schon drei Ausreden parat haben, wird sich nie was ändern.“

derfalke35: „Das war gestern gar nix und ich hab wirklich die ernsthafte Befürchtung, dass wir am Donnerstag rausfliegen, die Lichtensteiner haben zurecht Lunte gerochen. In Summe war das eine der schwächsten, wenn nicht die schwächste Europacup-Leistung die ich in fast 40 Jahren Rapid jemals gesehen habe. Von der ersten Sekunde weg waren uns die Vaduzer überlegen, schneller, dynamischer und zielstrebiger, einzig alleine der Schiri hat ihnen mit seiner katastrophalen Leistung den Sieg gekostet und dass die UEFA in einem Playoff Spiel wo es um Millionen geht auf den VAR verzichtet ist ohnehin unerklärlich. Ich bin in Summe riesig enttäuscht werde aber jetzt nicht auf einzelne Spíeler hinpecken weil bis auf wenige Ausnahmen alle extrem schlecht waren, auch Feldhofer mit einer desaströsen Leistung, da er es offensichtlich nicht schaffte den Gegner richtig zu analysieren, bzw. die Mannschaft auf diesen Gegner richtig einzustellen, bin eigentlich sprachlos.“

marco1989: „Aber als allergrößten Hohn find ich, dass die Spieler nach dieser grandiosen Unleistung jetzt sogar 2-3 Tage frei bekommen, alleine dass sich Feldhofer sowas im Fernsehen sagen traut, ist für mich der absolute Tiefpunkt der gestrigen Partie und ein Schlag ins Gesicht für jeden normal arbeitenden Rapidler, die sehr viel Geld in die Hand nehmen und dieser Söldnertruppe nachreisen!“

