Rapid-Fans: „Den Aufstieg schon in Vaduz fixieren“

Der SK Rapid trifft heute in Liechtenstein auf den FC Vaduz, der in der vergangenen Runde überraschend Konyaspor ausschalten konnte. Wir wollen uns ansehen was sich die Rapid-Fans von dem Spiel gegen den Klub, der in der zweithöchsten Spielklasse der Schweiz aktiv ist, erwarten. Alle Kommentare stammen aus dem Austrian Soccer Board, Österreichs größtem Fußball-Diskussionsforum.

derfalke35: „Man sieht ja, welche hohe Priorität diese Playoff-Spiele gegen Vaduz haben, man überlässt nichts den Zufall, hat bewusst Spieler geschont, (natürlich auch aufgrund des Verletzungsrisikos), hat zudem das Spiel gegen Hartberg verschoben, einfach um im Vorfeld schon alle möglichen Risiken zu minimieren. Unser Kader ist für eine Gruppenphase ausgerichtet, entsprechend wichtig ist es diese dann auch zu erreichen.“

mrneub: „Das muss ein klarer Sieg werden, alles andere würde mich überraschen. 3:1.“

Zuckerhut: „Wäre wünschenswert schon im Hinspiel alles klar zu machen um dann im Rückspiel einige Spieler schonen zu können. Befürchte aber es wird wie jedes Spiel dieser Saison eine mühsame Angelegenheit.“

Batigol_7: „Hexenkessel wird uns dort nicht erwarten – die meisten unserer Einsergarnitur sind frisch und wir können bereits im ersten Spiel im Idealfall eine Vorentscheidung schaffen, also worauf warten? Spielen wir dort nur X oder so, dann droht uns ganz easy ein Konyaspor-Schicksal – es gibt keine Garantien im Fußball und klaro werden wir dort von Minute Eins an versuchen, das Ding so schnell als möglich klar zu machen – alles andere wäre grob fahrlässig.“

el-capitane: „Ich lehne mich weit aus dem Fenster und tippe auf ein 3:0, gegen diesen Gegner muss die „Entscheidung“ schon im Hinspiel fallen. Vaduz hat in dieser Saison in der Liga noch kein Spiel gewonnen und die letzten drei sogar verloren. Dazu haben die Liechtensteiner auch noch die schlechteste Defensive in der Liga. Der Torhüter macht gerade bei hohen Bällen alles andere als einen guten Eindruck.“

schleicha: „Glaube wir machen im Hinspiel schon alles klar. In guter Besetzung sind wir schon stabil genug um das auswärts klar zu machen.“

RyanStecken: „Also, wenn sie am Donnerstag nicht liefern, dann habe ich den Matchplan gegen den LASK nicht ganz verstanden. Erwarte einen klaren Auswärtssieg unserer Mannschaft. Ähnlich wie damals gegen AS Trencin.“

Chris94: „Befürchte einen sehr tiefstehenden Gegner, gegen die wir uns traditionell schwertun. Wenn kein schnelles Tor fällt, könnte es wieder eine zache Partie werden. Es wäre so wichtig, endlich bei Standards gefährlich zu werden!“

gloggi99: „Wenn ein Zweitligist aus der Schweiz zum Stolperstein wird, kann man den Spielbetrieb für heuer einstellen. Überhaupt wenn man weiß das sie die Türken rausgeworfen haben. Da geht es rein um Einstellung und Willen, die Qualität steht ganz klar über Vaduz.“

harry1312: „Nach den bisher gezeigten Leistungen zu glauben, dass man dort überzeugend gewinnt ist… mutig.“

Underdog1899: „Hoffe auf einen Sieg mit +2 Toren Vorsprung. Dann kann man vorm Sturm-Match den einen oder anderen schonen. Sturm daheim wird auch verdammt wichtig, leider spielen sie in dieser Woche nicht international.“

Oldergod: „Ich bin hin- und hergerissen. Zum einen ist es ein Schweizer Zweitligist, zum anderen haben die Konya fünf Hütten eingeschenkt. Daher möchte ich den Gegner nicht unterschätzen und hoffe auf einen knappen Auswärtssieg.“

