Sturm-Fans: „Trotz der Ausfälle positiv gestimmt“

Der SK Sturm trifft am ersten Gruppenspieltag der Europa League auf den FC Midtjylland und die Fans hoffen zum Auftakt auf drei Punkte gegen den dänischen Vertreter. Wir wollen uns die Kommentare der Sturm-Anhänger vor der Partie ansehen und haben uns dafür wie immer im Austrian Soccer Board, Österreichs größtem Fußball-Diskussionsforum, für euch umgehört.

Zippo: „Bin positiv gestimmt für das Spiel. Wird ein 1:0-Sieg mit viel Kampf und Krampf aber es werden die ersten drei Punkte.“

MrColl: „Leider genau das Spiel, wo die Chancen auf einen Sieg vermutlich die höchsten sind, wenn man die Gegner betrachtet und jetzt wo Jantscher noch fehlt und Sarkaria gesperrt ist und die neuen Spieler noch nicht wirklich eingespielt sind, da wäre mir jetzt auch ein anderer Gegner lieber.“

necki1983: „Das Probleme zurzeit sind die Chancenauswertung, aber auch der letzte Pass. Kämpferisch hat die Leistung eigentlich immer gepasst, zu Hause tritt die Mannschaft auch immer dominant auf, auch gegen Kaliber wie Salzburg oder Kiew. Auch die Abwehrleistung ist bis jetzt eigentlich generell relativ gut wie man an den wenigen Gegentoren erkennt. Gegen die Dänen ist es eigentlich sehr schwer eine Voraussage zu treffen, irgendwie ein typisches 50:50-Spiel, das ich auch schon bei Kiew vorausgesagt habe. Ist dann ja auch so eingetreten. Wenn wir hinten gut stehen und unsere Chancen nützen sind die schon zum Biegen, allerdings kann man natürlich auch auf Grund der oben genannten Probleme verlieren. Wäre jedenfalls bitter, da das gleich zu Beginn ein sehr richtungsweisendes Spiel bezüglich international überwintern ist.

lovehateheRo: „Bitte nicht im Vorhinein schon wieder Gründe suchen, wieso es nicht geht und sich selbst kleinreden, nur damit man im Nachhinein dann jedes Ergebnis schönreden kann.“

Steinzeit: „Mit der Kiew-RB-Leistung wird es ein geiler Abend! Flutlicht, international, volle Hütte, geile Stimmung, da Pessimismus zu verspüren, heißt unser Team zu unterschätzen. De pack‘ ma!“

Fiasko: „Ist wohl auch das wichtigste Spiel, gewinnst das, sieht es schon recht gut aus.“

Tricker: „Also zu allererst stimmt es sicher, dass das Timing auf den ersten Blick natürlich nicht ganz optimal wirkt. Uneingespieltes Team, obendrein noch Verletzungssorgen und eine Sperre im auf dem Papier leichtesten der sechs EL-Gruppenspiele, in dem ein Punktgewinn „am ehesten möglich ist“. Allerdings kann auch genau das die Chance für eine große Überraschung und das Überwintern sein. Sollten wir dieses Spiel gewinnen, oder auch mit einer guten Leistung ein X holen, kann man sich sehr wohl nötiges Selbstvertrauen für die weiteren Spiele mitnehmen, in denen man dann wirklich klarer Außenseiter ist. Außerdem haben die neuen in der Mannschaft gleich die Chance sich zu beweisen und so richtig Selbstbewusstsein zu tanken, wenn einer von ihnen vielleicht treffen sollte. Viel besser ist doch möglicherweise auch, wenn eine noch nicht ganz so eingespielte Sturm-Mannschaft nicht gleich gegen Feyenoord oder Lazio auswärts eine „am Deckel“ bekommt, womit das Selbstvertrauen gleich im Keller wäre.“

GORILLA: „Ich bin eigentlich trotz der Ausfälle positiv gestimmt. Die Burschen werden Vollgas geben. Midtjylland ist jetzt auch nicht gerade in Form. Sie haben am Wochenende daheim 0:2 verloren.“

Clemens701: „Ob das Spiel für die Mannschaft zu früh kommt oder nicht, ist komplett wurscht, weil es eh nicht zu ändern ist. Das Spiel kommt jetzt und das ist auch gut so. Hätt i, war i, tät i ist sinnlos und bringt nix. Vollgas geben und das Maximum rausholen lautet die Devise.“

00high5: „Midtjylland in der Liga bisher acht Spiele und 15:15 Tore. Abwehr scheinbar nicht ganz sattelfest, dafür offensiv stark unterwegs (die meisten Tore in der Liga). Wir in der Liga sieben Spiele, 10:5 Tore. Dass unsere Chancenverwertung zu wünschen übriglässt, wissen wir alle. Hinten stehen wir recht gut. Es muss „eh nur“ einer von uns mal treffen, dann gehts dahin! Kann durchaus ein torreiches Spiel werden. tippe auf ein 2:2 eventuell 3:2 für uns“

Vuibrett: „Ich glaub sogar, dass wir spielerisch durchaus die Oberhand behalten könnten. Was mir aber Sorgen bereitet ist die aktuelle Chancenauswertung. Bin der erste, der sich freut, sollte ich da Unrecht haben, aber wie gesagt, erwarte mir keine Quantensprünge.“

soulbro82: „Wenn man die letzten Spiele von uns verfolgt hat, kann man nur zum Schluss kommen, dass wir uns selbst im Weg stehen. Wir betreiben einen immensen Aufwand, mangelnden Einsatz kann man der Mannschaft nicht vorwerfen, belohnen uns aber so gut wie nie. Leider verwechseln im Strafraum einige unserer Kicker die Sportart und versuchen sich im „Fieldgoal schießen“. Ich bin überzeugt, dass das Toreschießen im Laufe der Saison wieder funktionieren wird. Ob es sich bis zum Donnerstag ausgeht darf bezweifelt werden. Aber hoffen darf man immer – vielleicht klappt es ja schon gegen die Dänen.“

