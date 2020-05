Die größten Nachwuchstalente der Welt: Malik Tillman

In dieser wiederkehrenden Serie möchten wir euch die größten Nachwuchstalente der Welt vorstellen, die noch unter dem Radar laufen und auch womöglich noch das...

Malik Tillman

ST, 17 (Jg. 2002), GER/USA – FC Bayern München

In letzter Zeit wurde das Leben für Nachwuchsspieler beim FC Bayern München etwas leichter. Nachdem Coach Hansi Flick Joshua Zirkzee, Oliver Batista Meier, Leon Dajaku und Sarpreet Singh in den Kader der Kampfmannschaft hochzog – wobei vor allem Zirkzee schon kräftig auf sich aufmerksam machte – riechen nun auch andere Nachwuchstalente Lunte. Einer davon ist Malik Tillman, der in Testspielen ebenfalls bereits für die „Erste“ der Bayern ran durfte und auch schon traf. Bisher kickte Tillman in der U19-Mannschaft der Bayern, für die er in 29 Spielen 15 Tore und 9 Assists beisteuerte.

Gute Antizipationsbewegungen

Bis zur U15 spielte der Sohn eines Amerikaners und einer Deutschen für die Nachwuchsauswahl der USA, ab der U16 schloss er sich aber dem deutschen Verband an und ist jetzt U18-Nationalspieler. Tillman ist ein 186cm großer Mittelstürmer, der alles mitbringt, was die Fußballmoderne von einem „Brecher“ verlangt. Er bewegt sich mit und ohne Ball außerhalb des Strafraums gut, kann Bälle durch seine starke Physis gut abschirmen und ist zudem ein guter Dribbler. Das Antizipationsspiel des gebürtigen Nürnbergers ist sehr weitläufig und Tillman pendelt auch häufig an die Flügel, um den gegnerischen Abwehrverbund auseinanderzureißen und den physisch stärkeren Innenverteidigern im Angriffsaufbau aus dem Weg zu gehen. Man kann kurze, schnelle Kombinationen mit dem bald 18-Jährigen spielen, aber ihn auch bis zur Grundlinie „schicken“. Der kräftige Stürmer ist auch in der Etappe und stürmeruntypischen Zonen sehr schwer zu verteidigen.

Zielspieler für die „Zone der Wahrheit“

Gleichzeitig ist der Bayern-Youngster aber auch ein klassischer Zielspieler, der sich im Strafraum zu Hause fühlt. So kommen zahlreiche Treffer Tillmans durch Abstauber oder „Fußhinhalten“ im Fünfmeterraum zustande und auch für Flanken und Eckbälle ist er aufgrund seiner Körpergröße und Kopfballstärke ein dankbarer Abnehmer. In Tillmans Fall ist zu erwarten, dass er als nächstes den Schritt in die zweite Mannschaft in Deutschlands 3.Liga machen wird, auch weil der ewige Reservestürmer der Bayern, Kwasi Wriedt, im Sommer nach Holland wechseln wird und damit der „Haupt-Sturmplatz“ frei wird. Das Potential auf lange Sicht in der Kampfmannschaft der Bayern unterzukommen hat der bullige Stürmer zweifelsohne, aber beim deutschen Rekordmeister stellt sich immer die Frage nach freien Kaderplätzen. Wahrscheinlicher wäre demnach ein Sprung in den Profifußball über Umwege. Tillmans Vertrag in München läuft noch bis Sommer 2021.