Konrad Laimer fleißigster Zweikämpfer der deutschen Bundesliga

Nach der abgelaufenen Bundesliga-Saison in Deutschland wollen wir uns nun einige Statistiken genauer anschauen, wobei wir in erster Linie natürlich insbesondere Ausschau nach unseren rot-weiß-roten Legionären halten! Welche Österreicher befinden sich bei welchen Wertungen vorne mit dabei? Zuletzt sahen wir zwei Statistiken, in denen Martin Hinteregger und Marcel Sabitzer ganz vorne lagen. Heute richten wir unser Augenmerk auf Zweikämpfe, bei denen Konrad Laimer wie erwartet ganz vorne zu finden ist. Alle Grafiken und Statistiken stammen von Wyscout S.p.a und lassen sich per Mausklick vergrößern.

Bereits in der vergangenen Saison lag Konrad Laimer in der Wertung der meisten Zweikämpfe pro 90 Minuten auf Platz 1 in der deutschen Bundesliga. Da er in der Saison 2019/20 allerdings „nur“ 20 Mal in der Startaufstellung stand (plus neun weitere Einwechslungen), lag er in der Gesamtwertung bei den absoluten Zahlen auf Platz 4. In dieser Saison liegt Laimer nun in beiden Wertungen auf dem ersten Platz!

Sehen wir uns zunächst die Zweikämpfe der abgelaufenen Bundesliga-Saison in absoluten Zahlen an. Konrad Laimer bestritt insgesamt 295 Zweikämpfe und weist damit um genau zehn Duelle mehr auf, als die Nummer zwei in dieser Wertung, Union-Berlin-Innenverteidiger Marvin Friedrich. Die österreichischen Spieler sind allerdings in dieser Wertung überhaupt stark vertreten. Auf Platz 6 finden wir Friedrichs Mannschaftskollegen und Kapitän der Union Berlin, Christopher Trimmel, der 249 Zweikämpfe bestritt. Der Hoffenheimer Stefan Posch liegt auf Platz 9 und damit zwei Plätze vor Stefan Lainer, der auf dem elften Platz rangiert. Mit Marcel Friedl und Martin Hinteregger befinden sich noch zwei weitere Österreicher unter den Top 20:



Konrad Laimer bestritt wie im vergangenen Jahr die meisten Zweikämpfe aller Spieler pro 90 Minuten. Mit 11.92 Duellen pro 90 Minuten setzte er sich knapp vor dem Frankfurter Gelson Fernandes durch. Mit Stefan Posch befindet sich in dieser Wertung noch ein weiterer Österreicher auf Platz 15.



Zum Abschluss sehen wir uns noch die zwanzig Spieler an, die prozentuell die meisten Zweikämpfe gewannen. Hier finden wir fast ausschließlich Innenverteidiger, die natürlich bessere Chancen haben auf ihren Positionen prozentuell viele Zweikämpfe zu gewinnen. Mit Nukiele befindet sich ein Spieler auf Platz 6, der viele Partien als Rechtsverteidiger absolvierte. Philippe Coutinho liegt übrigens etwas überraschend mit 72.41% gewonnen Zweikämpfen auf Platz 12. Unter den Top-30-Spielern befindet sich kein einziger österreichischer Legionär.



