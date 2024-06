Die KSV Holstein hat sich mit Benedikt Pichler auf eine vorzeitige Vertragsverlängerung geeinigt. Ursprünglich war der 26-jährige Stürmer aus Österreich bis zum 30.06.2025 noch an Holstein Kiel gebunden. Somit bleibt Pichler auch über diesen Zeitpunkt hinaus Teil des Kaders der KSV.

Für Carsten Wehlmann, Geschäftsführer Sport, ein wichtiges Zeichen zu diesem Zeitpunkt:

„Wir sind überzeugt, dass Benedikt seine Qualität weiterhin unter Beweis stellen und uns auch in der Bundesliga helfen wird, unsere sportlichen Ziele zu erreichen. Kontinuität ist uns in allen Bereichen ein Anliegen und deshalb freuen wir uns, dass wir den Weg mit Benedikt weitergehen. Er ist zudem in einem Alter, in dem er sich noch weiterentwickeln kann und wird.“