Von Norwegen bis Kasachstan: Die möglichen Gegner Rapids ins ECLQ2

Am Mittwoch um 14 Uhr erfährt der SK Rapid seinen ersten Europacupgegner. Es wird der erste Gegner auf einem langen Weg in die Gruppenphase der UEFA Europa Conference League sein. Doch auch in dieser Runde gibt es bereits unangenehme Teams im Topf.

Fest steht: Für Rapid geht es entweder in den Osten – oder nach Norwegen.

Der auf dem Papier deutlich stärkste Gegner ist der Lilleström SK aus Norwegen. Dieser ist nach zehn Runden ungeschlagener norwegischer Tabellenführer, wenngleich die Gelb-Schwarzen eher eine No-Name-Truppe stellen.

Ein zweiter unangenehmer Gegner kommt aus Rumänien. Der Sepsi OSK sollte allerdings machbar sein, ist lediglich ein Mittelständler seines Landes. Hier stürmte in der Vorsaison – nur ausgeliehen – der St.Pölten-Flop von 2016/17, Kevin Luckassen.

Auch nach Polen könnte es für Rapid zum ersten Mal seit 40 Jahren gehen. Lechia Gdansk muss aber zuerst den nordmazedonischen Akademija Pandev ausschalten. Die Danziger wurden in der vergangenen Saison Vierter, hier spielen etwa der Österreicher David Stec und Ex-Österreich-Legionär Ilkay Durmus. Die Akademija Pandev wurde vom gleichnamigen Top-Fußballer Goran Pandev ins Leben gerufen und wurde zuletzt nordmazedonischer Vizemeister. Nach Nordmazedonien würde Rapid zum allerersten Mal fahren.

Möglichst ist auch ein Duell mit dem Sieger des Spiels FK Liepaja gegen SC Gjilani – also entweder eine Reise nach Lettland, oder in der Kosovo. Hier würde es sich einerseits um verhältnismäßig leichte Gegner und andererseits um zwei Länder handeln, in denen Rapid noch nie international antrat.

Zu guter letzt könnte es auch in den tiefsten Osten gehen: Der kasachische Europacupdebütant Kyzylzhar Petropavlovsk ist der letzte mögliche Gegner für die Grün-Weißen. Die Stadt befindet sich nahe an der russischen Grenze, allerdings dürfte das Spiel in einer anderen Stadt stattfinden, da das Stadion des kleinen Klubs wohl über keine UEFA-Zulassung verfügt.

Die möglichen Gegner Rapids im Überblick: