Klub bestätigt: Interesse aus Deutschland an Klagenfurt-Juwel Robatsch

Im Dezember feierte der Klagenfurt-Abwehrspieler Jannik Robatsch seinen 20. Geburtstag. Er war eine der größten Entdeckungen der vergangenen Herbstsaison und zeigte in seinen 19...

Im Dezember feierte der Klagenfurt-Abwehrspieler Jannik Robatsch seinen 20. Geburtstag. Er war eine der größten Entdeckungen der vergangenen Herbstsaison und zeigte in seinen 19 Pflichtspieleinsätzen starke Leistungen. Nun klopfte laut „Krone“ erstmals ein deutscher Bundesligist um den Linksfuß aus Villach an.

Der SK Austria Klagenfurt bestätigte das Interesse aus der deutschen Bundesliga bereits: Beim interessierten Klub soll es sich um Borussia Mönchengladbach handeln. Sollte es beim 20-Jährigen ernst werden, könnte er zum Rekordverkauf der Klagenfurter werden. Bisher war dies Andy Irving, für den West Ham United vor 1 ½ Jahren etwa 1,8 Millionen Euro bezahlte.

Noch keine Juniorenländerspiele

Robatsch hat in seinem jungen Alter bereits einiges an Erfahrung gesammelt. Mit 34 Pflichtspielen für die Kampfmannschaft der Klagenfurter, in denen ihm zwei Tore gelangen, bestritt er bereits mehr Partien auf Top-Ebene als zuvor für die zweite Mannschaft und die U18 der Kärntner zusammen. Dennoch lief die „Pacult-Erfindung“ noch nicht für österreichische Nachwuchsauswahlen auf, was sich dieses Jahr allerdings ändern wird.

Derzeit vier Innenverteidiger in Gladbachs Kader

Borussia Mönchengladbach wiederum spielt eine solide Saison, steht in der deutschen Bundesliga derzeit auf Rang acht. Die Europacupplätze sind für die „Fohlen“ in Reichweite. Mit dem Japaner Ko Itakura und dem Schweizer Nico Elvedi haben die Gladbacher ein eingespieltes Innenverteidiger-Duo. Erster Ersatzmann ist der routinierte Marvin Friedrich. Zu Kurzeinsätzen kam zudem auch das deutsch-italienische Talent Fabio Chiarodia, der jedoch auch als Linksverteidiger zum Einsatz kommt.

Diks-Transfer im Sommer bereits fix

Klar ist aber auch, dass der Bundesligaklub mit Robatsch wohl einen Langzeitplan verfolgen würde, ähnlich wie es Mainz mit seinem Kärntner „Landsmann“ Nikolas Veratschnig macht. Bereits jetzt ist fix, dass Mönchengladbach seine Innenverteidigung ab Sommer mit dem in den Niederlanden geborenen, indonesischen Nationalspieler Kevin Diks vom FC Kopenhagen verstärken wird. Der torgefährliche Abwehrmann kommt nach der Saison ablösefrei vom letzten Rapid-Gegner in der Conference-League-Ligaphase.

„Fohlen“ an mehreren Abwehrtalenten dran

Gleichzeitig ist Robatsch nicht das einzige Talent für die Innenverteidigung, das Gladbach auf dem Zettel hat. Auch an Luca Jaquez vom FC Luzern und Zeno van den Bosch von Antwerpen soll Interesse bestehen. Es ist also gut denkbar, dass das Gladbach-Gerücht nicht das letzte um den jungen Kärntner bleiben wird.