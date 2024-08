Fünf Millionen Ablöse: Tabakovic vor Wechsel in die deutsche Bundesliga

Der Ex-Austrianer und Torschützenkönig der vergangenen Saison in der zweiten deutschen Bundesliga, Haris Tabakovic, steht vor einem Wechsel in die Bundesliga. Die TSG 1899 Hoffenheim soll sich mit Hertha BSC bereits über einen Transfer einig sein.

Dass die Hoffenheimer, wo mit Grillitsch, Prass und dem jungen Micheler drei Österreicher spielen, im Angriff noch einmal nachrüsten werden, war bereits klar. Maximilian Beier wechselte zuletzt um 28,5 Millionen Euro nach Dortmund und mit Adam Hlozek von Bayer Leverkusen verpflichtete die TSG eher einen spielenden Stürmer.

Haris Tabakovic soll nun der gesuchte „Brecher“ sein. Der mittlerweile zweifache bosnische Nationalspieler war vor einem Jahr gegen eine Ausstiegsklausel von nur einer halben Million Euro von der Austria in die deutsche Hauptstadt gewechselt und erzielte für die Hertha in seiner ersten und wohl einzigen Saison in 36 Pflichtspielen 25 Tore und sieben Assists.

In der Kassa der Hertha könnte es dank des 30-Jährigen nun noch einmal klingeln: Hoffenheim soll bereit sein, fünf Millionen Euro Ablöse für den 194cm-Mann locker zu machen. Der einstige Hertha-Coach Pál Dardai meinte zwar im März noch scherzhaft „Wenn jemand kommt und 30 Millionen für Haris bietet, dann müssen wir reden“, aber die Berliner sollen auch mit den gebotenen fünf Millionen einverstanden sein.

Tabakovic war zuletzt auch mit möglichen Transfers nach Heidenheim und zu Besiktas Istanbul in Verbindung gebracht worden. Der bosnische Mittelstürmer wurde nun stattdessen aber bereits heute beim Medizincheck in Hoffenheim erwartet.

