Rapid-Fans: „Dieses Ausscheiden ist durch nichts zu entschuldigen“

Der SK Rapid verlor gestern gegen den FC Vaduz mit 0:1 und scheiterte damit an der Qualifikation für die ECL-Gruppenphase. Wir wollen uns ansehen...

Der SK Rapid verlor gestern gegen den FC Vaduz mit 0:1 und scheiterte damit an der Qualifikation für die ECL-Gruppenphase. Wir wollen uns ansehen was die Fans zu diesem Spiel sagen. Alle Kommentare stammen aus dem Austrian Soccer Board, Österreichs größtem Fußball-Diskussionsforum.

Lichtgestalt: „Worüber soll man noch reden, was soll man noch analysieren, was noch diskutieren? Rapid ist gegen den Neunten der zweiten Schweizer Liga über 180 Minuten verdient und als schwächere und vor allem unorganisiertere Mannschaft ausgeschieden. Das ist ein absoluter Tiefpunkt in meinen über 40 Jahren als Rapid-Fan. Ich habe weder Lust noch Energie mich über die Selbstzufriedenheit, die Freunderlwirtschaft, die viele heiße Luft und das Show & Shine in der Keisslergasse aufzuregen. Macht´s doch was ihr glaubts, ich kann nicht mehr und mag nicht mehr.“

LaDainian: „Dieses Ausscheiden ist durch nichts zu entschuldigen.“

pironi: „Vaduz war die gesamten 180 Minuten die bessere Mannschaft. Das ist einfach nur beschämend. Das muss Konsequenzen haben und zwar auf allen Ebenen.“

LiamG: „Sprachlos. Das wars für mich erstmal mit der Saison. Gratulation an Vaduz. Absolut verdient aufgestiegen und in beiden Spielen die bessere Mannschaft.“

Fox Mulder: „Ich fürchte das wird nichts mehr mit Feldhofer. Ich würde gerne Zokis Gedanken lesen können, ihm kann diese Rapid ja nicht gefallen. Bitte lieber Zoki, bessere deinen Fehler aus. Ich möchte Rapid wieder sehen.“

Littlefoot: „Ich muss ehrlich sagen, wie ich den Kader gesehen habe und die Neuzugänge war ich anfangs schon begeistert. Es ist als würde man einen Ferrari aus dem Internet kaufen und danach stellt man fest er ist durchgerostet, der Motor läuft nicht rund, die Sitze sind aufgerissen.“

miffy23: „Die sportliche Führung versagt hier offensichtlich auf allen Ebenen seit Wochen. Man hat einige starke Spieler im Kader, vor allem offensiv, und hin und wieder retten die mal was mit guten Einzelleistungen. Aber hier fehlt Hand und Fuß, hier fehlt ein System, es fehlt an allem. Die Mannschaft ist vollkommen verunsichert, die Abstimmung passt nirgendwo, defensiv ist es zum Haare raufen und vorne ist es Stückwerk. Die wohl größte Blamage der Rapid-Geschichte, zumindest in der Neuzeit. Und das mit einem gut aufgestellten Verein mit eigentlich gutem Kader.“

syndicate: „Vaduz war die klar bessere Mannschaft über 180 Minuten. Und das obwohl Rapid sämtliche Register gezogen und Rapid sogar extra das Hartberg Spiel verschoben hat. Feldhofer wird das wohl nicht überleben.“

b3n0$: „Gratulation nach Vaduz. 180 Minuten die organisiertere, willensstärkere Mannschaft. Zu keinem Zeitpunkt war Vaduz ausgeschieden und wir umgekehrt zu keinem Zeitpunkt weiter. Das sagt mir genug.“

El_aurare: „Ich bin seit 1996 dabei und kann mich an keine schlimmeren 180 Minuten erinnern und da war auch einiges dabei – fassungslos, einfach nur fassungslos.“

Cosa_Nostra: „Die größte Rapid-Blamage, die ich je erlebt habe. Helsinki war nichts dagegen. Hinspiel eigentlich schon mit 3:1 „verloren“, stattdessen schenkt uns der Schiri ein 1:1. Trotzdem schaffen wirs nicht, Vaduz zu besiegen. Vaduz war in ALLEN Belangen besser, absolut verdient ausgeschieden.“

Im Austrian Soccer Board findet ihr weitere Fanmeinungen nach dem Ausscheiden des SK Rapid gegen den FC Vaduz.

Schlagt die Buchmacher mit unserem neuen Projekt overlyzer.com! Wir liefern Live-Trends für über 800 Ligen und Wettbewerbe, die den genauen Matchverlauf eines Spiels wiedergeben und euch insbesondere bei Live-Wetten einen entscheidenden Vorteil verschaffen können! Sämtliche Spiele der österreichischen Bundesliga sind bei uns natürlich auch im Programm!