Dansos Premier-League-Rückkehr, neuer Klub für Ex-WAC-Torjäger

Die Wintertransferzeit der Saison 2024/25 befindet sich in den letzten Zügen und täglich werden die neuesten Übertritte von den Vereinen bekanntgegeben. Wie immer liefern wir euch in einem kompakten Viererpaket die neuesten Transfers und erklären kurz und bündig, wie es zum Wechsel gekommen ist.

Bazoumana Touré

LA, 18, CIV | Hammarby IF – > TSG 1899 Hoffenheim

Nicht mal ein Jahr lag zwischen dem Wechsel von Bazoumana Touré von der Elfenbeinküste nach Schweden und seinem teuren Weiterverkauf in die deutsche Bundesliga. Der 18-jährige Linksaußen wechselte im März vergangenen Jahres von ASEC Mimosas nach Hammarby, kam dort in 23 Partien auf neun Tore und vier Assists. Nun bezahlt die TSG Hoffenheim zehn Millionen Euro Sockelablöse mit der Option auf vier weitere, leistungsbezogene Millionen. Der ivorische Youngster ist damit deutlich der neue Rekordverkauf von Hammarby, der den bisherigen Rekord gleich verdoppelte. Der junge Offensivspieler stand zuletzt auch auf der Liste von Leipzig, Leverkusen und Brighton.

Kevin Danso

IV, 26, AUT | RC Lens – > Tottenham Hotspur

Ein halbes Jahr nach seiner Zwangspause wegen möglicher Herzprobleme und seinem geplatzten Wechsel zur AS Roma hat Kevin Danso nun doch einen Transfer in eine Topliga erwirkt. Es geht allerdings nicht nach Italien, sondern in seine zweite Heimat England. Tottenham Hotspur leiht den 24-fachen ÖFB-Teamspieler mit Kaufpflicht und wird im kommenden Sommer 25 Millionen Euro nach Lens überweisen. Für die Franzosen spielte Danso zuletzt 3 ½ Jahre und war einer der Garanten für den rasanten Aufstieg des Vereins inklusive Vizemeistertitel und Champions-League-Teilnahme. In 128 Spielen erzielte er vier Tore und sechs Assists und etablierte sich als einer der besten Innenverteidiger der Ligue 1, weshalb zuletzt auch Stuttgart, Juventus, Wolverhampton und Fenerbahce Interesse am gebürtigen Steirer bekundeten.

Dejan Joveljic

ST, 25, SRB | LA Galaxy – > Sporting Kansas City

Die Saison 2020/21 verbrachte der serbische Angreifer Dejan Joveljic leihweise im Lavanttal beim WAC, überzeugte dort mit 20 Toren in 46 Pflichtspielen. Unmittelbar nach seinem Österreich-Gastspiel wechselte Joveljic von seinem „Besitzerklub“ Frankfurt um 3,5 Millionen Euro in die USA, wo er bei LA Galaxy unterkam. Und auch in Los Angeles bewies der Serbe durchgehend seine Treffsicherheit, kam für Galaxy in 123 Spielen auf 45 Tore und 16 Assists. Zuletzt war er sogar der ligabeste Torschütze in den MLS Cup Playoffs. Nun wechselt Joveljic innerhalb der Major League Soccer und schließt sich um fast vier Millionen Euro Sporting Kansas City an, wo er einen Vertrag über drei Jahre mit Option auf ein weiteres unterzeichnete.

Patrick Dorgu

LV, 20, DEN/NIG | US Lecce – > Manchester United

Manchester United verstärkt seinen Defensivverbund mit dem nigerianisch-stämmigen Dänen Patrick Dorgu. Der Linksverteidiger kommt von der US Lecce, die ihn erst vor 1 ½ Jahren um günstige 220.000 Euro aus dem Nachwuchs von Nordsjaelland holte. Die „Red Devils“ wiederum bezahlen nun 30 Millionen Euro an Lecce und statten Dorgu mit einem Vertrag bis Sommer 2030 aus. Der vierfache dänische Teamspieler gilt als riesiges Talent, stand zuletzt auch auf der Einkaufsliste von Leipzig, Tottenham und Napoli. Dorgu ist der einzige Winterneuzugang in der kriselnden Truppe des portugiesischen Coachs Ruben Amorim.