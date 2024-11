Rapid wird europäisch überwintern – und freut sich über hohe Umsätze!

Seit geraumer Zeit liefert der Twitter/X-Account „Football meets Data“ spannende Berechnungen über Wahrscheinlichkeiten in verschiedenen Fußballligen und Bewerben. Unter anderem werden die Aufstiegs- und...

Seit geraumer Zeit liefert der Twitter/X-Account „Football meets Data“ spannende Berechnungen über Wahrscheinlichkeiten in verschiedenen Fußballligen und Bewerben. Unter anderem werden die Aufstiegs- und Qualifikationswahrscheinlichkeiten der europäischen Bewerbe beleuchtet. Für den SK Rapid gibt es nach dem 3:0-Sieg bei Petrocub gute Neuigkeiten.

Die Datenanalysten lassen für jede Auswertung 10.000 ELO-basierte Simulationen errechnen und kommen so auf die prozentuellen Ausgänge der jeweiligen Europacup-Ligaphase. Bereits vor der letzten Runde stand Rapid gut da, nun ist aber praktisch fix, dass die Grün-Weißen in Europa überwintern werden.

In allen 10.000 Simulationen schließt Rapid die Ligaphase unter den besten 24 Mannschaften ab. Der Vorsprung auf den 25. Platz beträgt derzeit sechs Punkte und sieben Treffer in der Tordifferenz. Damit scheint klar, dass die Hütteldorfer zumindest im Playoff stehen. Dieses würde am 13. und 20. Februar stattfinden.

Es ist allerdings auch sehr wahrscheinlich, dass die Klauß-Elf das Playoff „überspringt“ und direkt ins Achtelfinale einzieht. Hierfür wird die Wahrscheinlichkeit bereits mit 79% beziffert. Nur Legia Warschau und Chelsea liegen in dieser Auswertung vor den Wienern. Das Achtelfinale der Conference League wird am 6. und 13. März ausgespielt.

🚨🆕 UECL projections (7 Nov) ✅ Chelsea 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿

✅ Legia 🇵🇱

✅ Rapid 🇦🇹

✅ Jagiellonia 🇵🇱

✅ Heidenheim 🇩🇪, and

✅ Vitória 🇵🇹

are qualified for Top 24 in 10,000/10,000 of our simulations! New in Top 8:

🔹 Gent 🇧🇪 Out of Top 8:

🔸 Lugano 🇨🇭 New in Top 24:

🔹 APOEL 🇨🇾 Out of Top… pic.twitter.com/nphf4rBoPH — Football Meets Data (@fmeetsdata) November 7, 2024

Auch beim Preisgeld macht Rapid Sprung um Sprung nach vorne. Jeder Sieg in der Conference League ist 400.000 Euro wert, wodurch die Hütteldorfer bereits 1,2 Millionen erspielten. Inklusive der Preisgelder aus der Qualifikation, dem Antrittsgeld zur Ligaphase und den diversen Marktpools kommt Rapid laut einer Hochrechnung bereits auf knapp 7,1 Millionen Euro.

Hinzu kommt, dass Rapid noch zwei Heimspiele vor sich hat, die entsprechende Zuschauereinnahmen bringen werden. Mit weiteren Punkte- und damit Geldzuwächsen ist angesichts des souveränen Auftretens der Grün-Weißen ebenfalls zu rechnen. Der Rapid-Kassier darf sich also voraussichtlich über achtstellige Umsätze aus der diesjährigen Europacup-Kampagne freuen.