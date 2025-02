UEFA-Strafe: Rapid-Gegner Banja Luka ohne Auswärtsfans in Wien

Der FK Borac Banja Luka wird das Auswärtsspiel gegen den SK Rapid ohne Auswärtsfans bestreiten müssen. Diese Maßnahme der UEFA ist eine Reaktion auf...

Der FK Borac Banja Luka wird das Auswärtsspiel gegen den SK Rapid ohne Auswärtsfans bestreiten müssen. Diese Maßnahme der UEFA ist eine Reaktion auf die Ausschreitungen beim Auswärtsspiel gegen den NK Olimpija Ljubljana.

Der FK Borac Banja setzte sich etwas überraschend mit einem Gesamtscore von 1:0 in den beiden K.o.-Spielen gegen Olimpija Ljubljana durch und wird im Achtelfinale der UEFA Conference League auf den SK Rapid treffen. Wir haben die ersten Informationen zu dem Gegner der Hütteldorfer bereits hier für euch zusammengefasst.

Was zu diesem Zeitpunkt allerdings noch nicht feststand, war, dass die Bosnier in Wien nicht auf die Unterstützung ihrer Auswärtsfans zählen dürfen. Die UEFA verhängte diese Maßnahme, da es beim Auswärtsspiel in Ljubljana, das übrigens mit einem torlosen Unentschieden endete, zu Ausschreitungen kam.

Die UEFA verhängte neben dem Verbot von Gästefans bei der nächsten Europacup-Partie der Bosnier zudem eine Geldstrafe von rund 54.000 Euro.

Hier könnt ihr die Gründe für die Sperre der Gästefans sehen: