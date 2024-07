Der BVB auf Asientour: Letzte Reise für Moukoko?

Nach einer Saison mit einer Achterbahn der Gefühle will Borussia Dortmund in der Saison 2024/25 wieder angreifen. Nach dem verpassten Champions-League-Titel durch die Niederlage...

Nach einer Saison mit einer Achterbahn der Gefühle will Borussia Dortmund in der Saison 2024/25 wieder angreifen. Nach dem verpassten Champions-League-Titel durch die Niederlage gegen Real Madrid und dem doch überraschenden Rücktritt von Cheftrainer Edin Terzic weht ein frischer Wind durch die Borussia.

Asientour für Werbezwecke – Trainingsauftakt um eine Woche verschoben

Neo-Trainer Nuri Sahin wollte ursprünglich die Mannschaft am 3. Juli zum ersten Training Willkommen heißen. Durch das Champions-League-Finale und der darauffolgenden Sommerpause inklusive EM wurde der Start in die neue Saison um eine Woche nach hinten verlegt. Nach dem Trainingsauftakt am 10. Juli reiste der BVB-Tross im Zuge der Vorbereitung wie jedes Jahr durch Asien. Die Asientour nutzen die Dortmunder vor allem für Werbezwecke. Die Schwarz-Gelben haben eine große Fan-Community im asiatischen Raum.

Die Reise startete am 19. Juli mit dem Flug nach Thailand, wo die Mannschaft am 20. Juli von rund 500 Fans in Bangkok in Empfang genommen wurde. Der erste Test auf der Tour fand direkt einen Tag später statt. In Bangkok traf der BVB auf den thailändischen Erstligisten Pathum United FC. Das Spiel, was noch ohne die Europameisterschaftsfahrer wie zum Beispiel Gregor Kobel, Marcel Sabitzer und Niclas Füllkrug ausgetragen wurde, verlor Dortmund überraschend deutlich mit 0:4.

Dortmund trifft in Japan auf alten Bekannten

Nach dem Test und kurzen Aufenthalt geht es für die Mannschaft von Sahin weiter nach Japan. In Osaka trifft Dortmund heute auf Cerezo Osaka und auf ein bekanntes Gesicht. Der ehemalige Dortmunder Shinji Kagawa trägt seit 2023 das Trikot des japanischen Klubs, für den er auch zu Beginn seiner Karriere auflief.

Am 25. Juli geht es zunächst kurz zurück nach Deutschland, bevor sich das Team auf den Weg in die Schweiz macht. Von 28. Juli bis 6. August gastiert Dortmund in Bad Ragaz. Das Trainingscamp wird seit vielen Jahren von den Borussen in der Vorbereitung aufgesucht. Schwerpunkt des Trainingslagers ist vor allem die körperliche Fitness und das taktische Verständnis für das Spielsystem des neuen Trainers.

Zum Abschluss des Aufenthalts macht der BVB kurz Halt in Österreich. In Altach treffen sie auf Villareal und nur vier Tage später kommt es im heimischen Signal-Iduna-Park zur Saisoneröffnung mit einem Test gegen Aston Villa. Das erste Pflichtspiel steigt dann am 17. August im DFB-Pokal gegen Lübeck. Die Bundesligasaison startet am Wochenende vom 23. bis zum 25. August.

Verlässt Moukoko den BVB?

Angeblich ist die Vereinsführung bereit, Moukoko bei einem Angebot von 20 Millionen Euro ziehen zu lassen. In diesem Zusammenhang soll bereits ein Gespräch zwischen dem Management des 19-jährigen Stürmers und den BVB-Bossen stattgefunden haben. Nach dem Kauf von Serhou Guirassy von Vizemeister VfB Stuttgart gilt Moukoko neben Sebastian Hallér als heißer Verkaufskandidat. Guirassy, der in der Vorsaison 28-mal für die Schwaben traf, kommt gegen eine Ablöse von 18 Millionen Euro zur Borussia.

Auch über die Zukunft von Füllkrug sind noch nicht alle Fragen geklärt. Der deutsche Stürmer befindet sich derzeit im Urlaub und soll sich danach in Ruhe mit dem Vorstand zusammensetzen, um dann die Umstände zu klären. Der BVB selbst hat wohl kein Interesse daran, den 31-jährigen Angreifer ziehen zu lassen.

Andreas Nachbar, abseits.at