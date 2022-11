Megatalente Jahrgang 2005 (13): Tom Bischof

Einmal jährlich beleuchten wir die weltweiten Top-Talente eines bestimmten Jahrgangs im Detail und sehen uns an, wer die Stars von morgen werden könnten. In...

Einmal jährlich beleuchten wir die weltweiten Top-Talente eines bestimmten Jahrgangs im Detail und sehen uns an, wer die Stars von morgen werden könnten. In dieser Serie analysieren wir die größten Talente der Welt aus dem Jahrgang 2005. Diese Jungstars dürft ihr in den kommenden Jahren nicht aus den Augen verlieren!

Tom Bischof

OM, 17 (28.6.2005), GER – TSG 1899 Hoffenheim

Einer der interessantesten Spieler im aktuell sehr starken Hoffenheimer Nachwuchs ist der Offensiv-Allrounder Tom Bischof. Der gebürtige Aschaffenburger kann in der Offensive als Zehner, an den Flügeln und auch als zweite Spitze eingesetzt werden. Im Nachwuchs der Hoffenheimer kam er zudem in letzter Zeit immer häufiger als Achter zum Einsatz, um das Spiel vor sich zu haben. Erst in den letzten Wochen machte Bischof den nächsten großen Schritt, indem er in zwei Spielen hintereinander in der Kampfmannschaft der Hoffenheimer eingewechselt wurde.

Nachdem er in den Juniorenbundesligen für die Hoffenheimer als regelmäßiger Torschütze, aber auch – speziell wegen seiner starken Ecken und Freistöße – Vorbereiter aufzeigte, übersprang Bischof die zweite Mannschaft der TSG und stieg praktisch direkt in den erweiterten Kader der Bundesliga-Truppe der Sinsheimer auf. Bereits mit 16 debütierte er – in der vergangenen Saison – in der Bundesliga, in der laufenden Saison kam er in der Bundesliga beim 0:2 gegen die Bayern 14 Minuten lang zum Einsatz und spielte zudem in beiden DFB-Pokalbegegnungen.

Bischof ist ein unkonventioneller Spieler, der immer für Überraschungseffekte und technische Finessen gut ist. Der DFB-U18-Nationalspieler ist das, was man weithin als „Mentalitätsspieler“ bezeichnet und kann auch durchaus hitzköpfig sein. Gleichzeitig ist er aber das, was man in Österreich als „Scheissmirnix“ bezeichnet und so ist er auch ein möglicher Unterschiedsspieler in schwierigen Matchsituationen und keiner, der abtaucht und sich versteckt.

Sein großer Aktionsradius ermöglicht es ihm, auf verschiedene Arten das Spiel zu gestalten. So pendelt der etatmäßige offensive Mittelfeldspieler gerne an die Flügel, bleibt dann aber auch wieder in der Mitte und lässt sich in den Achterraum, um das Spiel vor sich zu haben. Da Bischof in den letzten knapp zwei Jahren einen großen und wichtigen körperlichen Schub bekam, hat er nun auch physisch das Rüstzeug im „Erwachsenenfußball“ anzukommen.

Auf der Liste der deutschen Großklubs Bayern, Dortmund und Leipzig ist der 17-Jährige jedenfalls bereits. Sein Vertrag bei Hoffenheim läuft noch bis 2025 und es ist zu erwarten, dass Bischof in den nächsten Monaten immer näher an die Kampfmannschaft herankommen wird.

Starpotential: 6 von 10