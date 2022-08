Daniliuc wird Ribery-Teamkollege, West Ham tätigt Rekordtransfer

Das Transferfenster für den Sommer 2022 neigt sich bereits dem Ende zu. Wir liefern euch regelmäßig Updates über die spannendsten Transfers, die größten Talente,...

Roman Yaremchuk

ST, 26, UKR | Benfica – > FC Brügge

Der ukrainische Teamstürmer Roman Yaremchuk kehrt nach nur einem Jahr in Portugal wieder nach Belgien zurück. Der FC Brügge, der unter anderem auch Sturms Shooting Star Rasmus Höjlund auf der Liste hatte, aber gegen Atalanta Bergamo den Kürzeren zog, verpflichtet den 26-Jährigen um 16 Millionen Euro und stattet ihn mit einem Vertrag bis 2026 aus. Yaremchuk spielte bereits vier Jahre in Belgien für Gent, erzielte dort 61 Tore in 152 Spielen. Benfica holte ihn im vergangenen Sommer um 17 Millionen Euro, aber mit neun Toren in 48 Partien blieb er in Lissabon hinter den Erwartungen. Brügge reagiert nun auf die Abgänge von David Okereke, Bas Dost, Lois Openda und Charles de Ketelaere. Die Ausgaben des belgischen Meisters in diesem Sommer steigen mit diesem Transfer auf fast 50 Millionen Euro.

Hannibal Mejbri

OM, 19, TUN | Manchester United – > Birmingham City

Der große Hoffnungsträger des tunesischen Fußballs, der 19-jährige Hannibal Mejbri, wechselt leihweise von Manchester United in die zweite Leistungsklasse zu Birmingham. Mejbri wechselte vor drei Jahren um zehn Millionen Euro aus dem Nachwuchs der AS Monaco zu den Red Devils, bestritt bis dato drei Premier-League-Spiele und konnte noch nicht in der ersten Elf Fuß fassen. Der mittlerweile 16-fache Teamspieler, der natürlich auch die WM-Teilnahme als Ziel hat, soll nun in Birmingham Spielpraxis sammeln.

Lucas Paquetá

OM, 25, BRA | Olympique Lyon – > West Ham United

Mit der Verpflichtung des Brasilianers Lucas Paquetá schraubt West Ham United seine Transferausgaben im Sommer 2022 auf annähernd 200 Millionen Euro nach oben. Der Lyon-Mittelfeldspieler kostet vorerst 43 Millionen Euro Ablöse, aber anhand von Boni könnte Paquetá sogar bis zu 62 Millionen teuer werden. Der 33-fache Nationalspieler Brasiliens wechselte vor zwei Jahren vom AC Milan nach Lyon, kostete damals 23 Millionen und konnte in weiterer Folge in Frankreich überzeugen. In 80 Spielen für Lyon erzielte der 25-Jährige 21 Tore und 14 Assists. Zuletzt buhlten auch Arsenal und Newcastle um den Offensivspieler, der nun aber bis Sommer 2027 bei den „Hammers“ unterschrieb.

Flavius Daniliuc

IV, 21, AUT | OGC Nizza – > US Salernitana

Der österreichische U21-Teamspieler Flavius Daniliuc wechselt in die Serie A. Der kampfkräftige Defensivmann, der als Innenverteidiger und Rechtsverteidiger eingesetzt werden kann, unterschreibt bis Sommer 2026 bei der US Salernitana, die fünf Millionen Euro Ablöse nach Nizza überweist. In seinen zwei Jahren in Nizza war der gebürtige Wiener nicht immer Stammspieler, brachte es aber immerhin auf 55 Pflichtspieleinsätze. Im Frühling wurden erstmals Stimmen laut, dass Daniliuc nach Italien wechseln könnte – allerdings waren die Top-Kandidaten anfänglich Lazio Rom und die SSC Napoli. Bei der Salernitana spielt Daniliuc künftig mit dem mittlerweile 39-jährigen Franck Ribery zusammen.