Der SK Rapid trifft heute auswärts in der UEFA Conference League auf Istanbul Başakşehir. Wir wollen uns ansehen was sich die Fans von dem Spiel gegen den türkischen Vertreter erwarten, der in der türkischen Liga seit Jahren konstant auf den oberen Plätzen zu finden ist. Glauben die Fans an einen Punktegewinn ihrer Mannschaft oder vielleicht sogar an einen Sieg? Alle Kommentare stammen aus dem Austrian Soccer Board, Österreichs größtem Fußball-Diskussionsforum.

Boidi: „Nachdem wir gegen Trabzon sehr gut ausgesehen haben und ich Basaksehir nicht wirklich besser einschätze, rechne ich uns zumindest ein Unentschieden aus. Aufstellung wie gewohnt, einzig bei der Position von Schaub bin ich unschlüssig. Ohne Jansson fehlt da das Tempo und Louis lässt einiges vermissen momentan.“

Schwemmlandla3: „Sehe uns als Außenseiter. Dort nicht zu verlieren wäre ein sehr guter Start in die Ligaphase. In erster Linie müssen wir die einfachen Fehler abstellen und 90 Minuten (+) eine konzentrierte Leistung abliefern. Dann ist jedenfalls was drin.“

Lucifer: „Ohne Jansson fehlt uns die Unberechenbarkeit. Wir sind gegen den LASK teilweise dermaßen lethargisch unterwegs gewesen, dass es ein Graus gewesen ist. Bei Umschaltsituationen sind wir nicht schnell genug vor den Ball gekommen, geschweige denn haben sich die Personen im letzten Drittel genügend bewegt. Checken die Türken, dass sie bei uns lediglich die Mitte verdichten und in der Offensive unsere Seiten bespielen müssen, am besten vertikal, dann werden wir dort nicht viel zu holen haben.“

Zuckerhut: „Hoffentlich wird es wieder das Europacup-Auswärtsgesicht, wo sich Rapid deutlich besser präsentiert als in der Bundesliga. Ihre Heimspiele haben die Türken bisher alle gewonnen, wobei Rapid schon über den bisherigen Gegnern zu sehen ist. Ein X wäre als Start okay.“

Crüehead: „Normalerweise bin ich einer, der Erfolgen in der Meisterschaft alles unterordnen möchte (Stichwort Rotation nach Europacup), aber heuer spielen wir in einer europäischen Liga, wo wir mit ein wenig Glück und einem guten Lauf auch leiwande K.o.-Spiele erleben könnten (dem neuen Modus sei Dank, finde ich leiwand). Deshalb hoffe ich, dass wir heute mit der Einsergarnitur auflaufen und zumindest einen Punkt mitnehmen. In Altach kann man dann die laktatgeschwächten Spieler schonen und dennoch einen Sieg einfahren.“

Gargamel_1899: „Momentan performen wir nicht mehr so gut wie vor der Länderspielpause. Ich hoffe aber, dass wir mit Beginn der Conference League wieder geschärfter sind und dann wieder mehr Spannung und Dynamik ins Spiel bringen. Jansson fehlt uns unheimlich und Schaub will noch nicht so recht in Form kommen. Lang irgendwie aber auch keine Option meiner Meinung nach, der hat schon seit Anfang der Saison einen enormen Hänger. Wenn Mittwoch relativ gut verläuft, kann das wieder einen schönen Push geben. Starten werden sicher Beljo und Burgi, Wurmbrand wird dann 2. Halbzeit eingewechselt und bringt nochmal ordentlich Speed gegen Ende. Ein Europacup-Tor würde ich dem Jungen so wünschen, oder aber auch einfach eins am Sonntag in Altach. Unentschieden wäre schon als Erfolg zu verbuchen, Sieg aber auch nicht unmöglich, wenn wir an unsere Trabzon Leistung rankommen.“

Tobal12345: „Hoffentlich sind die Akkus wieder aufgeladen – wichtig wäre mir viel mehr den Fokus wieder auf die zweiten Bälle zu legen, gerade der LASK konnte die Flanken klären und der Ball ist dann gefühlt immer zu einem Linzer gehüpft, wenn ich da an Sturm und andere Spiele denke, haben wir es schon viel besser zusammengebracht den Ball in den eigenen Reihen zu halten, jede Flanke kann nicht ankommen.“

schleicha: „Insgeheim hoffe ich natürlich darauf, dass wir einen Sieg holen. Insgesamt schätze ich Basaksehir schon noch mal stärker ein als Trabzonspor. Und wir haben natürlich mittlerweile auch einige Spiele in den Beinen und wirken nicht ganz so spritzig und einer unserer Schlüsselspieler für die Offensive fehlt.“

Hiasl99: „Ein X wäre schon ein kleiner Erfolg ehrlicherweise. Bin aber guter Dinge, dass Robert Klauß die Burschen ordentlich einstellt und wir da heute auch überraschen können. Forza Rapid!“

Im Austrian Soccer Board findet ihr weitere Fanmeinungen vor dem Spiel zwischen Istanbul Başakşehir und dem SK Rapid.