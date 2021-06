David Schnegg wechselt in die Serie A, Aston Villa bricht Transferrekord

Die Sommertransferzeit beginnt erst im Juli, aber schon jetzt gibt es einige fixe Übertritte ab der neuen Saison. Wir fassen die abgeschlossenen Deals der...

Die Sommertransferzeit beginnt erst im Juli, aber schon jetzt gibt es einige fixe Übertritte ab der neuen Saison. Wir fassen die abgeschlossenen Deals der nationalen und internationalen Fußballbühne regelmäßig und kompakt für euch zusammen.

Pedrinho

RA, 23, BRA | Benfica Lissabon – > Shakhtar Donetsk

Erst vor einem Jahr holte Benfica Lissabon den heute 23-jährigen Brasilianer Pedrinho von den Corinthians. Damals legte Benfica 18 Millionen Euro auf den Tisch – und genau dieselbe Summe erhält man nun von Shakhtar Donetsk, das Pedrinho aus seinem bis 2025 laufenden Vertrag herauskaufte. Der Linksfuß konnte weder in der portugiesischen Liga, noch in der Europa League Scorerpunkte sammeln und kam nur auf einen Treffer und drei Assists im Cup. Nach diesem enttäuschenden Gastspiel wechselt er nun in die Ukraine, wo er bereits im Jahr 2018 als Neuzugang im Gespräch war.

Gerson

ZM, 24, BRA | Flamengo – > Olympique Marseille

Bereits seit 2015 ist Gerson stets ein Thema, wenn’s an eine Transferzeit geht. Halb Europa war bereits hinter dem mittlerweile 24-jährigen Mittelfeldspieler her und zwischen 2016 und 2019 kickte der Linksfuß für die AS Roma und die Fiorentina – allerdings mit mäßigem Erfolg. Im Juli 2019 kehrte er daher nach Brasilien zurück und kam bei Flamengo – ausgerechnet dem Rivalen seines Ausbildungsklubs Fluminense – unter. Zwei Jahre später wagt Gerson seinen zweiten Sprung nach Europa: Olympique Marseille bezahlt 20 Millionen Euro Ablöse für den eher defensiv ausgerichteten Spieler für die Zentrale und stach damit unter anderem den FC Barcelona aus, der ebenfalls Interesse am Brasilianer bekundete.

Emiliano Buendía

RA, 24, ARG | Norwich City – > Aston Villa

Aston Villa übertrifft den eigenen Transferrekord um fast fünf Millionen: Der argentinische Rechtsaußen Emiliano Buendía wechselt um 38,4 Millionen Euro von Norwich City nach Birmingham und ist damit noch teurer als Ollie Watkins vor einem Jahr. Der Transfer könnte mit späteren Boni sogar noch bis zu 44 Millionen teuer werden. Buendía erzielte in der abgelaufenen Saison 15 Tore und 17 Assists in 39 Spielen für den britischen Zweitligameister. Norwich holte den Südamerikaner vor drei Jahren um nur 1,5 Millionen Euro aus Getafe. Buendía war zuletzt auch mit Arsenal, Leeds und Atlético Madrid in Verbindung gebracht worden. Bei den Villans unterschrieb er nun einen Vertrag bis 2026.

David Schnegg

LV, 22, AUT | WSG Tirol – > Venezia FC

Österreich darf sich über einen neuen Serie-A-Legionär freuen. David Schnegg wechselt zum Überraschungsaufsteiger Venezia FC, wo auch Michael Svoboda unter Vertrag steht. Zuletzt kickte der dynamische Linksverteidiger überzeugend für die WSG Tirol, gehörte aber dem LASK. Über die Ablösesumme ist vorerst nichts bekannt, Schnegg unterschrieb allerdings bis 2024 in Venedig. Der gebürtige Tiroler spielte sich in der vergangenen Spielzeit ins österreichische U21-Nationalteam und konnte in insgesamt 31 Bundesligaspielen zweimal treffen und vier Assists anschreiben.