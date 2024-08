Kaderplanung beim BVB: Lange Streichliste kurz vor dem Deadline Day

DortmBei Borussia Dortmund läuft auch nach dem Saisonstart der Bundesliga und kurz vor dem Deadline Day noch immer die Kaderplanung. Dabei handelt es sich...

DortmBei Borussia Dortmund läuft auch nach dem Saisonstart der Bundesliga und kurz vor dem Deadline Day noch immer die Kaderplanung. Dabei handelt es sich weniger um möglich Zugänge, sondern vielmehr um anstehende und gewünschte Abgänge. Borussia Dortmund war schon zu Beginn des Transferfensters auf dem selbigen aktiv und konnte einige Neuverpflichtungen, aber auch Abgänge verbuchen.

Starke Neuzugänge für den Meisterschaftskampf

Mit Waldemar Anton und Serhou Guirassy verpflichteten die Dortmunder gleich zwei Akteure vom Vizemeister VfB Stuttgart. Anton bildet zusammen mit dem wiedererstarkten Niklas Süle und Nationalteamkollege Nico Schlotterbeck das Innenverteidigertrio. Mit Yan Couto stieß ein fantasievoller Außenverteidiger zu den Borussen, der neben der defensiven Tätigkeit auch einiges an Kreativität für die Offensive bereithält. Für die offensive Gestaltung ist auch der von der TSG 1899 Hoffenheim verpflichtete Maximilian Beier zuständig. Der junge Offensivspieler zeigte nach den Einwechslungen bei der Europameisterschaft sein Können und weckte damit auch das Interesse vieler Top-Klubs, gegen die sich Dortmund zur Freude der Fans der Borussia durchsetzen konnte.

Serhou Guirassy „zerschoss“ in der letzten Saison die Bundesliga und wurde mit 28 Treffern zweiter in der Torschützenliste. Er musste sich nur dem englischen Superstar Harry Kane (36 Treffer) geschlagen geben. Aktuell befindet sich der BVB noch auf der Suche nach einem geeigneten Linksverteidiger. Der einzige gelernte Spieler auf dieser Position ist Ramy Bensebaini. Eine im Kader vorhandene Alternative ist Julian Ryerson, der schon als linker Außenverteidiger eingesetzt wurde und dabei eine solide Leistung zeigte. Sollte ein Spieler gefunden werden, muss es sich nach den Vereinsverantwortlichen um ein „Superschnäppchen“ handeln, damit ein Wechsel fixiert wird.

Borussia Dortmund dünnt den Kader aus

Die größte Baustelle, die sich der Vereinsführung in der Kaderplanung darstellt, ist die Größe des Kaders. Um diesem Problem entgegenzuwirken, versuchen die Schwarz-Gelben noch einige Spieler zu verkaufen oder zu verleihen. Einige Erfolge konnten die Borussen in der Hinsicht schon einfahren. Niclas Füllkrug wechselte für eine ordentliche Summe nach England zu West Ham United und ermöglichte damit den Transfer von Maximilian Beier. Nach dem Ende der vergangenen Saison wurde bekannt, dass auch Mats Hummels den Verein verlassen möchte und seinen Vertrag nicht mehr verlängern wollte.

Vor kurzem verkündete die Chefetage der Borussia den Abgang von Mittelfeldkämpfer Salih Özcan. Der türkische Nationalspieler wechselt für ein Jahr per Leihe zum Ligakonkurrent VfL Wolfsburg. Der neueste Wechsel ist der von Youssoufa Moukoko. Das ehemalige Wunderkind kam in der letzten Saison unter Edin Terzić kaum zum Zug und spielt auch in der Planung von Neu-Trainer Nuri Şahin keine Rolle. Der gerade mal 19-jährige Stürmer wechselt nach Frankreich zu OGC Nizza. Die Franzosen leihen sich die Dienste des Offensivtalents für eine Saison, verfügen aber über eine Kaufoption. Die Ablösesumme liegt nach den Informationen der „Ruhr Nachrichten“ bei 17 Millionen Euro.

Mehrere Spieler auf der Streichliste

Ein weiterer Stürmer, der den Verein verlassen könnte, ist Sébastien Haller, der nach seiner schweren Krebserkrankung nicht wieder zu seiner Form aus der Zeit bei Eintracht Frankfurt zurückgefunden hatte. Laut Medienberichte wird er immer wieder mit einem Wechsel nach Mexiko oder in die Türkei in Verbindung gebracht. Der Verein führte vor der Saison Gespräche mit dem ivorischen Teamspieler geführt, um ihn auf die Rolle als Perspektivspieler vorzubereiten. Mit Guirassy verpflichteten die Borussen ihren Wunschstürmer, der Haller den Rang ablief. Gleiches gilt auch für Giovanni Reyna. Der offensive Mittelfeldspieler bekam mit Beier starke Konkurrenz für die Spielmacher Position. Der junge Amerikaner nimmt diese Rolle an und kämpfte sich mit starken Trainingsleistungen wieder in den Kader von Trainer Sahin.

Borussia Dortmund könnte noch in diesem Transferfenster den Flügelstürmer Donyell Malen verlieren. Bei dem 4:1-Pokalsieg gegen Phönix Lübeck wurde der Niederländer nach knapp 60 Minuten eingewechselt. Im ersten Bundesligaspiel stand er in der Startelf, doch bei beiden Spielen enttäuschte er mit seiner schwachen Leistung. Gerüchten zufolge wird er immer wieder mit Vereinen aus England in Verbindung gebracht. So sollen beispielsweise der englische Vizemeister Arsenal London und der dritte der vergangenen Saison, FC Liverpool Interesse an dem Offensivmann haben. Günstig wird ein Transfer des EM-Halbfinalisten aber nicht. Verschiedene Medien berichten über eine Ablösesumme in der Höhe von 40 Millionen Euro.